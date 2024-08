Un columnista escribió que Gaza le hizo sentir la necesidad de apuñalar a "todos los judíos" que conoce.

Herman Brusselmans, conocido por ser controvertido, escribió recientemente una columna para Humo, una revista semanal en lengua neerlandesa que, según su publisher DPG Media Group, “proporciona piezas de fondo detalladas sobre las noticias del día” mientras actúa como guía de arte y cultura.

En su columna del domingo, titulada: “El Oriente Medio explotará, una Tercera Guerra Mundial se avecina”, Brusselmans describió al Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu como un “judío corto, gordo y calvo” que “por alguna razón quiere asegurar que todo el mundo árabe sea eliminado”.

Él continuó: “Por cada combatiente de Hamas o Hezbolá muerto por ese ejército israelí de mierda, cientos de civiles inocentes son asesinados, y no podemos evitar seguir repitiendo que muchos de ellos son niños, y que nosotros aquí en el llamado Occidente seguro no podemos imaginar que la misma suerte le suceda a nuestros hijos”.

Brusselmans agregó: “Veo una imagen de un niño palestino llorando y gritando, completamente loco llamando a su madre debajo de los escombros, y me imagino que ese niño es mi propio hijo Roman, y la madre es mi propia amiga Lena, y me enfado tanto que quiero clavar un cuchillo afilado en la garganta de cada judío que encuentro”.

Los comentarios han provocado indignación tanto dentro como fuera de la comunidad judía.

La Asociación Europea de Judíos con sede en Bruselas (EJA) dijo que era “nada menos que una incitación al asesinato”.

En un comunicado en el sitio web de la EJA, su fundador y presidente Rabbi Menachem Margolin dijo: “Sabemos que este es un periodista shock que empuja los límites. Pero expresar públicamente su deseo de apuñalar la garganta de cualquier judío que encuentre es psicopático. Dado su popularidad e infamia, también es una invitación para que otros hagan lo mismo. Está completamente y totalmente fuera de todos los límites. Es nada menos que incitación al asesinato”.

En una entrevista telefónica con CNN el miércoles, Margolin dijo que la pieza había aumentado los miedos de una comunidad ya nerviosa.

“Los judíos sienten que el ambiente es como en los años 40”, dijo. “Ahora otra vez los judíos se preguntan: ¿ha llegado el momento de huir de Europa cuando vemos este tipo de artículo?

“Es una incitación clara y parte de una muy preocupante tendencia en Bélgica y en toda Europa, de expresión de odio contra los judíos”, Margolin continuó.

Otros más allá de la comunidad judía también han reaccionado con horror. Assita Kanko, una eurodiputada belga (MEP), dijo en X el martes que estaba “completamente atónita y triste” después de leer el artículo.

Describiéndolo como “puro y abierto antisemitismo”, ella agregó: “Esto no es sobre libertad de expresión o sátira, es una llamada a la violencia. Es una llamada al asesinato. ¿Por qué @Humo incluso está publicando algo así?”

Se han informado aumentos agudos de incidentes de antisemitismo desde octubre.

El 7 de octubre, milicianos de Hamas mataron a unas 1.200 personas en Israel y tomaron como rehenes a más de 250 personas, según las autoridades israelíes. La respuesta militar de Israel en Gaza ha matado a casi 40.000 palestinos y ha herido a más de 90.000, dice el ministerio de salud en la franja.

Regina Sluszny-Suchowolski, presidenta de The Forum of Jewish Organisations in Belgium, le dijo a CNN el miércoles que el número de casos de antisemitismo informados a la policía ha aumentado más de cinco veces en Bélgica en los 10 meses desde que comenzó la guerra. La incidencia de actos reales de antisemitismo puede ser incluso mayor, sin embargo, ya que la investigación de la Comisión Europea ha revelado altos niveles de subnotificación.

Yohan Benizri, presidente del Comité Coordinador de Organizaciones Judías en Bélgica (CCOJB), el cuerpo representativo principal de los judíos belgas, comparó el artículo con la propaganda nazi.

“Es exactamente el mismo nivel que Der Stürmer - es la demonización de un pueblo entero”, le dijo a CNN, refiriéndose al periódico antisemita alemán de la era nazi.

Lo que ha empeorado las cosas, dijo Benizri, es la respuesta de Humo y Brusselmans a la retroalimentación.

Cuando se le preguntó sobre la reacción a su columna por el periódico flamenco Nieuwsblad, Brusselmans dijo: “¿Incitación a la violencia? En mi columna hago un ejercicio de pensamiento sobre cómo reaccionaría si mis seres queridos estuvieran afectados. En el tiempo condicional. Esa frase sobre el cuchillo afilado es puramente figurativa, para enfatizar el mensaje. Y eso cae bajo el derecho a la libertad de expresión”.

Mientras tanto, en un comunicado enviado a CNN, el subdirector de la revista Humo Matthias Vanderaspoilden dijo: “Con escritores satíricos como Herman Brusselmans, lo que se escribe nunca debe tomarse al pie de la letra. Por eso el personal editorial no intervino en el texto de nuestro columnista, como nunca lo hacemos”.

Él agregó en un comunicado separado que la revista está “aburrida con el asunto” y no tiene intención de eliminar el artículo.

“Entiendo que las personas que no están sufficiently familiarizadas con HUMO o el estilo de Herman Brusselmans y se encuentran con esta cita sin contexto están impactadas”, dijo Vanderaspoilden. “Era obviamente nunca la intención de ofender a la comunidad judía. Si esto ha ocurrido, nos gustaría disculparnos por ello. Cualquiera que conozca un poco HUMO sabe que ciertamente no es una revista antisemita”.

Brusselmans no respondió a una solicitud de comentarios de CNN. Vanderaspoilden le dijo a CNN que el escritor ha estado “abrumado por las reacciones y el odio, por lo que no quiere comunicarse”.

Rick Honings, profesor especializado en literatura neerlandesa en la Universidad de Leiden en los Países Bajos, publicó en 2018 una monografía sobre Brusselmans en la que analizó su vida, obra e imagen.

Honings le dijo a CNN que el escritor "a menudo empuja los límites de lo que es moral o no".

Lo describió como un "autor shock", añadiendo: "Brusselmans ha estado haciendo chistes políticamente incorrectos durante toda su carrera literaria (desde los años 80), principalmente sobre temas racistas, pero también a menudo sobre mujeres".

Agregó: "Al mismo tiempo, esto se hace principalmente como sátira. De esta manera, logra llamar la atención una y otra vez. No es la primera vez que hace chistes sobre judíos y el Holocausto, pero su último comentario con intención cómica va bastante lejos, incluso para Brusselmans".

Un estudio realizado por el Instituto de Investigación sobre Política Judía en 2022 indicó que casi la mitad de los judíos en Bélgica informaron haber experimentado acoso antisemita en los últimos 12 meses, mientras que alrededor de un tercio dijo haber experimentado discriminación antisemita en el mismo período.

En los últimos años, ha habido controversia en torno a un carnaval en Bélgica que presentó imágenes antisemitas en uno de sus desfiles. El Carnaval de Aalst fue eliminado de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en 2019 después de que los oficiales encontraran la "reincidencia de representaciones racistas y antisemitas" incompatible con sus principios.

En 2014, cuatro personas murieron cuando un atacante abrió fuego en el Museo Judío de Bélgica en Bruselas.

