Un comerciante de chatarra se topó con una pintura en un sótano. Los profesionales afirman que es una auténtica pieza de Picasso.

Luigi Lo Rosso dedicaba sus días a revolver casas abandonadas y basureros en busca de tesoros para vender en el negocio de su familia en Pompeya, Italia.

En 1962, encontró un lienzo enrollado que mostraba una figura femenina irregular en el sótano de una villa en la costa de Capri.

Este cuadro se cree ahora que es una versión distorsionada de Dora Maar, fotógrafa y poeta francesa y amante de Picasso, según Luca Gentile Canal Marcante, un experto en arte y presidente honorario de la Fundación Arcadia, una organización con sede en Suiza para la restauración de arte.

El cuadro muestra el estilo asimétrico de Picasso, con una mujer vestida de azul con labios rojos en el lienzo.

A los 24 años, Lo Rosso no sabía el significado de la firma "Picasso" en la esquina superior izquierda del cuadro, según compartió su hijo Andrea Lo Rosso con CNN.

Lo Rosso padre enmarcó el cuadro barato y se lo regaló a su esposa, a quien no le gustó porque no creía que valiera la pena venderlo.

El cuadro adornó la casa de los Lo Rosso durante unos 50 años antes de ser trasladado a su restaurante familiar.

"Cuando madre lo colgó en la pared para decorar la casa, lo llamó 'el garabato' debido a la peculiaridad del rostro de la mujer representado, aún no había nacido", dijo Andrea Lo Rosso.

"Según las historias de mi padre, sé que se recuperaron dos lienzos del sitio de basura de Capri, pero solo uno tenía la firma de Picasso. Ambos estaban cubiertos de suciedad y cal, y mi madre los limpió con detergente, como si fueran alfombras".

Durante sus años de escuela primaria en la década de 1980, Andrea Lo Rosso aprendió sobre el "Buste de femme Dora Maar" de Picasso en un libro de texto de historia del arte, descubrió que el famoso artista español había residido en Capri en la década de 1950 y supuso que el cuadro podría tener valor.

thus, the family embarked on a multi-decade quest to authenticate the artwork's signature.

Art historians they consulted maintained it was a replica, but offered to buy it from them.

Suspicious, they registered the painting with Italia's patrimony police, who initially believed it was stolen but allowed the family to keep it due to lack of authentication at the time.

The artwork has been kept in a vault in Milan since 2019. Last month, Cinzia Altieri, an authenticator for a patrimony court in Milan, concluded that the Picasso signature was genuine.

Altieri spent months examining the painting, comparing it to other Picasso works, and performing forensic tests to confirm its authenticity and the timing of its signing.

"There is no doubt that this is his signature," Altieri declared in a statement to the Italian media. "There was no evidence to suggest its falsity."

Marcante, an art expert who collaborates with the Lo Rosso family, confirmed his belief in the painting's authenticity.

The Lo Rossos' painting is estimated to be worth roughly €6 million ($6.6 million), based on current market value, as assessed by Altieri and Marcante.

If recognized by the Picasso Foundation in Paris, its value could increase dramatically.

"I'm excited but let's hold off on the celebrations until we've cleared the final hurdle," Andrea Lo Rosso noted.

"I continue to work every day, hoping that even in Paris they will acknowledge the painting's authenticity."

CNN has contacted the Picasso Foundation for comment.

Lo Rosso and his siblings stated they will auction the painting in honor of their father, should the Picasso Foundation recognize it, potentially increasing its value exponentially.

The painting's asymmetrical style is a testament to Picasso's unique artistry in the 'arts' world.Learning about Picasso's "Buste de femme Dora Maar" in an art history textbook sparked Andrea Lo Rosso's curiosity about the potential value of the painting.

