- Un chico de 14 años se mete en un auto de noche.

Un Adolescente de 14 años se dio una vuelta en el coche de su tío en Gardelegen durante la noche. Un hombre preocupado de Kassieck, un distrito de Gardelegen, denunció la desaparición de su sobrino y las llaves del coche alrededor de las 4:00 AM del domingo, según la policía. La policía buscó, pero no encontró rastro alguno. Según la policía, el Adolescente de 14 años regresó con el coche por su cuenta después de aproximadamente una hora y media. Afirmó haber conducido hasta Jävenitz, que está a unos siete kilómetros de distancia. No se informaron accidentes ni daños, pero se inició un procedimiento legal.

