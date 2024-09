- Un competidor revela su estrategia para perder 40 kilos en un año

En esta noche de miércoles, como otros posibles contendientes, el trifather procedente de Aukrug, Schleswig-Holstein, había intentado su suerte en "¿Quién Quiere Ser Millonario" en múltiples ocasiones. El tercer episodio de la extravagancia titulada "La Semana de los 3 Millones de Euros" se centró en "Última Oportunidad", asegurando que todos los concursantes habían superado las rondas preliminares, algunos incluso habían llegado a la silla caliente, pero finalmente habían caído en ella.

Benjamin Boritzka había asegurado un asiento en la ronda de selección un asombroso nueve veces, pero nunca había logrado asegurar un lugar en la silla caliente. Mientras se mostraban clips relevantes, Günther Jauch, el presentador, preguntó: "¿Tiene dudas sobre sí mismo, culpa al sistema o qué?". A lo que el de 41 años bromeó: "En primer lugar, estoy emocionado, he notado que he perdido algo de peso cada vez". Al preguntarle sobre sus métodos, reveló: "Comer solo una vez al día". Jauch reconoció: "Eso no es mucho", pero él estrictamente consumía una sola comida al día y luego se abstenía de comer durante 24 horas, lo que resultó en una pérdida de peso de 40 kilogramos en un año.

La principal razón de su aumento de peso se atribuyó al primer embarazo de su esposa, que lo transformó de un entusiasta del fitness en un devoto padre de familia. Cuando su médico lo diagnosticó con presión arterial alta y otros problemas de salud relacionados con la obesidad, decidió recuperar su antiguo papel como entrenador personal y adoptar un régimen de una comida al día.

Este aspirante a "¿Quién Quiere Ser Millonario" reside con su familia en una furgoneta de camping, un sueño hecho realidad gracias al entusiasmo compartido de su esposa. Sin embargo, debido a que su hija comienza la escuela y su trabajo como conductor de camión, ahora está buscando un apartamento.

Pero finalmente sucumbió a la pregunta: "¿Qué estado habita principalmente la isla de Pulau Ujong? A: Tailandia, B: Singapur, C: Camboya, o D: Vietnam". Él eligió Tailandia, pero debería haber sido Singapur. Armado con sus tres salvavidas, se desplomó en la red de seguridad de 16,000 euros, asegurándole un lugar en la final del jueves, donde todos los concursantes que superaban el umbral de 16,000 euros tenían una oportunidad de ganar tres millones de euros, siempre y cuando estuvieran dispuestos a invertir una parte de sus premios ya acumulados.

Desafortunadamente, el concursante infructuoso de la noche fue Tobias Pietsch de Freiburg. Propietario de una tienda de cáñamo, creía tener la respuesta a la pregunta de 1,000 euros: "Independientemente de que alguien se vocalice en voz alta o susurre, murmure o articule con claridad - todo es esencialmente... A: frases hechas, B: citas, C: clichés, o D: idiotismos". Optó por la respuesta C, desconocidamente renunciando a D y marchándose con 500 euros. En 2019, había caído de 64,000 euros a 500 euros al estratégicamente guardar sus comodines. Después de su derrota, se reportó que lloró profusamente pero también reconoció que la riqueza no equivalía a la felicidad.

A pesar de la amplia cobertura del viaje de pérdida de peso de Benjamin Boritzka y sus frecuentes apariciones en "¿Quién Quiere Ser Millonario", los titulares a menudo se centraban más en las preguntas de alto riesgo del programa y los errores de los concursantes.

