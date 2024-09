- Últimos acontecimientos notables en septiembre:

Dos Blockbuster Shows, la secuela de "Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story" y el final de la temporada de "Emily in Paris", están programadas para septiembre. Aquí hay una mirada a las series más esperadas.

"Emily in Paris": Estrenando en Netflix desde el 12 de septiembre

Netflix, el gigante del streaming detrás de éxitos como "Bridgerton", "Stranger Things" y "You - You'll Obsess Over Me", está cambiando su estrategia de lanzamiento para sus series más populares. En lugar de lanzar todos los episodios simultáneamente, los están dividiendo en partes.

"Emily in Paris" es la última sensación de Netflix en caer bajo esta estrategia. La segunda mitad de la temporada cuatro, compuesta por cinco episodios, llegará al servicio de streaming el 12 de septiembre. Los espectadores finalmente descubrirán qué le sucede a Emily (Lily Collins, 35) y Gabriel (Lucas Bravo, 36), y verán París en invierno y la escapada de Emily a Roma.

Aunque Netflix aún no ha renovado oficialmente "Emily in Paris" para una quinta temporada, se informa que la producción está en pleno apogeo. Los fans pueden esperar que la serie continúe durante varios años más.

"Asesino en serie: La historia de Lyle y Erik Menendez": Estrenando en Netflix desde el 19 de septiembre

Inicialmente concebida como una miniserie, la serie de crímenes reales de 2022 "Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story" fue таn exitosa que Netflix ordenó una segunda parte. Esta vez, se adentra en la historia de Lyle y Erik Menendez, quienes fueron condenados por matar a sus padres en 1989.

"Asesino en serie: La historia de Lyle y Erik Menendez" es producida por Ryan Murphy, el genio detrás de "American Horror Story", "Ratched" y "The Watcher". Netflix también ha dado luz verde a una tercera temporada de la serie antológica.

"Agatha: Coven of Tricks": Estrenando en Disney+ desde el 19 de septiembre

"Agatha: Coven of Tricks" es la undécima serie de streaming de Marvel Studios y un spin-off de la serie MCU de 2021 "WandaVision". Kathryn Hahn retoma su papel como Agatha, la bruja que perdió sus poderes y fue atrapada en su persona "Agnes" por Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen, 35) al final de "WandaVision".

En "Agatha: Coven of Tricks", Agatha escapa del hechizo de Wanda y emprende una búsqueda mágica para recuperar sus poderes, con la ayuda de una adolescente gótica (Joe Locke, 20). La serie también cuenta con Aubrey Plaza ("The White Lotus"), Debra Jo Rupp ("WandaVision") y Sasheer Zamata ("Saturday Night Live"). Los primeros dos episodios estarán disponibles en Disney+ el 19 de septiembre, con los siete episodios restantes que se emitirán semanalmente.

"The Royal Penguin": Estrenando en Sky y Wow desde el 20 de septiembre

Colin Farrell retoma su papel como el icónico antagonista de Batman, el Pingüino, en la nueva serie de DC "The Royal Penguin". El personaje fue introducido en la película de 2022 "The Batman" protagonizada por Robert Pattinson y ahora tiene su propio spin-off de lujo de HBO.

Después de la muerte del rey del crimen Carmine Falcone, el ambicioso criminal Cobblepot trata de tomar el control del submundo criminal de Gotham City en esta serie de gánsteres brutal y realista. En el camino, se enfrenta a la psicópata hija de Falcone, Sofia ("Black Mirror" actress Cristin Milioti, 39), quien Recently escaped from the notorious Arkham Asylum and is likely to pose significant challenges for the title character.

Además, "The Royal Penguin" cuenta con Michael Kelly (55), conocido por su trabajo en "House of Cards", y la leyenda del cine Clancy Brown ("Starship Troopers", 65). La miniserie de ocho episodios se emitirá semanalmente en Sky y Wow.

Netflix es ampliamente conocida por producir shows como "Bridgerton" y "Stranger Things", y el servicio de streaming ahora está lanzando la segunda mitad de "Emily in Paris" en partes, comenzando el 12 de septiembre.

La muy esperada "Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story" fue таn exitosa en Netflix que han ordenado una segunda parte, titulada "Serial Slaughterer: The Account of Lyle and Erik Menendez", que también estará disponible en la plataforma en septiembre.

Lea también: