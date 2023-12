Un basurero incompetente": El Partido Republicano de Michigan sacudido por problemas financieros y luchas internas

El evento suele ser una fuente de ingresos para su patrocinador, el Partido Republicano de Michigan, que ayuda a financiar campañas de captación del voto y de apoyo a las elecciones republicanas en todo el estado.

Pero la conferencia de este año fue decididamente diferente.

El único candidato a la presidencia que se presentó fue Vivek Ramaswamy, que no pasaba de un dígito en las encuestas. Entre los ponentes figuraban Kari Lake, fallida candidata a gobernadora de Arizona; Zuby, un rapero británico que aparece ocasionalmente en Fox News; y el provocador conservador Dinesh D'Souza, que finalmente no acudió.

La mayor atracción fue el actor Jim Caviezel, promotor de las teorías de la conspiración QAnon, que tuvo una película de éxito este verano, pero es quizás más conocido por interpretar a Jesús en la película "La Pasión de Cristo" hace 20 años. Le pagaron 110.000 dólares por asistir y dar un discurso de 25 minutos.

El acto, en pocas palabras, fue "un desastre", dijo Warren Carpenter, miembro activo del partido y ex presidente del distrito.

Y, fue emblemático de problemas más profundos dentro del partido del estado de Michigan.

Una revisión de CNN de los documentos y entrevistas con más de 20 funcionarios actuales y anteriores del partido muestra que el Partido Republicano en este estado clave de batalla se ha enredado en la confusión financiera, luchas internas y las llamadas para un nuevo liderazgo a menos de un año antes de las elecciones presidenciales de 2024.

Kristina Karamo -una antigua profesora de universidad comunitaria con escasa experiencia política- se convirtió en febrero en la jefa del partido estatal tras impulsar teorías de conspiración electoral de extrema derecha y prometer acabar con la dependencia del partido de los donantes ricos tradicionales.

Ahora, algunos de los miembros del partido pro-Trump que votaron a Karamo para el cargo se han amargado con su liderazgo y acusan a su administración de trabajar para destruir el partido al no recaudar fondos y provocar la división entre las bases del partido.

Decenas de miembros del comité estatal del partido han firmado una petición en la que solicitan una reunión a finales de mes para estudiar la destitución de Karamo y algunos de sus adjuntos.

"Si hubiera sabido que Kristina Karamo iba a convertirse en una tirana incompetente, nunca habría trabajado tan duro para que la eligieran. Por eso pido disculpas", escribió Dawn Beattie, miembro del comité estatal, en un correo electrónico enviado el mes pasado a sus compañeros republicanos y obtenido por la CNN.

El calamitoso estado de las finanzas del partido, que ha generado titulares negativos en medios locales como The Detroit News durante meses, se resumió recientemente en un informe que concluía que Karamo había llevado a la organización "al borde de la quiebra". El informe, encargado por Carpenter, ex presidente de distrito del partido, y compartido con CNN, incluía registros internos que sugieren que el partido tuvo unos ingresos netos de sólo 71.000 dólares entre marzo y noviembre y que tenía más de 600.000 dólares de deuda hasta el mes pasado.

Karamo, que no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN, ha dicho que está "corrigiendo el rumbo" del partido, que, según ella, tenía cientos de miles de dólares de deuda cuando asumió el liderazgo y perdió varias elecciones anteriores bajo el antiguo liderazgo a pesar de tener entonces millones de dólares en mano.

Aun así, los consultores políticos argumentan que los partidos estatales eficaces -que organizan campañas de votación y otros esfuerzos locales- son a menudo esenciales para ganar elecciones reñidas. El expresidente Donald Trump ganó Michigan en 2016, pero perdió ante Joe Biden en 2020. Una encuesta reciente de CNN encontró que Trump tiene un 50% de apoyo en el estado frente al 40% de Biden.

"Quieres un partido estatal que esté disparando en todos los cilindros, y luego quieres un candidato fuerte que pueda ganar", dijo Doug Heye, estratega del GOP y ex director de comunicaciones del Comité Nacional Republicano. "Si tienes un problema con cualquiera de esos dos, eso puede ser una de las cosas que incline la balanza de una carrera".

Una fuente cercana a la campaña de Trump describió al actual GOP de Michigan como un desastre y no indicó ningún tipo de lealtad a Karamo, señalando que la mayoría de los republicanos de Michigan que podrían reemplazarla también eran pro-Trump.

El verdadero negocio

Karamo ganó peso político en Michigan al afirmar repetidamente que fue testigo de fraude en las elecciones de 2020 cuando se desempeñó como aspirante en las urnas. Una investigación del Senado de Michigan liderada por los republicanos concluyó al año siguiente que no había "ninguna evidencia" de fraude generalizado en esa elección, pero eso no disuadió a Karamo.

Apareció en mítines MAGA y dirigió una campaña fallida para la secretaría de Estado de Michigan en 2022 con afirmaciones falsas como la noción de que los "autoritarios" dentro de los EE. UU. creen "que si pueden corromper los sistemas electorales de batalla, pueden controlar América". Este nefasto complot es real y está ocurriendo".

Después se presentó a la presidencia del Partido Republicano de Michigan con una plataforma de reforma electoral y la promesa de enfrentarse a los principales donantes del partido.

"En enero, en un debate con otros candidatos a la presidencia del Partido Republicano de Michigan, propuso un plan para depender de las donaciones de los pequeños empresarios y fomentar el activismo local.

En febrero, tras tres rondas de votaciones en una convención del partido que duró 11 horas, Karamo fue elegida presidenta. Su elección significaba que tanto la presidencia del Partido Republicano de Michigan como la del Partido Demócrata de Michigan eran ocupadas por mujeres negras.

Muchos conservadores del estado celebraron el ascenso de Karamo como un soplo de aire fresco.

"Parecía auténtica", declaró a la CNN Mark Forton, presidente del Partido Republicano del condado de Macomb.

Pero tras su elección, el partido se ha visto sacudido por problemas financieros y acusaciones.

En junio, la ex presidenta del Comité de Presupuestos emitió un comunicado en el que afirmaba que "el gasto del partido era tan desproporcionado con respecto a los ingresos que nos abocaba a la bancarrota" y que "los esfuerzos por aplicar límites de gasto responsables se encontraron con la oposición inflexible de la presidenta Karamo y el pequeño círculo de agentes que la rodean".

Otro miembro del comité presupuestario, que dimitió, escribió en una declaración a Karamo que el partido se enfrentaba a un "impago inminente de la línea de crédito".

Esa preocupación parece haber estado justificada. El mes pasado, un abogado del Comerica Bank envió un "aviso de impago" al partido por no haber pagado los intereses de un principal de 509.009 dólares, según consta en los registros.

Karamo y los dirigentes locales del partido se han sumido ahora en una red de agrias teorías conspirativas dirigidas entre sí. Algunos de sus detractores alegan que Karamo forma parte de un complot malintencionado, mientras que sus defensores hacen lo mismo con sus críticos.

"Sencillamente, nos han engañado. Nos enfrentamos a un grupo de personas que trabajan para destruir el MIGOP antes de las importantísimas elecciones de 2024. Esto no está ocurriendo, este año, por coincidencia", dijo Forton, del condado de Macomb, en una declaración junto a su vicepresidente en la que pedían la destitución de Karamo en noviembre.

Ken Beyer, presidente del cuarto distrito del partido, defendió a Karamo y argumentó que el establishment del partido se ha negado a apoyarla desde el principio de su mandato. Afirmó haber oído decir a una persona implicada en la administración anterior del partido, que no quiso nombrar, que la dirección permitió que Karamo se convirtiera en presidenta "porque creen que pueden hacerla fracasar antes" que a otro candidato de base.

"Es como si estuvieran tirando de la manta bajo Kristina y luego dijeran: 'Mira, se ha caído'", declaró Beyer a la CNN. "Causaron el problema y luego culparon a Kristina".

Karamo, al ser preguntado por algunos de los obstáculos del partido en una reunión en octubre, dijo: "De nuevo, todo esto del Estado profundo es muy real", según una grabación del evento.

Ron Weiser, ex presidente del Partido Republicano de Michigan, dijo a CNN por qué cree que los donantes tradicionales no han apoyado financieramente al partido bajo Karamo.

"Uno, no creo que esté pidiendo, que es lo fundamental, y dos, incluso si lo hiciera, no creo que la gente tuviera confianza en dar", dijo Weiser. "Se necesita a alguien con experiencia que pueda ser director general y que pueda recaudar los fondos necesarios para hacer lo que el partido hace mejor".

Controversia en la conferencia

Para muchos miembros del partido estatal de larga data, la conferencia Mackinac -establecida en una isla en el norte de Michigan- es vista como un impulso constante a la moral y las finanzas del partido, impulsado en parte por los asistentes de alto perfil. En 2015, por ejemplo, cinco candidatos presidenciales republicanos asistieron a la conferencia, entre ellos el senador Ted Cruz y el exgobernador de Florida Jeb Bush.

"Lo más parecido es la Feria Estatal de Iowa, así que es una joya para nuestro estado", dijo Carpenter. Describió el evento de este año como un "desastre" porque, entre otras razones, se pagó a ponentes externos como el actor Caviezel, a pesar de que los candidatos presidenciales tradicionalmente han dado discursos gratis o incluso han ayudado a cubrir los costes.

Que Ramaswamy fuera el único candidato presidencial que asistió este año pareció una decepción. Hassan Nehme, actual vicepresidente del partido, declaró en una entrevista grabada tras la conferencia que otros candidatos presidenciales expresaron su deseo de asistir, pero Karamo y otro colega rechazaron esas ofertas. "Querían que esta conferencia fuera diferente, así que... no la estábamos organizando bien", afirmó.

En otra reunión, Karamo dijo que "no es cierto" que su administración no se pusiera en contacto con los candidatos, y calificó la conferencia de "beneficio neto", pero añadió: "¿Nos habría gustado sacarle mucho más partido? Sí", según una grabación.

Tras la conferencia surgió otra polémica. Entre los miembros del partido empezó a circular una hoja de cálculo que clasificaba a cientos de posibles voluntarios de la conferencia en una escala del uno al cuatro. El número uno de la tabla significaba "Patriota", mientras que el número cuatro significaba "Yo primero o RINO...", acrónimo de "Republicano sólo de nombre".

Karamo dijo en octubre que no tenía nada que ver con esas clasificaciones y culpó a un "voluntario temporal" de haberlas creado. La semana pasada, en otra entrevista, llamó a sus críticos "egoístas" y se burló de la facción "RINO" del partido.

Bree Moeggenberg, miembro del comité estatal, que obtuvo una calificación de cuatro, dijo que ese gráfico forma parte de una cultura más amplia de división bajo Karamo.

"Nos ha privado de derechos", dijo Moeggenberg a CNN. "Ha apartado a los RINO. Ha apartado a todos los sectores del establishment. Ha alejado a las bases".

Joel Studebaker, subjefe de personal del partido, admitió en una entrevista que la recaudación de fondos ha sido un reto y dijo que cree que el partido ha recaudado menos de un millón de dólares este año. Preguntado por el pago al actor Caviezel, dijo: "¿Le pagaría 110.000 dólares personalmente? Probablemente no. Creo que sería una cifra algo menor, pero también sé que estábamos luchando por conseguir altavoces".

Pero Studebaker añadió que Caviezel inyectó energía a la conferencia y habló ante un auditorio repleto. En términos más generales, comparó el estado actual del partido con el de una organización incipiente, en la que su equipo empezó con deudas y activos limitados.

"Llegamos a la mesa casi sin experiencia política y no lo vemos como algo malo, pero aumenta la curva de aprendizaje en términos de política", dijo Studebaker, quien afirmó que los críticos de Karamo dentro del partido también comparten la responsabilidad de su estado actual.

"Todo el mundo quiere que se trate de Karamo. Tenemos una mentalidad en este estado, en este país, de arriba abajo. Y la realidad es que es una discusión entre nosotros", dijo.

"Si se retiraran y tomaran la energía que están utilizando para intentar destruirnos e intentaran ayudarnos con la experiencia que tienen, seríamos imparables", añadió Beyer, presidente del partido en el cuarto distrito, que se unió a Studebaker para una entrevista en la CNN.

Elecciones en juego

Los estrategas republicanos creen que ganar Michigan es esencial para conquistar la Casa Blanca y, por tanto, es crucial contar con un partido estatal organizado que pueda ofrecer captación de votantes, apoyo de donantes y ayuda logística.

"Michigan se ha movido cada vez más en la columna de los campos de batalla, incluso en la columna de Trump, y los republicanos necesitan desesperadamente encontrar una hoja de ruta para ganar", dijo el estratega republicano de Michigan Dennis Lennox.

Los críticos de Karamo creen que es necesario un cambio de liderazgo para que eso ocurra.

"No es que no me guste. Lo que está haciendo, por otra parte, es bastante insidioso", dijo Andy Sebolt, presidente del segundo distrito del partido, que también presidió el comité de política del partido estatal hasta hace poco, cuando Karamo le destituyó después de que él dijera que presionaba por una mayor transparencia.

"Deberíamos tener una oportunidad de luchar en el estado de Michigan para otorgar nuestros electores a un republicano. ... Con este caos y la alienación de otros republicanos, no tenemos esa oportunidad", dijo.

Linh Tran y Kristen Holmes de CNN contribuyeron a este informe.

Fuente: edition.cnn.com