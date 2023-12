Un activista de Hong Kong huye al Reino Unido alegando la "estricta vigilancia" de la policía de seguridad nacional tras su puesta en libertad

En un post de Facebook, Tony Chung, de 22 años, afirmó que se había enfrentado a una "estricta vigilancia" por parte de la policía de seguridad nacional tras su salida de prisión en junio, después de cumplir una condena por secesión en virtud de una dura ley de seguridad. También afirmó que los agentes se habían aprovechado de su precaria situación económica para inducirle a convertirse en informador a sueldo.

"Temía salir de casa, temía usar el teléfono en público y me preocupaba la posibilidad de que me detuvieran de nuevo agentes de la policía de seguridad nacional en la calle", afirmó. "Cada encuentro con los agentes de la policía de seguridad nacional me llenaba de pavor, temiendo que me acusaran de poner en peligro la seguridad nacional y me exigieran que demostrara mi inocencia".

La CNN se ha puesto en contacto con la Oficina de Seguridad, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Servicios Penitenciarios de Hong Kong para obtener comentarios sobre las afirmaciones de Chung.

Chung declaró que viajó a Gran Bretaña a través de Japón tras obtener permiso de la policía para realizar un viaje navideño a Okinawa.

Chung se suma al éxodo de activistas que han huido desde que Pekín impuso una ley de seguridad nacional de gran alcance en Hong Kong hace más de tres años, tras casi un año de protestas prodemocráticas que sacudieron la ciudad.

Los críticos con la ley de seguridad nacional de Hong Kong -que penaliza la secesión, la subversión, el terrorismo y la connivencia con potencias extranjeras y conlleva una pena máxima de cadena perpetua- afirman que se ha utilizado para aplastar al movimiento opositor de la ciudad, revisar su sistema electoral, silenciar a sus medios de comunicación francos y paralizar a su antaño vibrante sociedad civil.

Pero el gobierno de Hong Kong y las autoridades chinas han rechazado repetidamente tales críticas y han afirmado que la ley ayudó a la ciudad a "restaurar la estabilidad" tras las protestas de 2019.

A principios de este mes, Agnes Chow, uno de los rostros más destacados del movimiento prodemocrático, reveló que había huido a Canadá y que no regresaría a Hong Kong para cumplir las condiciones de la fianza mientras la policía investiga las acusaciones de que puso en peligro la seguridad nacional.

La policía de Hong Kong ha impuesto recientemente recompensas de 1 millón de dólares hongkoneses (128.000 dólares estadounidenses) a varios activistas por la democracia que viven en el exilio autoimpuesto, en una medida condenada por Estados Unidos y el Reino Unido.

Todos los buscados viven ahora en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Australia, que han suspendido sus tratados de extradición con Hong Kong debido a la preocupación que suscita la ley de seguridad.

Activista adolescente

Chung era solo un adolescente cuando se involucró en política.

En 2016, cofundó Studentlocalism, un grupo independentista, que se disolvió poco antes de que Pekín impusiera la ley de seguridad nacional en 2020.

En aquel momento, quienes abogaban por la independencia de China eran una minoría muy al margen del antaño amplio movimiento democrático de Hong Kong. Pero durante las enormes y a veces violentas protestas por la democracia que se sucedieron durante meses en 2019, los llamamientos a una mayor autonomía, e incluso a la independencia, se hicieron más habituales, lo que alarmó a Pekín.

Pekín impuso su nueva ley de seguridad nacional a Hong Kong al año siguiente.

Pocos meses después de la promulgación de la ley, Chung fue detenido por la policía de Hong Kong acusado de secesión en virtud de la ley de seguridad, en medio de informes de que planeaba solicitar asilo en el consulado de Estados Unidos.

En 2021 fue condenado a un total de 43 meses de prisión por intentar separar la ciudad de China y por blanqueo de dinero.

Fue puesto en libertad en junio y la policía le impuso una orden de vigilancia de un año.

Pero Chung afirmó que la policía de seguridad nacional ha reforzado arbitrariamente su vigilancia, solicitando reuniones con él cada dos o cuatro semanas, interrogándole sobre cada detalle de sus actividades, incluida información sobre las personas con las que estaba en contacto y el contenido de sus conversaciones.

Dijo que las autoridades también le impusieron restricciones que le dificultaban encontrar trabajos temporales. Chung especuló con que las autoridades se enteraron de sus dificultades económicas y le propusieron pagarle honorarios de informador.

"En los últimos seis meses, sin ingresos por ningún trabajo, los agentes de la policía de seguridad nacional siguieron coaccionándome e induciéndome a unirme a ellos", afirmó Chung en Facebook.

Chung afirmó que en septiembre los agentes de la policía de seguridad nacional también le propusieron viajar a China continental. Dijo que temía ser extraditado a China continental y rechazó la propuesta.

Antes de huir a Canadá, la también activista Chow afirmó que, como condición para que la policía le devolviera el pasaporte, tuvo que viajar en agosto con las autoridades a la ciudad china continental de Shenzhen, justo al otro lado de la frontera con Hong Kong.

A principios de mes, la policía de Hong Kong confirmó en un comunicado que había devuelto el pasaporte a Chow para que pudiera estudiar en el extranjero y prolongado su libertad bajo fianza. No se refirió a su relato del viaje a Shenzhen.

