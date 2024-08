- Un accidente durante una excursión de un club de motociclistas conduce a lesiones graves para un individuo

Durante una rodada en grupo con otros motociclistas en la zona del Hunsrück, un motociclista tuvo un percance. Este desafortunado incidente tuvo lugar alrededor del mediodía en la K105 en Morbach, ubicada entre Kommen y Wederath (distrito de Bernkastel-Wittlich), según el informe policial de la tarde.

El motociclista, que iba en segunda posición en el grupo, pareció malinterpretar una curva a la derecha inminente y no inició el inclinarse, según el informe policial. A pesar de los intentos de frenar rápidamente, se desvió de la carretera y cayó en una zanja al costado de la carretera, cayendo de su motocicleta.

El conductor fue eyectado violentamente de su motocicleta y se estrelló contra varios árboles y arbustos pequeños antes de detenerse de manera indeseada a few metros de distancia. Soportó heridas graves en las piernas, el torso y el pecho. Inicialmente, el personal médico de emergencia en el sitio no pudo descartar lesiones potencialmente mortales. Sin embargo, las evaluaciones posteriores en el Hospital de Wittlich declararon que la muerte inmediata no era inminente.

Después de la caída, la motocicleta del motociclista quedó en un estado dañado, parcialmente sumergida en la zanja. Debido a las graves lesiones sufridas, se llamó rápidamente una ambulancia al lugar.

