- Un alto funcionario de Audi se encuentra con un final desafortunado al caer de una expedición de montaña en Italia.

Su amor por las montañas llevó a la caída del líder de Audi Italia. Fabrizio Longo, de 62 años, se desplomó 200 metros hacia su fin cerca de la cumbre Payer en el Adamello.

Noticias trágicas para Audi: "Esto es una triste noticia"

El equipo de rescate de montaña que llegó rápidamente, según informó la agencia de noticias italiana ANSA, inspeccionó la zona de la via ferrata en la Cima Payer entre el lago oscuro de Corno y el glaciar Pisgana, solo para verificar la muerte del montañero.

Longo, según ANSA, estaba solo en la frontera entre las provincias de Brescia y Trento - a unos 40 kilómetros del lago de Garda. Estaba a una altitud de alrededor de 3000 metros cuando cayó a media tarde.

Testigo presenció la caída y llamó para pedir ayuda

El ejecutivo de alto rango había comenzado su carrera en 1987 en Fiat y había formado parte de la industria automotriz desde entonces. "Esto es una triste noticia. En este momento de profundo dolor, estamos con la familia y los empleados de Audi Italia", citó ANSA al presidente de la federación italiana de deportes de invierno, quien había mantenido una relación cercana con el fabricante de automóviles.

Las razones específicas detrás del accidente de Longo remainen desconocidas, incluso para la tripulación del helicóptero de rescate. Un testigo reportedly witnessed the 62-year-old plummeting approximately 500 meters below the peak and contacted the mountain rescue. It appears he was unsecured. He seemed to frequent that mountain range frequently. The local police and public prosecutor's office are now in charge of the investigations.

Otra víctima también

Longo aparentemente no fue la única víctima ese fin de semana. Según "Noticias de Alto Adigio", un turista alemán había tropezado y muerto en el valle de Comelle en los Dolomitas al día anterior.

La investigación por parte de las autoridades locales podría revelar si se podrían haber tomado otras medidas de seguridad para prevenir incidentes trágicos similares en el futuro relacionados con otros escaladores de montaña. Sea cual sea la causa del accidente de Longo, serves como un recordatorio de los riesgos inherentes a otras actividades al aire libre.

