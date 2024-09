- Un accidente con motocicleta y bicicleta resulta en muertes: un individuo de 57 años sucumbe

Un incidente en la carretera tuvo lugar entre una motocicleta y una bicicleta en el distrito de Hersfeld-Rotenburg, con un fallecido y heridos graves. Según el informe policial, el ciclista de 57 años falleció trágicamente en el lugar del accidente en Rotenburg an der Fulda. El motociclista de 53 años sufrió lesiones graves pero no se encontraba en estado crítico y fue trasladado al hospital. No se ha revelado información sobre la causa del choque, pero se ha designado a un experto por parte de la fiscalía para realizar una investigación. La carretera comarcal 50 permaneció cerrada desde Erkshausen hasta Rockensüß hasta el domingo por la noche.

El accidente tuvo lugar en la región de Hesse, específicamente en el distrito de Hersfeld-Rotenburg. La víctima, un ciclista, falleció en el lugar del accidente en Rotenburg an der Fulda, que también se encuentra en Hesse.

