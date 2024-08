- Un adolescente encubierto investigando el traje de baño de Pamela Anderson durante Baywatch.

Hace más de dos décadas desde el final de la legendaria serie "Baywatch", los fans pueden alegrarse por un reencuentro de los actores del equipo de salvavidas de Malibu. A los 52 años, la actriz Nicole Eggert, famosa por interpretar a Summer Quinn durante dos temporadas, ha producido una nueva serie titulada "After Baywatch: Sun's Moment" - disponible en Hulu en los Estados Unidos. Esta serie cuenta con más de 35 exmiembros del elenco reflexionando sobre sus experiencias en el set. Uno de estos exmiembros, Jeremy Jackson a sus 43 años, hace revelaciones impactantes.

Las Extrañas Exploits de Jackson

A los 10 años, Jackson se unió al elenco de "Baywatch" como el personaje del hijo de Mitch Buchannon, interpretado por David Hasselhoff (72). Crecer junto a símbolos sexuales como Pamela Anderson (57) y Carmen Electra (52) en el set llevó a algunos comportamientos peculiares impulsados por las hormonas adolescentes.

En la nueva miniserie, Jackson confiesa haber entrado sin permiso en los trailers de sus compañeras de reparto y haber olido sus trajes de baño sucios, según "Page Six". "Crecer en 'Baywatch' fue un tormento", dice en el documental. "Era demasiado joven para acostarme con las chicas, pero lo suficientemente mayor para desearlas". Añade con franqueza: "Así que a menudo me colaba en los vestuarios de las mujeres después de su día y tomaba sus trajes de baño sucios". Eggert, en particular, era su fijación.

Luchando contra la Adicción

Jackson también luchó contra la adicción a las drogas durante sus últimos años en el show, de 1998 a 1999, y finalmente cayó en la adicción al cristal meth. "Una vez, David Hasselhoff me preguntó: '¿Fumas marihuana o algo así?' Me pregunté: '¿Creen que fumo marihuana?' No podía decirles la verdad", recuerda. Ahora, revela su verdad: "Si has estado sin dormir durante cinco días, has fumado cristal meth y luego alguien pregunta: '¿Estás bien?' es la experiencia más terrible".

Drogas y Problemas Legales

En 1999, la serie terminó, pero no para Jackson. Fue arrestado por delitos relacionados con drogas y posteriormente pasó 90 días en prisión. Después, se inscribió en un centro de rehabilitación.

Pero no estaba limpio. En 2005, fue arrestado por instalar un laboratorio de metanfetamina en su casa. Unos años después, en 2015, fue arrestado nuevamente, esta vez por supuestamente herir a un hombre en Los Ángeles.

La popular serie de televisión "Baywatch" se emitió de 1989 a 2001, narrando a un equipo de guardavidas que rescatan a los bañistas y resuelven sus propias complicaciones románticas. "After Baywatch: Sun's Moment" recopila los momentos más destacados de la serie y los secretos detrás de escena. Co-producida por la estrella de "Baywatch" Eggert, quien anunció su diagnóstico de cáncer de mama en diciembre de 2023. Actualmente, la actriz se está recuperando bien, como reveló en la revista "People". Además de sus hijos, la serie documental ha sido una excelente distracción para ella.

Jackson comparte que su fascinación por los trajes de baño sucios de sus compañeras, incluidas Eggert, comenzó durante su tiempo en "Baywatch".

A pesar de haber pasado tiempo en prisión por delitos relacionados con drogas y haber instalado un laboratorio de metanfetamina en su casa, Jackson sigue luchando contra la adicción y ha sido arrestado en múltiples ocasiones.

