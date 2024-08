Un atacante dispara contra personal militar fuera de un centro de alistamiento en Ucrania

1:34 AM Seúl: Se sospecha que Corea del Norte ha suministrado a Rusia más de seis millones de proyectiles de artillería

Se sospecha que Corea del Norte ha proporcionado a Rusia más de seis millones de proyectiles de artillería hasta ahora, según informó la agencia de inteligencia militar de Corea del Sur y difundió la agencia de noticias de Corea del Sur Yonhap. Más de 13.000 contenedores potencialmente utilizados para el transporte de armas han sido transferidos a través del puerto norcoreano de Najin desde mediados de 2022.

11:36 PM Ucrania planea reanudar la construcción de la NPP incompleta

La agencia estatal de energía nuclear de Ucrania, Energoatom, planea reiniciar los trabajos en la NPP incompleta de Chornobyl. "El equipo de Energoatom está investigando activamente nuevos sitios de construcción. El lugar más prometedora es Chornobyl, cerca de la ciudad de Pripyat en la región de Kyiv", según mencionó el Kyiv Independent, citando a Energoatom. La planta estará equipada con reactores de la empresa estadounidense Westinghouse. El Consejo de la Ciudad de Chornobyl ya ha dado su aprobación para el proyecto. "La realización de estos planes es, sin duda, una inversión significativa en la reconstrucción posterior a la guerra y la seguridad energética del país", declaró el CEO de Energoatom, Petro Kotin. Los planes de construcción de la NPP existen desde 1970, pero se detuvieron en 1989.

9:01 PM Ucrania utiliza aproximadamente 170 tipos diferentes de drones para operaciones de combate

Ucrania ha utilizado alrededor de 170 tipos diferentes de drones durante su conflicto con las tropas rusas, según declaró el Deputy Commander of the Armed Forces Vadym Sukharevskyi a Ukrinform. Las fuerzas ucranianas confían en gran medida en los vehículos aéreos no tripulados para la defensa, y el país también está fabricando y lanzando nuevos modelos, capaces de alcanzar objetivos en lo profundo de Rusia.

8:27 PM Kyiv propone celebrar la segunda cumbre de la paz de Ucrania en el Sur global

Según el asesor del presidente ucraniano Andriy Yermak, Kyiv preferiría que la segunda cumbre de la paz de Ucrania se celebrara en uno de los países del Sur global. "Nos gustaría que la segunda cumbre se celebrara en uno de los países del Sur global", dijo, también mencionando que el primer ministro indio Narendra Modi había expresado su apoyo a la integridad territorial de Ucrania durante su reciente visita a Kyiv.

8:58 PM EE. UU. condena el ataque mortal a un hotel en Ucrania causado por un ataque con misil ruso

La Casa Blanca condena un ataque con misiles a un hotel en Ucrania que resultó en la muerte de un asesor de seguridad de Reuters y lesiones a dos periodistas de Reuters. "Condenamos este ataque en los términos más enérgicos y extendemos nuestras más sinceras condolencias a Reuters por la pérdida de su colega", dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional en Twitter.

20:25 Zelensky considera la Ofensiva de Kursk como uno de los "pasos para poner fin a la guerra"

Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la ofensiva en la región rusa de Kursk es uno de los "pasos para poner fin a la guerra". "La operación de Kursk no tiene relación con ninguno de los puntos de la fórmula de paz ucraniana", dijo Zelensky. "¿La operación de Kursk está relacionada con la segunda cumbre de la paz? Sí, lo está. Porque la operación de Kursk es uno de los puntos del plan de victoria ucraniano".

19:52 Rusia construye nuevos puentes pontoneros en Kursk para restablecer las líneas de suministro

Después de que Ucrania destruyera varios puentes en la región de Kursk, Rusia está intentando asegurar sus líneas de suministro utilizando puentes pontoneros. Las imágenes satelitales tomadas el lunes muestran que las fuerzas rusas han construido un puente temporal sobre el río Sejm cerca de un puente destruido. Ucrania continúa intentando destruir estos cruces rusos sobre el agua mediante diversos medios, como la artillería de largo alcance.

19:17 Zelensky planea presentar su plan para poner fin a la guerra a Biden, Trump y Harris

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planea presentar su plan para un final exitoso de la guerra contra Rusia al presidente saliente de EE. UU., Joe Biden, en septiembre. Trump y Harris también serán informados del plan, dijo Zelensky. La ofensiva de Kursk ya forma parte de este plan. Junto con los aspectos militares, el plan también incluye iniciativas diplomáticas y económicas, dijo Zelensky, sin revelar detalles.

18:44 Ucrania documenta 136.000 crímenes de guerra rusos desde el inicio de 2022

Las agencias de aplicación de la ley ucranianas han documentado 136.000 crímenes de guerra cometidos por agresores rusos desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022. La oficina del fiscal ha investigado un total de 660 sospechosos, con 126 condenas, según las autoridades ucranianas. Andriy Kostin, el fiscal general ucraniano, señaló que estos números pueden ser incompletos debido a los territorios ocupados inaccesibles.

18:20 El servicio de seguridad ruso acusa a corresponsales de Deutsche Welle y a una periodista ucraniana de entrar ilegalmente en la región rusa de Kursk

El Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia ha abierto una investigación contra un corresponsal de Deutsche Welle y una periodista ucraniana, acusándolos de entrar ilegalmente en la región rusa de Kursk, según el FSB. Nick Connolly, empleado de la broadcaster internacional alemana Deutsche Welle (DW), y Natalia Nagornaya, empleada del canal ucraniano 1+1, están informando desde áreas controladas por Ucrania en Kursk.

17:25 Grossi: Proximidad al complejo nuclear de Kursk "Extremadamente Crítica"La proximidad del conflicto entre Ucrania y Rusia al complejo nuclear ubicado en la región rusa de Kursk es altamente crítica, según el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. "Un complejo nuclear de esta envergadura tan cerca de una zona de conflicto o una frontera militar es un problema extremadamente crítico", afirma Grossi después de su visita al complejo. "El hecho de que estén sucediendo actividades militares a solo unos kilómetros, a solo unas pocas millas de distancia, lo convierte en una preocupación directa", agrega Grossi. "En última instancia, puede parecer razonable y simple: evitar atacar una central nuclear", menciona el complejo nuclear, que actualmente funciona bajo "casi condiciones normales".

16:51 Syrskyj: Rusia despliega 30,000 soldados en KurskUno de los objetivos de la operación ucraniana en la región de Kursk es desviar a las tropas rusas de otros sectores, principalmente de las regiones de Pokrovsk y Kurachovo en el área de Donetsk. Según el comandante del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyj, Rusia ya ha desplegado 30,000 soldados en la región de Kursk. "Y este número está aumentando", afirma Syrskyj. Rusia está reduciendo actualmente sus actividades en la parte sur de Ucrania. Sin embargo, la tensión sigue siendo alta en la región focal de Pokrovsk, donde Moscú está concentrando sus tropas más fuertes, asegura Syrskyj.

16:25 Artillería rusa mata a uno en la región de KharkivLas fuerzas rusas bombardearon la ciudad de Bohoduchiw en la región de Kharkiv con artillería. Una persona murió y seis resultaron heridas, informó la oficina del fiscal general de Ucrania. Según su información, uno de los proyectiles impactó en una parada de autobús, lo que resultó en la muerte de una mujer de 71 años. El fuego de artillería rusa también atacó instalaciones industriales y residenciales y varios vehículos.

15:57 Shmyhal estima el déficit presupuestario de Ucrania en miles de millonesEl primer ministro Denys Shmyhal dijo que Ucrania necesita otros 15.000 millones de dólares para cubrir su déficit presupuestario en 2025. La agencia de noticias Reuters citó a Shmyhal diciendo que Ucrania espera un déficit presupuestario total de 35.000 millones de dólares para el próximo año, con planes para cubrir 20.000 millones. Según las estimaciones del gobierno ucraniano, el déficit en 2024 fue de aproximadamente 38.000 millones de dólares. Shmyhal mencionó que el gobierno planea aumentar los impuestos y endeudarse más en el mercado de deuda doméstica para obtener fondos adicionales para la guerra contra Rusia. El parlamento discutirá estas propuestas en septiembre.

15:32 Ucrania considera el desarrollo de sus propios sistemas de armasUcrania informa sobre el ataque con bombas y misiles más grande y prolongado por el ejército ruso desde el inicio de la guerra. Los ataques intensos continúan incluso durante la noche. Por lo tanto, Ucrania ahora está explorando alternativas para protegerse contra los ataques rusos además de la ayuda militar del Oeste.

15:11 Zelenskyj: Ucrania prueba con éxito su primer misil balísticoEl presidente Volodymyr Zelenskyj de Ucrania dice que Ucrania ha probado con éxito su primer misil balístico. "El primer misil balístico ucraniano ha sido probado con éxito", dice Zelenskyj. Él felicita a "nuestra industria de defensa", pero se abstiene de proporcionar más información sobre el misil.

14:45 Moscú: la participación de EE. UU. en la incursión ucraniana es un hecho

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, considera que la participación de EE. UU. en la incursión de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk es un hecho. SUGIERE que la respuesta del gobierno ruso podría ser potencialmente más severa que antes, según las agencias de noticias estatales rusas RIA y TASS. Sin embargo, no proporciona detalles o evidencia que respalden sus afirmaciones. La Casa Blanca de EE. UU. ha dicho que no tenía conocimiento previo de la incursión sorpresa de las tropas ucranianas en Kursk el 6 de agosto.

14:19 Zelensky: los F-16 ya han derribado misiles rusos

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informa que los nuevos aviones de combate F-16 ya han interceptado misiles rusos con éxito. "Durante este gran ataque con misiles, derribamos algunos misiles con la ayuda de los F-16", dice Zelensky. Los aviones se utilizaron aparentemente para repeler el devastador ataque aéreo del lunes. Holanda, Dinamarca, Noruega y Bélgica han prometidoCollectivamente proporcionar más de 60 de estos aviones de combate producidos en EE. UU. a Ucrania.

13:59 Alerta de ataque aéreo temporal cerca de la planta nuclear de Kursk

Hay una alerta de ataque aéreo temporal en la ciudad de Kursk en la región rusa de Kursk en la tarde. Las sirenas advierten sobre una amenaza de misiles, según informó un reportero de Reuters. La planta nuclear de Kursk, que actualmente está siendo inspeccionada por el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se encuentra en Kursk.

13:44 Ejército ruso afirma haber capturado otro lugar cerca de Pokrovsk

El ejército ruso afirma que ha capturado otro pueblo cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk en el este de Ucrania. El ministerio de defensa declara que el pueblo de Orlowka en la región de Donetsk ha sido "liberado". Orlowka es el nombre ruso del pueblo ucraniano de Orliwka. A pesar de los combates continuos contra el ejército ucraniano en la región rusa de Kursk, Moscú sigue adelante con su ofensiva en Donetsk. El ministerio anuncia regularmente la captura de nuevos lugares, con la región que rodea el importante centro logístico de Pokrovsk también bajo el foco.

13:21 Lavrov amenaza con guerra nuclear

13:04 Syrskyj: Avanzando en Kursk - Condiciones Complicadas en Pokrovsk

Según el líder militar ucraniano Oleksandr Syrskyj, las fuerzas ucranianas están avanzando en la región rusa de Kursk. Sin embargo, las tropas rusas se están moviendo hacia la ciudad de Pokrovsk en la región ucraniana de Donetsk. La situación allí es compleja.

12:42 Munz: Esperar Asaltos Aumentados a Ucrania Pronto

Después de los recientes ataques con drones, Rusia está intensificando sus bombardeos con misiles en Ucrania. La sincronización no es casual, según el corresponsal de ntv Rainer Munz. El otoño y la temporada de calefacción se acercan.

12:33 Kyiv: 594 Prisoneros de Guerra Rusos Capturados en Kursk

Según el Jefe de las Fuerzas Armadas, Olexander Syrskyj, Ucrania ha capturado un total de 594 soldados rusos en la región de Kursk. Es la primera vez que se revela un número. Antes esta semana, se informó que el "Washington Post" había identificado al menos 247 soldados rusos a través del examen de fotos y videos.

12:09 interrupciones de energía y restricciones persistirán durante varios días más

Después del mayor ataque ruso a Ucrania desde el inicio de la guerra, se espera que las interrupciones de energía y "graves" restricciones de energía persistirán durante uno o dos semanas más, según Iwan Plachkow, presidente de la asociación de energía ucraniana, en una entrevista con el canal de televisión Kyiv24. Plachkow dijo que el ataque ruso masivo del lunes fue "uno de los ataques más masivos a la infraestructura energética" con el objetivo de causar un "apagón completo en el sistema energético".

11:46 Roth: Rusia busca desatar oleada de refugiados a la UE con oleada de ataques

Rusia está tratando de desatar un movimiento de refugiados hacia Europa con sus ataques masivos a la infraestructura ucraniana, según el experto en política exterior del SPD Michael Roth. La serie de ataques es el "inicio de una nueva campaña de destrucción contra la infraestructura energética ucraniana", dijo Roth al portal Politico. "Por un lado, el objetivo es desactivar la producción de armas ucranianas, y por el otro, hacer la vida insoportable para la gente en Ucrania para desatar nuevos movimientos de refugiados hacia la UE". Roth instó a la ayuda para el "próximo invierno difícil" - como generadores de energía de emergencia - y un permiso de EE. UU. para el uso de armas de largo alcance contra los aeródromos desde los cuales despegan los bombarderos rusos.

11:21 Guardia Fronteriza Ucraniana: No hay movimientos de tropas en Bielorrusia

La Guardia Fronteriza Ucraniana informes no hay movimientos concretos de tropas en Bielorrusia. No se han notado soldados o equipo cerca de la frontera, según el portavoz de la Guardia Fronteriza Andrij Demtschenko en la televisión ucraniana. Sin embargo, sigue habiendo un peligro general para Ucrania desde la frontera con Bielorrusia. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que Bielorrusia ha concentrado significativamente tropas y equipo en la frontera. Bielorrusia es un aliado cercano de Rusia.

10:56 Gobernador ruso confirma intentos de ruptura ucraniana en Belgorod

El gobernador de la región de Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, informa en Telegram que "ha surgido información de inteligencia de que el enemigo está intentando cruzar la frontera". Esto confirma los informes de los canales de Telegram rusos (ver entrada de las 10:02). "Según el Ministerio de Defensa ruso, la situación en la frontera sigue siendo complicada pero bajo control", dijo Gladkow. "Por favor, mantengan la calma y confíen solo en las fuentes de información autorizadas". El gobernador afirmó que Ucrania había atacado la región con más de 20 drones en las últimas 24 horas. Kyiv aún no ha comentado los supuestos incidentes.

10:50 Informe: Ucrania forma nuevas unidades de tropas pesadas

Ucrania está creando presuntamente nuevas brigadas mecanizadas para combatir la agresión rusa, según un portal ucraniano independiente "MilitaryLand". Estas unidades, que constan de alrededor de 2.000 soldados, se espera que estén operativas en 2025. El personal probablemente se reclute de ucranianos que residen en el extranjero y se capacite en parte allí. Mecanizado significa que están equipados con equipo militar pesado como tanques.

10:44 Jefe de la IAEA Inspecciona la Central Nuclear Rusa en Kursk

El Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Rafael Grossi, ha llegado a la Central Nuclear de Kursk en la frontera rusa, según un informe de la agencia de noticias estatal rusa TASS. Grossi anunció el día anterior que lideraría personalmente la inspección de la instalación cerca de la ciudad de Kursk debido a la situación seria. Miles de soldados ucranianos habían entrado en la región de Kursk en un ataque sorpresa el 6 de agosto. Rusia alega que Ucrania ha atacado repetidamente la instalación. El gobierno en Kyiv aún no ha comentado oficialmente esto.

10:02 Fuerzas ucranianas intentan incursión fronteriza en la región de Belgorod

Según fuentes de Telegram rusas, informadas por The Guardian, las tropas ucranianas parecen estar intentando cruzar la frontera rusa en la región de Belgorod. Se informa que alrededor de 500 soldados ucranianos han atacado dos puntos de control en Nechoteyewka y Shebekino, con combates aún en curso en ambos lugares. Estos puntos de control se encuentran en Belgorod, que limita con la región rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas han estado atacando territorio ruso desde principios de agosto.

09:45 Alto número de bajas rusas informado por el Estado Mayor ucranianoEl Estado Mayor ucraniano ha informado la pérdida de aproximadamente 1.280 soldados rusos en un día. El número total de soldados rusos muertos o incapacitados desde el inicio del conflicto ahora se encuentra en 610.100, según Kiev. Además, Ucrania afirma que en las últimas 24 horas han sido destruidos 12 tanques rusos, 19 vehículos blindados, 52 sistemas de artillería, 120 drones, 103 misiles y un lanzacohetes múltiple. Es importante destacar que estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. Rusia mantiene secreto sobre sus propias pérdidas.

09:21 Fuerza Aérea ucraniana afirma la destrucción masiva de armasLa fuerza aérea ucraniana reporta la derribo de cinco misiles rusos y 60 drones. Rusia lanzó un total de 10 misiles y 81 drones contra Ucrania, según la fuerza aérea en Telegram. Alrededor de 15 drones y varios misiles fueron interceptados cerca de Kiev, según el jefe de la administración militar de la ciudad, Serhiy Popko. Popko declaró: "Todo lo que se dirigía hacia la capital de Kiev ha sido destruido". A las 9 a.m. hora local (8 a.m. CEST), aún había 10 drones volando en el espacio aéreo ucraniano y otros drones habían caído. Tres misiles hipersónicos Kinzhal (Daga) y dos misiles Iskander no pudieron ser derribados, según el comandante de la fuerza aérea Mykola Oleschchuk. Si bien los números del ejército no son completamente verificables, brindan una idea de la escala del ataque.

08:57 Ataques nocturnos resultan en muertes - Rusia despliega misiles KinzhalRusia llevó a cabo ataques aéreos pesados en Ucrania por segunda noche consecutiva, utilizando various tipos de armas. Al menos cuatro personas murieron, según informes iniciales ucranianos - dos por un ataque con misiles a un hotel en Kryvyi Rih y otros dos por ataques con drones en Zaporizhzhia. La fuerza aérea ucraniana afirma que Rusia utilizó bombarderos de largo alcance para lanzar misiles de crucero y desplegó misiles hipersónicos Kinzhal.

08:33 China aboga por apoyo multinational para plan de pazChina insta a un mayor apoyo para su plan de paz. Li Hui, enviado especial de China para Asuntos Euroasiáticos, afirmó después de conversaciones diplomáticas con Indonesia, Brasil y Sudáfrica que estos países representaban el Sur Global y poseían una influencia significativa en la promoción de la paz mundial. Mantuvieron comunicación con tanto Ucrania como Rusia y estaban comprometidos a resolver el conflicto a través del diálogo y las negociaciones, dijo Li. China y Brasil publicaron un plan de paz conjunto anteriormente este año, proposing una conferencia de paz que involucrara a todas las partes y sin expansión adicional en el campo de batalla. China y Rusia no asistieron a una conferencia de paz en Suiza en junio. Rusia no fue invitada y China decidió no participar.

08:05 Ejército ruso alega "liberación" de dos asentamientos en KurskEn los combates continuos en la región rusa de Kursk, el ejército ruso afirma haber "liberado" otros dos asentamientos. La agencia de noticias estatal rusa TASS cita al vicejefe del Departamento Militar-Político Principal de las Fuerzas Armadas Rusas y comandante de la unidad especial chechena 144, mayor general Apti Alaudinow, como diciendo: "Me complace informar que la unidad Arbat ha limpiado completamente los asentamientos de Nizhnya Parovaya y Nechayev hoy, y el regimiento 1427 está entrando. Así, esta área también ha sido limpiada y puesta bajo control". Alaudinow agrega que la situación en la línea del frente no ha cambiado significativamente hoy. El enemigo sufrió grandes pérdidas hoy, atacó todo el día y sufrió pérdidas considerables como resultado. Estas afirmaciones no pueden ser verificadas de forma independiente. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) confirma que las imágenes de satélite del lunes muestran a las fuerzas ucranianas operando inmediatamente al oeste de Nechayev.

07:37 Biden condena los ataques rusos como "inconcebibles"El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha condenado enérgicamente los últimos ataques rusos del lunes como "inconcebibles". Biden declaró: "Condeno en los términos más enérgicos la guerra continuada de Rusia contra Ucrania y sus esfuerzos para sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad". Rusia nunca tendrá éxito en Ucrania, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, mientras Moscú ataca las infraestructuras de Ucrania y busca "destruir los suministros". El secretario del Foreign Office británico, David Lammy, condena los ataques rusos como "cobardes".

El Instituto de Estudios de la Guerra (IWS) continúa creyendo que una invasión de Belarús a Ucrania es altamente improbable. La observación proviene de un think tank estadounidense que se refiere a un informe de Frontline Insight y Rochan Consulting. El informe sugiere que las unidades militares de Belarús operan típicamente al 30-40% de su fuerza completa, requiriendo movilización para funcionar completamente. No se ha observado tal movilización, en cambio, parece que Belarús está intentando desviar las fuerzas ucranianas de otras áreas de la línea del frente, así augmentando las tropas rusas. La cantidad actual de tropas en Belarús no es suficiente para lanzar una invasión coordinada desde la región fronteriza de Gomel. Además, una invasión o participación militar de Belarús en el conflicto debilitaría las defensas del presidente Alexander Lukashenko, lo que podría llevar a un aumento de la inestabilidad interna. Las próximas elecciones presidenciales están programadas para febrero de 2025.

06:32 Gabbard respalda a Trump: antigua candidata demócrata retira su apoyo a los demócratas

10:03 PM EE. UU.: Rusia Intenta Provocar "Aparatamiento para el Pueblo Ucraniano"

Después de la serie de ataques a Ucrania, Estados Unidos acusa a Rusia de pretender "sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad a medida que llega el otoño", según afirmó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. Estos ataques a la red eléctrica de Ucrania se consideran "escandalosos", asegura Kirby. EE. UU. condena "la guerra implacable de Rusia contra Ucrania".

9:20 PM: Se Ordenan Evacuaciones Adicionales en la Región de Donetsk

Las autoridades ucranianas han emitido nuevas órdenes de evacuación en la región de Donetsk en respuesta al avance ruso. El área afectada por la evacuación obligatoria se ha expandido debido a los crecientes riesgos de seguridad. Las familias con hijos deben abandonar sus hogares, según Vadym Filashkin, gobernador de Donetsk. Las regiones afectadas incluyen 27 asentamientos en Kostyantynivka y Selydove. Anteriormente, se ordenaron evacuaciones en Pokrovsk debido al avance de las fuerzas rusas.

Las operaciones militares en la región de Kursk han visto a Ucrania utilizar alrededor de 170 tipos diferentes de drones para defenderse de las tropas rusas. Debido a estas operaciones, Rusia ha sido obligada a construir nuevos puentes pontoneros en Kursk para restaurar sus líneas de suministro.

00:35 Ucrania: Al Menos Una Persona Muerta en el Ataque con Cohetes de Rusia en Kryvyi Rih

Una persona ha perdido la vida en un ataque con cohetes rusos a un edificio de infraestructura civil en Kryvyi Rih, Ucrania. Cinco personas más podrían seguir atrapadas bajo los escombros, informan las autoridades regionales. El jefe de la administración militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, informó en Telegram que cuatro personas han sido hospitalizadas con lesiones. El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, informó en Telegram que la estructura civil fue destruida. La información no puede ser confirmada de forma independiente. No se ha recibido respuesta de Rusia sobre el incidente.

02:04 Nuevo Ataque con Drones en Kyiv

Se ha producido otro ataque con drones en la región de Kyiv, según informan las autoridades ucranianas. "Detección de vehículos aéreos no tripulados enemigos en curso", informó la administración militar de la región de Kyiv en Telegram. "Los sistemas de defensa aérea están activos en la región".

04:04 Dos Muertos y Varios Heridos en el Ataque con Misiles Rusos a Kryvyi Rih

El número de muertos por el ataque con misiles rusos a Kryvyi Rih ha ascendido a dos, según informan las autoridades ucranianas. Las autoridades ucranianas afirman que un misil ruso impactó en un hotel, dejando a hasta cinco personas atrapadas bajo los escombros. Las operaciones de rescate continúan, informaron las administraciones militares de la región y la ciudad. Los rusos atacaron el hotel utilizando un misil balístico, informó la administración de la ciudad. Las afirmaciones siguen sin confirmarse.

05:03 Fuerza Aérea Ucraniana: Aviones Rusos Se Acercan a Ucrania

Los centros de defensa aérea ucranianos informan de aviones rusos y drones que se acercan a Ucrania. Los bombarderos Tu-95ms despegaron de la base aérea de Engels en el suroeste de Rusia, según los centros de defensa aérea ucranianos, que también mencionaron drones de ataque entrantes. Se han emitido alertas de ataque aéreo en varias regiones ucranianas.

05:45 Testigos Reportan Varios Explosiones en Kyiv

Los testigos presenciales han registrado al menos tres series de explosiones en Kyiv durante el último ataque con drones en la ciudad. No hay informes inmediatos de víctimas. Los sistemas de defensa aérea en la región de Kyiv han estado activos durante toda la noche para interceptar los misiles y drones dirigidos hacia la capital. Los ataques ocurrieron un día después del mayor ataque aéreo ruso hasta ahora en este conflicto.

06:17 Biden Elogia la Visita de Modi a Ucrania

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha elogiado la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Ucrania recientemente. Modi, cuyo país mantiene la neutralidad en el conflicto Ucrania-Rusia, mencionó en Twitter su compromiso de proporcionar todo el apoyo posible para una resolución rápida del conflicto y restaurar la paz y la estabilidad en Ucrania. La Casa Blanca ha elogiado el compromiso de Modi con Ucrania y su visita a Polonia la semana pasada. Varsovia es uno de los aliados europeos orientales más cercanos a Ucrania. "Damos la bienvenida a cualquier nación que escuche el punto de vista del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y quiera ayudarlo a lograr una paz justa", dijo John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional.

