Un contratista del Departamento de Defensa fue arrestado y acusado de mal manejo de documentos clasificados.

Del 5 de mayo hasta hace poco el 7 de agosto, el ingeniero eléctrico de origen turco Gokhan Gun imprimió más de 250 documentos en el trabajo, algunos de los cuales estaban etiquetados como "confidenciales", según alegan los funcionarios del FBI. Aunque Gun trabaja en el Departamento de Defensa y tiene una autorización de acceso a información confidencial, no estaba autorizado a llevar los documentos a su casa, según una denuncia de 11 páginas presentada ante un tribunal federal de Virginia.

Gun estaba programado para salir de EE. UU. con destino a Puerto Vallarta, México, el jueves por la mañana, pero antes de que los agentes federales ejecutaran una orden de registro lo detuvieran mientras salía de su casa antes del vuelo, según la denuncia. En su primera revisión de su mochila, los agentes encontraron un documento marcado como "confidencial".

Durante el registro de su casa, los agentes encontraron pilas de papeles en lo que parecía ser su comedor, donde descubrieron algunos documentos más etiquetados como "confidenciales".

En una ocasión en la que se alega que Gun imprimió documentos, se le vio salir de la oficina con lo que parecía ser "papel enrollado dentro de una bolsa de compras partially translucent", según los funcionarios. En otra ocasión, se le vio salir de la oficina con una "bolsa de compras transparente roja" y se le observó viajando a su residencia en Fairfax, Virginia. Luego se le vio operando dos teléfonos móviles antes de dirigirse a su segunda residencia en Falls Church, Virginia. Los funcionarios confirmaron que Gun no había recibido un teléfono móvil de trabajo.

Gun es un viajero frecuente, habiendo realizado numerosos viajes a Turquía y a varios países europeos y del Oriente Medio, según los funcionarios. Posee casas en Virginia, Texas y Florida.

Los investigadores aún intentan determinar por qué Gun tomó los documentos, y no está claro por qué se dirigía a México.

CNN ha contactado al abogado de Gun en busca de comentarios.

El arresto se produce después de varios casos de alto perfil en los últimos años relacionados con documentos clasificados. El ex presidente Donald Trump fue acusado en 2023 de retener ilegalmente documentos clasificados en su complejo Mar-a-Lago en Florida. Se declaró no culpable, y el juez federal de distrito Aileen Cannon desestimó el caso el mes pasado. En marzo, el guardia nacional de la Fuerza Aérea de Massachusetts Jack Teixeira se declaró culpable de filtrar información sensible de la defensa después de que se le acusara de publicar informes de inteligencia altamente clasificados y otros documentos en las redes sociales.

