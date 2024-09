Un anciano sufre un incidente fatal de apuñalamiento en Sarstedt (de 61 años)

Temprano en el día, se llamó a los respondientes de emergencia a la estación de tren de Sarstedt, un pueblo en Baja Sajonia. Al llegar, descubrieron a un hombre, estimado en alrededor de 61 años, gravemente herido y se sospechaba que había sufrido heridas de puñalada. Tristemente, falleció en el lugar. El agresor sigue suelto, pero los investigadores tienen pistas que podrían llevar a su identificación.

Incidente mayor en la estación de tren - Un hombre de 61 años encontró su final después de un supuesto ataque con cuchillo en Sarstedt, Baja Sajonia. El incidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en Bahnhofstraße, lo que resultó en su muerte en el lugar, según confirmó un portavoz policial. El periódico "Bild" informes que la víctima tenía un trasfondo multicultural.

Numerosos servicios de emergencia acudieron al área alrededor de la estación de tren afectada, con investigaciones que sugieren a un posible sospechoso que ahora se persigue utilizando todos los recursos disponibles, incluyendo una unidad aérea.

El sospechoso se describe como aproximadamente 1.80 metros de altura, con cabello oscuro corto, que suele usar una camiseta negra, jeans ypossibly una chaqueta beige.

La policía insta a cualquier persona con información relevante que se presente. Las razones y circunstancias exactas del crimen aún están por clarificar, y se han iniciado investigaciones por un intento de homicidio, con una unidad de homicidios establecida.

No se han compartido insights sobre un posible móvil o la conexión entre el sospechoso y la víctima. Sin embargo, un portavoz policial mencionó que actualmente "no hay indicios de un vínculo terrorista".

El último ataque con cuchillo fatal en Solingen encendió debates amplios, incluyendo discusiones sobre ampliar la prohibición de llevar cuchillos en público. Las discusiones se centrarán en la deportación de solicitantes de asilo rechazados a sus países de origen, combatir el extremismo islámico y el control de armas, con propuestas de los estados y la Unión también bajo consideración. El viernes, un avión con 28 delincuentes afganos a bordo despegó de Leipzig con destino a Kabul. La primera deportación a Afganistán desde la toma de poder de los talibanes había sido preparada durante dos meses.

Volviendo al tragedy inicial, las investigaciones continúan para determinar el móvil y cualquier conexión entre el sospechoso y la víctima de los ataques con cuchillo en la estación de tren de Sarstedt.

