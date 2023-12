Un buen samaritano tranquiliza a un hombre atrapado en un camión accidentado durante una llamada al 911.

El martes, Delatorre llamó al 911 desde la carretera interestatal 94, en el noroeste de Indiana, donde él y su suegro, Mario García, encontraron a un conductor que dijo llevar días allí atrapado, sin poder contactar con su teléfono. Delatorre y García estaban allí buscando lugares para pescar cuando lo encontraron.

"Están de camino, amigo. Están de camino", le gritó Delatorre al hombre durante una llamada al 911 obtenida por la CNN el jueves.

Delatorre dio información a las autoridades mientras García se quedaba con el hombre, que presentaba heridas desconocidas pero dijo a los hombres que no sentía las piernas. Sus piernas podrían estar rotas, dijo Delatorre al 911.

"Puede que necesitéis las Quijadas de la Vida para abrir las puertas", dijo Delatorre al operador. "Su camión está bastante destrozado".

Delatorre repitió algunos de los detalles al despachador, la conmoción y la sorpresa evidentes en su voz.

"Me sorprende que nadie más lo haya visto. "Hay gente pescando aquí abajo y yo me acerqué y vi el camión debajo del puente. Me pareció un poco raro".

Algo brillante les llamó la atención

La pareja de pescadores vio algo brillante en el arroyo mientras buscaban agujeros para pescar. Al acercarse, vieron el camión destrozado.

García dijo que empujó hacia atrás el airbag y descubrió a una persona sentada en el asiento del conductor. Supuso que estaba muerto, pero le tocó el hombro.

"Se dio la vuelta", dijo García. "Se despertó".

El hombre del camión -Matthew R. Reum, 27 años, de Mishawaka- dijo a los pescadores que llevaba atrapado allí, apretado en su asiento bajo el puente cerca de Portage, desde el 20 de diciembre, recordó García más tarde en una rueda de prensa celebrada por la policía estatal.

Cuando los pescadores lo encontraron, Reum "casi había perdido toda esperanza porque no había nadie", contó García que le dijo el conductor.

Mientras esperaban a los rescatadores profesionales, Reum dio las gracias a los hombres en repetidas ocasiones, recordó García: "Estaba vivo y se alegró mucho de vernos. Nunca había visto un alivio así".

Le queda un largo camino de recuperación

Una vez que llegaron los equipos de emergencia, tuvieron dificultades para llevar el equipo al lugar del accidente, dijo el sargento Glen Fifield, de la Policía Estatal de Indiana, en una conferencia de prensa.

Los carriles en dirección oeste de la I-94 en el punto kilométrico 20 tuvieron que ser cerrados el martes por la tarde mientras los equipos trabajaban para liberar al conductor y llevarlo a un helicóptero. Reum logró llegar a un hospital horas más tarde, dijo la policía.

Reum, soldador, "siempre ha sido una persona positiva, amable y enérgica", dijo Brad Sievers, del sindicato Boilermakers Local 374, a la CNN en un comunicado.

Tiene huesos rotos y lesiones en las piernas que podrían requerir cirugías, según el sindicato de Reum desde hace ocho años y una cuenta de GoFundMe iniciada para ayudar con sus facturas médicas y recuperación.

Reum se encontraba en estado crítico el miércoles por la mañana en el Memorial Hospital de South Bend, según informó Beacon Health System en un comunicado. CNN se puso en contacto con el hospital y el sindicato para obtener información actualizada el jueves.

Un comunicado emitido en nombre de Reum dijo que "quiere agradecer a todos por la efusión de apoyo y todos los buenos deseos, incluyendo los buenos samaritanos que lo encontraron, los primeros en responder y sus cuidadores en el Hospital Memorial."

Pidió tiempo para procesar lo sucedido y para descansar y curarse, según el comunicado. "Matt sabe que tiene una historia que contar y, cuando esté preparado, planea compartir los detalles de esa experiencia".

"No importa lo duras que se pongan las cosas, hay una luz al final del túnel, a veces de la forma menos esperada", dijo Reum en el comunicado.

Andy Rose, Caroll Alvarado, Taliah Miller y Robert Shackelford, meteorólogo de CNN, han contribuido a este reportaje.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com