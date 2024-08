Un asesino en serie en California en el corredor de la muerte confesó el homicidio de 1986, según las autoridades.

Cathy Small trabajaba como prostituta en febrero de 1986 cuando fue asesinada, según le dijo a la policía su compañera de habitación en ese momento, afirmó la teniente Patty Thomas en una conferencia de prensa. Small le había dicho a su compañera de habitación que iba a reunirse con un hombre llamado Bill que le daría 50 dólares por acompañarlo en un viaje desde Lake Elsinore a Los Ángeles, y esa noche salió de su casa vestida con una bata de noche, dijo Thomas.

Al leer un periódico unos días después, su compañera de habitación se enteró de que una mujer había sido apuñalada hasta la muerte en South Pasadena. Temerosa de que pudiera ser Small, la compañera de habitación contactó a la policía y logró identificarla. A pesar de eso, los investigadores no pudieron resolver el crimen y el caso quedó sin resolver.

Treinta y tres años después, en octubre de 2019, un investigador forense revisaba el fallecimiento de un hombre justo enfrente del lugar donde Small había sido asesinada cuando encontró en el hogar del hombre varios elementos que causaron preocupación, dijo Thomas. Entre ellos había "fotografías de mujeres que parecían haber sido agredidas y retenidas en contra de su voluntad, possibly por el difunto", y un artículo de periódico sobre la muerte de Small, dijo Thomas.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles ejecutó una orden de registro y se realizaron pruebas de ADN en algunos de los elementos del hogar del hombre para ver si coincidían con Small, pero no lo hicieron. Aunque los investigadores consideraron inicialmente al hombre muerto como sospechoso, concluyeron que no estaba relacionado con el caso de Small y no se le vinculó con otros delitos.

Pero al examinar el archivo del caso de Small debido al artículo encontrado en el hogar del hombre, los investigadores del sheriff descubrieron que las pruebas en el caso de Small, incluyendo un kit de agresión sexual, nunca habían sido sometidas a pruebas de ADN. En agosto de 2020, se probaron las prendas de Small y los resultados se subieron a una base de datos federal, donde los detectives conectaron a William Suff con el caso, dijo Thomas.

Suff se encontraba en el corredor de la muerte en la prisión de San Quentin, condenado por 12 murders en el Condado de Riverside. Suff era conocido como el Asesino de Prostitutas de Riverside, o Asesino de Lake Elsinore.

En mayo de 2022, Suff fue trasladado desde San Quentin a Los Ángeles, donde confesó el asesinato de Small, dijo Thomas.

"Los detectives lo entrevistaron durante dos días. En siete horas, confesó y describió en detalle el asesinato de Cathy Small", dijo Thomas. "También discutió y admitió algunos de los asesinatos anteriores en el Condado de Riverside".

Thomas dijo que Suff conoció a Small en una tienda de reparación de computadoras donde trabajaba. Arreglaron para que la recogiera más tarde esa noche. Una vez en su vehículo, Suff le dijo a los investigadores que tuvo una discusión y se enojó cuando ella le golpeó los lentes de la cara.

Suff dijo que sacó un cuchillo que tenía en el vehículo y apuñaló a Small múltiples veces en el pecho, según Thomas. Luego la empujó fuera del auto y la dejó en la calle, y se fue conduciendo.

En el momento del asesinato de Small, Suff estaba bajo libertad condicional de Texas, donde había sido sentenciado a prisión por la muerte de su hija de dos meses en 1974, dijo Thomas.

