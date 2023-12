Un análisis de los servicios de inteligencia estadounidenses advierte de que la influencia de Hamás ha crecido desde su ataque a Israel

Mientras la implacable campaña aérea de Israel ha matado a miles de civiles en Gaza, Hamás, calificado de grupo terrorista por Estados Unidos y Europa, ha podido presentarse como el único grupo armado que lucha contra un opresor brutal que mata a mujeres y niños. Funcionarios familiarizados con las distintas evaluaciones afirman que el grupo se ha posicionado con éxito en algunas partes del mundo árabe y musulmán como defensor de la causa palestina y combatiente eficaz contra Israel.

La creciente influencia de Hamás se produce tras su espantoso ataque de octubre contra Israel, en el que murieron unos 1.200 hombres, mujeres y niños. Estados Unidos ha defendido incondicionalmente el derecho de Israel a defenderse tras el ataque, incluida su campaña para eliminar por completo a Hamás.

Desde la perspectiva de Hamás, el ataque del 7 de octubre contra el sur de Israel fue un éxito operativo asombroso. Y en los meses posteriores, ha recibido crédito -sobre todo en la Cisjordania ocupada- por negociar la liberación de cientos de presos y detenidos palestinos retenidos por Israel, a cambio de algunos de los rehenes que el grupo retiene del ataque, afirman estas fuentes.

Mientras tanto, los vídeos propagandísticos de Hamás que presentan al grupo como combatientes de gran moral que siguen las enseñanzas del Islam -a pesar de los horribles detalles del ataque del 7 de octubre y las descripciones de violencia sexual contra mujeres israelíes relatadas por testigos presenciales de ese día-, junto con una avalancha de imágenes devastadoras del sufrimiento de los civiles dentro de Gaza, se han hecho virales en las redes sociales árabes.

Antes del 7 de octubre, un alto funcionario de la administración dijo: "Hamás [no era] una organización tremendamente popular. Hoy es más popular".

Es posible que el conflicto contribuya más a aumentar la influencia de Hamás fuera de Gaza que dentro, donde años de mal gobierno han generado desconfianza.

Una encuesta realizada durante la primera semana de noviembre reveló que el apoyo a los atentados del 7 de octubre era mucho mayor entre los palestinos de Cisjordania que entre los de Gaza: un 68% frente a un 47%. Aunque la realización de encuestas es difícil en tiempos de guerra, ya que muchos gazatíes se han visto desplazados de sus hogares debido a los bombardeos israelíes, otros sondeos se han hecho eco de esta conclusión.

Las diversas valoraciones han circulado dentro del gobierno estadounidense, mientras los funcionarios de la administración Biden han empezado a advertir públicamente de que el número de víctimas civiles de los bombardeos israelíes corre el riesgo de elevar aún más la popularidad de Hamás en los territorios palestinos y mientras los analistas advierten de que los bombardeos sólo pueden servir para inspirar más terrorismo allí y en el extranjero.

"En este tipo de lucha, el centro de gravedad es la población civil", declaró a principios de mes el Secretario de Defensa, Lloyd Austin. "Y si los echas en brazos del enemigo, sustituyes una victoria táctica por una derrota estratégica".

Los funcionarios siguen de cerca varios indicadores clave que sugieren que el apoyo a Hamás ha crecido tanto en los territorios palestinos como en el resto de la región.

Los sondeos del Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas han mostrado que el apoyo a Ham ás en Cisjordania, ocupada por Israel, ha aumentado del 12% en septiembre a cerca del 44% en diciembre. En Jordania, donde más de la mitad de la población es de origen palestino, los manifestantes han gritado en la calle a favor de Hamás.

Ahora, especialmente en la Cisjordania ocupada por Israel, Hamás es cada vez más "visto como el único grupo que realmente hace algo contra la ocupación israelí", dijo Jonathan Panikoff, ex funcionario de inteligencia especializado en la región.

Mientras tanto, los funcionarios antiterroristas estadounidenses también están profundamente preocupados por que el éxito de Hamás pueda convertirlo en una fuente de inspiración para grupos terroristas repartidos por todo el mundo. En Estados Unidos, el FBI está trabajando "las veinticuatro horas del día" para identificar y desarticular a los atacantes lobos solitarios inspirados por Hamás, según declaró el Director Chris Wray al Congreso en las últimas semanas.

"Veo luces parpadeantes allá donde miro", declaró Wray.

Los colegas de Wray encargados de la aplicación de la ley en Europa también han levantado la guardia. Cuatro presuntos miembros de Hamás sospechosos de planear atentados terroristas en Europa fueron detenidos la semana pasada en Alemania y los Países Bajos, sospechosos de planear atentados contra instituciones judías en Europa.

Estas crudas evaluaciones subrayan la dificultad inherente -si no la imposibilidad, dicen algunos críticos de Jerusalén- de la insistencia de Israel en que "erradicará" a Hamás.

El liderazgo militar de Hamás puede ser derrotado, dijo la semana pasada el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, pero "no se puede derrotar una idea en el campo de batalla".

Varios funcionarios estadounidenses que hablaron con CNN sobre las amplias opiniones de la comunidad de inteligencia acerca del apoyo popular a Hamás subrayaron que es increíblemente difícil medir la "influencia". Y el alto funcionario de la administración señaló que las evaluaciones anteriores sobre un aumento de la popularidad de los grupos terroristas tras atentados de gran repercusión han resultado "efímeras". Una cuestión clave para la comunidad de inteligencia es cuánto durará este aumento de credibilidad.

Antes del 7 de octubre, había indicios de que el apoyo político de Hamás dentro de Gaza, que gobierna desde 2007, estaba en peligro.

Un sondeo realizado el 6 de octubre reveló que el 67% de los palestinos de Gaza declararon "no confiar en absoluto" o "no confiar mucho" en Hamás, algo que, según algunos analistas, podría haber influido en la motivación de Hamás para cometer el atentado. Los palestinos de Gaza eran más propensos a culpar de la persistente escasez de alimentos a los dirigentes de Hamás que, por ejemplo, al bloqueo israelí que ha limitado los suministros a Gaza desde 2007.

"Creo que ésta es una de las historias de las que menos se ha informado", afirmó Panikoff. "Había algunos datos que mostraban que [Hamás] tenía problemas en Gaza desde el punto de vista de la gobernanza. Y ésta es una forma probada de... distracción".

Una cuestión clave para los analistas de inteligencia estadounidenses ahora es cómo la gestión israelí del conflicto puede afectar a la opinión pública, tanto dentro de Gaza y Cisjordania, como en todo el mundo árabe y musulmán.

Algunos datos de encuestas anteriores sugieren que en los periodos en los que Israel aplica políticas más estrictas hacia Gaza -incluidos los pasados ciclos de violencia- la popularidad de Hamás aumenta.

El Secretario de Estado Antony Blinken asintió a la presión que se está ejer ciendo sobre Israel para que detenga la guerra frente a Hamás.

"Lo que me llama la atención es que incluso mientras, de nuevo, oímos a muchos países instar al fin de este conflicto, que a todos nos gustaría ver, no oigo a prácticamente nadie decir -exigir a Hamás que deje de esconderse detrás de los civiles, que deponga las armas, que se rinda", declaró Blinken el miércoles. "Esto se acaba mañana si Hamás hace eso. Esto habría terminado hace un mes, hace seis semanas, si Hamás lo hubiera hecho. Y cómo puede ser... cómo puede ser que no se exijan cosas al agresor y sólo se exijan cosas a la víctima".

Insinuando el reconocimiento de que es improbable que la ideología política de Hamás sea "derrotada", incluso los oponentes políticos palestinos de Hamás están planteando la posibilidad de que Hamás conserve cierto poder en la gobernanza de Gaza tras el conflicto.

El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, ha afirmado que el objetivo de Israel de derrotar totalmente a Hamás no es realista y que, en su lugar, debería incorporarse como socio menor de la Organización para la Liberación de Palestina en cualquier estructura de gobierno posterior al conflicto. En 2006, Hamás ganó las elecciones legislativas en Gaza y Cisjordania y se negó a formar una coalición de gobierno con el partido Al Fatah, que ahora domina la OLP. Posteriormente se hizo con el control de la Franja de Gaza.

Algunos analistas del gobierno estadounidense temen en privado que la continuación por parte de Israel de su guerra contra Hamás -incluida una campaña aérea de castigo que ha matado a casi 20.000 personas, según el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza, dirigido por Hamás- tenga el efecto no deseado de legitimar políticamente a Hamás e inspirar más terrorismo.

"Los israelíes están condenados si lo hacen, condenados si no lo hacen", dijo Panikoff. "A largo plazo puede generar más terrorismo. Pero tampoco sé qué país esperaría que su gobierno se quedara de brazos cruzados después de esto."

Fuente: edition.cnn.com