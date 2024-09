"Un agotamiento con la situación": el portero mundial Alisson critica a los administradores del fútbol

Por la noche, la Liga de Campeones comienza un nuevo capítulo: nueva estructura, más partidos. Sin embargo, los futbolistas de élite no están entusiasmados con el cambio. El portero de primer nivel Alisson Becker del FC Liverpool, potencia inglesa, ha expresado sus preocupaciones sobre la carga de trabajo en aumento en el fútbol de élite. "Quizás nuestras opiniones no sean valoradas, pero todos sabemos cómo nos sentimos ante más partidos: todos estamos agotados", afirmó el portero brasileño antes del debut del Liverpool en la Liga de Campeones contra el subcampeón italiano AC Milan el martes (9 pm/DAZN y actualización de la puntuación en vivo en ntv.de).

Los profesionales del fútbol, según el jugador de 31 años, "no son tontos". Antes del inicio de la Liga de Campeones reformada con un exceso de partidos, dijo: "Entendemos que la gente quiere más partidos, pero sería justo si todos los involucrados (...) y los responsables de diseñar el calendario se involucraran en un diálogo con todos los involucrados, incluyendo a los jugadores". Los que están agotados, señaló, "no pueden mantener el nivel alto". El mejor portero del mundo en 2019 también lamentó: "Ahora no parece que nos estemos acercando a una solución en interés del fútbol y sus jugadores".

Incluso poco después del anuncio de los cambios en 2021, cuando la idea de una Superliga de 12 clubes europeos de élite fue abandonada con gran revuelo, hubo duras críticas a los nuevos planes: "Con todo el alboroto de la Superliga... ¿podemos también hablar del formato revisado de la Liga de Campeones? Más y más y más partidos, ¿ya no piensan en nosotros los jugadores?", escribió Ilkay Guendogan en Twitter ya en abril de 2021. "El formato revisado de la Liga de Campeones es el mal menor en comparación con la Superliga".

La UEFA añade 64 partidos adicionales a los 125 partidos de la Liga de Campeones por temporada. En consecuencia, el calendario de la Bundesliga alemana (DFL) solo muestra semanas inglesas hasta la Navidad, y durante el verano, el Club Mundial de tamaño jumbo está programado para debutar en Estados Unidos. Un total de 32 equipos participarán, con 63 partidos programados del 15 de junio al 13 de julio.

