- Un conductor fugitivo es perseguido sin descanso

Un conductor de 37 años escapó de un control de tráfico en Delmenhorst. El individuo estaba conduciendo sin un permiso válido y casi atropella a dos mujeres que paseaban a sus perros durante su huida a alta velocidad, según informes policiales de la noche. Las mujeres evitaron una colisión con el vehículo del hombre al apartarse rápidamente.

Previamente, la policía había perseguido el vehículo del hombre de 37 años, pero él se dio cuenta de sus intenciones y aceleró, según la policía. Rompió los límites de velocidad, circulando a unos 90 km/h en una zona de 30 km/h.

Finalmente, los oficiales lograron detener el vehículo. Fue entonces cuando descubrieron que el hombre de 37 años estaba, de hecho, conduciendo sin permiso.

La peligrosa huida del conductor tuvo lugar en el estado alemán de Baja Sajonia, específicamente en Delmenhorst. A pesar de eludir a la policía en Baja Sajonia, la conducción temeraria del hombre lo metió en problemas, lo que podría llevar a graves consecuencias.

