Un buceador es mordido por un tiburón en la costa de Cornualles (Reino Unido)

La mujer, cuyo nombre se desconoce, fue rescatada por los guardacostas de Su Majestad tras el incidente, que se cree que es el primer ataque de tiburón de este tipo en aguas británicas desde 1874 y que tuvo lugar el jueves cerca de Penzance.

Los guardacostas de Su Majestad han confirmado que se envió un equipo de rescate para ofrecer asistencia tras el presunto ataque de tiburón.

"Los guardacostas de Su Majestad enviaron al equipo de rescate de Penzance a atender a un buceador que había sufrido una presunta mordedura de tiburón", declaró un portavoz de la Agencia de Guardacostas Marítimos.

"Los guardacostas fueron avisados poco antes de las 12:30 p.m. del jueves (28 de julio). Se cree que el nadador sufrió una herida en la pierna.

"El equipo de guardacostas se reunió con la víctima en el puerto de Penzance para ayudar a trasladarla al servicio de ambulancias.

La mujer participaba en una excursión de snorkel cuando se produjo el incidente.

Blue Shark Snorkel Trips, que organizó la excursión, dijo en un comunicado que "estos sucesos son extremadamente raros y pueden ser fácilmente malinterpretados".

"Como sabemos, estas cosas pueden ocurrir cuando elegimos interactuar con animales salvajes en su propio entorno. Lo último que queremos es dejar que la especulación lleve a los medios de comunicación a un mundo de mala prensa para los tiburones, sin que ellos tengan la culpa", añadieron.

La empresa dijo que la persona implicada recibió primeros auxilios y pudo salir andando de la embarcación. El buceador, que no fue identificado en el comunicado, "recibió más tratamiento en tierra".

Según el comunicado del organizador de la excursión, la persona implicada dijo a Blue Shark Snorkel Trips que "a pesar de cómo terminó el viaje, fue increíble ver criaturas tan majestuosas en libertad y no quiero ni por un segundo que este extraño suceso empañe la reputación de una especie ya perseguida."

No se han facilitado más detalles sobre el tipo de tiburón que puede haber estado implicado.

Mientras que Estados Unidos tiene el mayor número anual de mordeduras de tiburón documentadas del mundo, con un total de 47 registradas en 2021, la presencia de tiburones en aguas británicas es muy rara.

De hecho, no ha habido ninguna mordedura de tiburón no provocada en aguas británicas en 175 años, según la organización benéfica británica The Shark Trust.

