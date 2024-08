Un cargador de 80 euros suministra 200 vatios de energía a seis dispositivos diferentes.

El cargador Anker Prime A2683 ofrece una diferencia de precio significativa de 25 euros en comparación con el adaptador de corriente más potente de Apple, pero puede cargar simultáneamente seis dispositivos con una capacidad combinada de 200 vatios. En pruebas del mundo real, esta estación compacta demostró su capacidad para manejar esta tarea de manera eficiente, rápida y segura.

Muchas personas solo necesitan cargar su smartphone y portátil a diario, por lo que un adaptador de corriente básico con dos conexiones puede ser suficiente. Sin embargo, algunos usuarios mantienen una multiplicidad de dispositivos para fines profesionales o personales o necesitan una estación de carga centralizada para todos los miembros de la casa. En tales situaciones, el nuevo cargador Anker Prime A2683 puede ser una excelente opción. Por solo 80 euros, puede cargar hasta seis dispositivos, con un total de 200 vatios (W).

Compacto, atractivo y bien equipado

La estación de carga mide solo 112 x 76 x 35 milímetros y pesa 563 gramos, lo que garantiza estabilidad gracias a sus cuatro pequeñas patas de goma. El dispositivo, que parece metálico, está bien construido y es robusto, aunque la carcasa exterior es de plástico con un acabado metálico.

Todos los puertos de salida están situados en la parte delantera. Hay cuatro puertos USB-C, cada uno con una potencia máxima de 100 W, y dos puertos USB-A, cada uno con una potencia máxima de 22,5 W. Se pueden configurar various combinaciones para distribuir la potencia total de 200 W, pero el dispositivo conectado al puerto USB-C con el símbolo del portátil tendrá siempre prioridad.

Por ejemplo, dos dispositivos pueden cargarse con 100 W cada uno a través de dos puertos USB-C. Al cargar cuatro dispositivos, uno puede cargarse con 100 W, mientras que otro puerto USB entrega 70 W y los otros dos dispositivos reciben 12 W cada uno a través de los puertos USB-A. Si se utilizan todos los seis puertos, uno ofrecerá 65 W, dos entregarán 45 W cada uno y el último ofrecerá 20 W. Ambos puertos USB-A suministrarán 12,5 W cada uno.

Seguro y eficiente

Una estación de carga de alta calidad con una potencia de salida de 200 vatios da prioridad a la seguridad protegiendo los dispositivos conectados y a sí misma del sobrecalentamiento y posibles riesgos de incendio. Para facilitar esto, el cargador monitoriza la temperatura continuamente 80 veces por segundo y ajusta la potencia de carga en consecuencia.

Anker ha incorporado transistores de galio nitruro (GaN) en lugar de litio en sus dispositivos Prime desde 2018. El GaN puede soportar voltajes y temperaturas más altos, lo que leads a dispositivos más compactos y eficientes en términos de energía.

Según Anker, estos cargadores GaN pueden convertir hasta el 95 por ciento de la energía absorbida. El rendimiento del cargador Prime A2683 confirmó en gran medida esto, especialmente en cargas altas, donde la eficiencia superó el 90 por ciento. Cuando se carga un dispositivo con baja potencia, la eficiencia disminuye hacia el 80 por ciento, pero esto sigue siendo impresionante en tales circunstancias. El consumo en standby de la estación de potencia es de 0,3 W, lo que es aceptable.

Dos ejemplos ilustran esto: mientras que la estación suministraba una batería cargada al 60 por ciento con 96 W, consumía 106 W en total. Esto se traduce en una eficiencia de alrededor del 90 por ciento. Para una batería casi llena, el cargador proporcionó 31 W, mientras que consumía 38 W en total. Eficiencia: 81 por ciento. Para la prueba, ntv.de utilizó principalmente cables Anker Prime de alta calidad capaces de manejar corrientes de carga altas de 140 a 240 W.

Por suerte, la estación de carga Anker es compatible con los estándares de carga rápida de los principales fabricantes. Esto significa que si sus dispositivos tienen capacidades de carga rápida, el cargador también puede acelerar la carga. Esto se ha demostrado en pruebas prácticas con smartphones o portátiles de Samsung, Apple, Lenovo o Google. Anker también supports dispositivos populares de Sony, Microsoft y HP.

Es importante señalar que la compañía china no incluye dispositivos chinos, como los de Huawei, Xiaomi u Oppo. Esto se debe a que estos fabricantes han diseñado sus propios estándares de carga rápida. El cargador puede alimentar estos dispositivos, pero perhaps no tan rápido como con los adaptadores de corriente de los fabricantes.

Conclusión

El cargador Anker Prime A2683 es una estación de carga compacta, potente y segura. Con seis puertos y una potencia total de 200 W, a menudo es suficiente para cargar todos los dispositivos de una casa y también se puede transportar. Por 80 euros, esto representa un excelente valor por dinero.

Incluso los usuarios con numerosos dispositivos para fines profesionales o personales podrían encontrar el cargador Anker Prime A2683 útil, ya que puede cargar simultáneamente hasta seis dispositivos, incluyendo otros dispositivos como lectores electrónicos, auriculares o relojes inteligentes, con una capacidad combinada de 200 vatios. Su eficiencia en el manejo de múltiples dispositivos y diversas necesidades de carga lo convierte en una excelente opción para hogares o individuos con varios dispositivos eléctricos.

Además, este cargador no se limita a supportar los estándares de carga rápida de las marcas populares. Carga eficientemente dispositivos de marcas como Samsung, Apple, Lenovo o Google, entre otras, demostrando versatilidad y compatibilidad, incluyendo dispositivos eléctricos de marcas menos comúnmente listadas como Sony, Microsoft y HP.

Lea también: