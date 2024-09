Un aventurero escapa de una situación peligrosa mientras un dispositivo de grabación documenta un incidente impactante de caída en picado

Un hombre de 42 años llamado Yang Meng estaba haciendo senderismo en las montañas Fanzengjian cuando tropezó y se precipitó, grabando el evento con una cámara de 360 grados.

El intenso video muestra cómo resbala por una pendiente húmeda antes de que un árbol detenga su caída y le cueste la vida.

"Me di cuenta de que no podía moverme ni un centímetro y me estaba moviendo cada vez más rápido, entonces fue cuando me di cuenta de que estaba cayendo por un acantilado", le contó a CNN el viernes.

"Cuando choqué contra el árbol, fue como si me hubiera golpeado una piedra enorme. Solo pensaba: 'No hay manera de que me haya ido'", dijo.

El clip, que se grabó y subió a Douyin, la versión china de TikTok, ha sido visto por más de 280,000 usuarios y ha sido compartido más de 445,000 veces.

Muchos usuarios expresaron su asombro y agradecieron al árbol por su papel en salvar la vida de Yang.

En un clip posterior compartido en la plataforma, Yang mencionó que no había sufrido lesiones graves en la caída, pero había sufrido algunos moretones en la pierna izquierda.

"Supongo que escapé relativamente ileso. Solo un rasguño en la palma de la mano izquierda y un pequeño corte en el muslo. Además de eso, estoy bien", le contó a CNN.

Yang mencionó que el incidente le había hecho reflexionar más sobre el significado de la vida.

"La vida es realmente corta, así que tenemos que apreciar cada día. No permitiré que este incidente me detenga. Si acaso, me impulsará a explorar aún más el universo", dijo.

La provincia de Anhui, a unos 450 kilómetros (280 millas) al oeste de Shanghai, ha sido azotada por las lluvias recent

Lea también: