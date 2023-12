Un año después, el stock de leche de fórmula se ha recuperado de la escasez, pero los padres no han

Según algunos indicadores, la grave escasez se ha resuelto en su mayor parte; los datos de la empresa de estudios de mercado IRI muestran que las existencias han vuelto a situarse cerca de los niveles anteriores a la escasez durante meses. Pero para muchas familias con recién nacidos y otras que dependen de la leche artificial, la situación no es la misma.

"En los primeros meses de escasez, la desesperación era absoluta", afirma Hannah Kroll, cuyo segundo hijo cumplió un año en julio.

La primavera pasada, después de pasar apuros para encontrar leche de fórmula, Kroll creó un grupo en Facebook para poner en contacto a otras personas necesitadas. El grupo, Baby Formula Search and Swap: Padres que ayudan a padres- sigue teniendo miles de miembros y varios mensajes al día, y hay muchos otros similares.

La desesperación ha disminuido un poco, pero sigue habiendo cautela, dice Kroll.

Find My Baby Formula, una herramienta que controla las existencias de leche de fórmula y envía notificaciones a los usuarios cuando está disponible, sigue recibiendo nuevas inscripciones todos los días.

Ken Bean, el programador que la creó, quería ayudar a otras personas que, como él, tenían problemas para encontrar leche de fórmula tras el nacimiento de su hijo en abril. Dijo que esperaba que el sitio durara dos o tres meses, pero unas 5.000 personas siguen visitándolo cada día. Esto supone un descenso con respecto al pico de 12.000 visitas diarias, quizá una señal de que las cosas están mejorando, pero no se han resuelto del todo.

Retos pendientes

La escasez de leche de fórmula alcanzó su punto álgido en julio, cuando más del 20% de todos los productos de leche de fórmula -incluido más del 30% de las leches de fórmula en polvo- desaparecieron de las estanterías de las tiendas, según datos del IRI. Para entonces, Abbott Nutrition acababa de reabrir su planta de fabricación tras meses de estancamiento de la producción y la Operación Fórmula Mosca, el plan de la administración Biden para aumentar el suministro con productos de fórmula importados, sólo había completado la mitad de sus misiones.

Las existencias mejoraron constantemente en los meses siguientes y en octubre casi habían vuelto a los niveles típicos anteriores a la escasez. Pero los datos dela encuesta de la Oficina del Censo de EE.UU., publicados por primera vez ese mes, revelaron que una gran parte de las familias seguían pasando apuros.

En los meses posteriores, los datos del IRI muestran que las tasas de existencias se han mantenido en niveles relativamente normales. Pero la proporción de familias estadounidenses que dicen tener dificultades tampoco ha variado.

En enero, al igual que en octubre, cerca de un tercio de las familias con un bebé menor de un año afirmaron haber tenido problemas para conseguir leche de fórmula en algún momento de la última semana. Más de la mitad dijeron que tenían menos de una semana de suministro a mano.

La Casa Blanca no utiliza los datos de la encuesta de la Oficina del Censo como referencia, señalando que no existe un punto de referencia para comparar las experiencias anteriores a la escasez y que otros indicadores sugieren que la situación ha mejorado enormemente.

Las estanterías vacías en el pasillo de los productos lácteos en el supermercado son menos comunes que antes, pero muchos minoristas siguen limitando las compras.

"Si bien estamos viendo una mejora continua en la fórmula para bebés, todavía estamos viendo el impacto de la retirada y el cierre de la fábrica en 2022", dijo un portavoz de Kroger a CNN. "Para garantizar que todos los clientes tengan la oportunidad de comprar fórmula, Kroger está pidiendo a los clientes que limiten sus compras a cuatro contenedores de fórmula".

Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos reconoce los desafíos en curso.

"Reconocemos que si bien los suministros de fórmula infantil están mejorando, todavía hay padres que luchan por encontrar fórmula o encontrar su tipo específico de fórmula en las estanterías de las tiendas. Seguimos haciendo todo lo posible para garantizar que los padres puedan obtener preparados para lactantes seguros y nutritivos cuando y donde los necesiten", declaró un portavoz de la FDA.

Efectos emocionales persistentes

El miedo y la preocupación también son mayores para los padres que llevan un año oyendo hablar de la escasez, lo que quizá hace que la situación parezca peor de lo que los datos sugieren.

Los expertos afirman que los efectos emocionales de la escasez perdurarán mucho más allá del impacto económico. La preocupación puede persistir aunque las circunstancias hayan cambiado.

"Es aterrador pensar que no vas a poder alimentar a tu hijo", afirma Lauren Bauer, miembro del Brookings Institute, cuya investigación se centra en los programas federales de asistencia nutricional. "Si ves un solo agujero en un estante de leche de fórmula cuando vas, te acuerdas de eso".

Respetar las experiencias individuales y gestionar los miedos en medio de los cambios del mercado es una parte crítica de la crisis, dijo Bauer.

"Si existe esta enorme brecha entre la realidad y los temores de las familias, entonces hay que hacer más para convencer a las familias de que la crisis ha terminado", dijo. "Las familias tienen que saber que se están tomando medidas para evitar crisis similares en el futuro y que tendrán recursos suficientes para conseguir la leche maternizada que necesitan y que verán lo que pretenden comprar cuando vayan a la tienda. Sin sorpresas".

El mercado de los preparados para lactantes suele ser muy estable, en gran parte porque una tasa de natalidad estable en EE.UU. conduce a una demanda estable, afirma Krishnakumar Davey, presidente de compromiso con el cliente de IRI.

Pero después de una crisis de oferta como ésta, los mercados suelen tardar al menos seis meses y hasta un año en recuperarse, dijo Davey. La naturaleza única del mercado de las fórmulas también podría afectar al comportamiento de los consumidores.

La pregunta de la Encuesta del Pulso de los Hogares de la Oficina del Censo sobre la "dificultad para obtener leche de fórmula" es amplia, lo que deja margen para la interpretación de la causa de esa dificultad.

Sin embargo, los expertos afirman que las limitaciones económicas probablemente no sean un factor determinante.

En Estados Unidos, la mayor parte de la leche de fórmula se compra con los beneficios del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC. Los contratos estatales determinan qué marcas y tamaños pueden comprarse con estas prestaciones, y el gobierno federal amplió la gama de opciones disponibles para las familias durante la escasez.

"Si tienes WIC tienes todos los recursos para ir a buscar la leche de fórmula. Pero si la fórmula no está ahí, ése es el problema", dijo Bauer. "No hay restricciones financieras para esas familias en términos de fórmula, se trata sólo de acceso".

Los datos federales muestran que las tasas de cobertura de WIC, la proporción de la población elegible que realmente se inscribe en el programa, se mantuvieron estables entre 2019 y 2020, una señal de que la pandemia de Covid-19 no disuadió particularmente las inscripciones en el programa.

"Si la gente no tuviera WIC, estos números [de la encuesta de la Oficina del Censo] serían enormes", dijo Geri Henchy, directora de política nutricional en el Centro de Investigación y Acción Alimentaria, un grupo de defensa.

Pero hay muchos factores que podrían afectar al acceso a la leche de fórmula, dicen los expertos, muchos de los cuales podrían haber existido mucho antes de que empezara la escasez.

El gobierno federal no recopila datos centralizados sobre las tasas de canje, por lo que no hay una imagen nacional para realizar un seguimiento de la frecuencia con la que los inscritos en WIC utilizan sus beneficios y cómo esto puede haber cambiado con el tiempo.

Millones de estadounidenses tienen un acceso limitado a las grandes tiendas de alimentos, con desiertos de alimentos más prominentes en algunas partes del país que en otras. Además, la inseguridad alimentaria suele ser mayor entre las familias más jóvenes.

Además, navegar por el pasillo de los preparados para lactantes es complicado en general. Una vez que un bebé empieza a tomar un tipo específico de leche de fórmula, las familias no siempre saben qué opciones son sustitutivas adecuadas para su hijo, si es que hay alguna.

Y un año después de la retirada, todo un nuevo grupo de familias está empezando a aprender todo esto desde el principio.

"Estamos entrando en el segundo año de esto, así que tenemos toda una nueva generación - toda una nueva cohorte - de padres que están lidiando con esto", dijo Kroll. "Es un grupo completamente nuevo de madres a las que estamos ayudando a través de los grupos que creamos para el grupo inicial de bebés que se vieron afectados".

En diciembre, el Departamento de Agricultura de EE.UU. envió una carta a las agencias estatales en la que esbozaba un plan para "relajar" y volver a las operaciones regulares, recortando las exenciones que se habían extendido durante la escasez.

"Deben estar viendo algo que les dé cierta confianza en que se puede volver al statu quo anterior", afirmó Bauer.

