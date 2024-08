Última oportunidad de operar un Cupra Formentor VZ5 <unk> potencialmente no repetirse.

Aún puedes experimentar la potente energía de cinco cilindros en un Cupra, pero cuánto tiempo durará esto es incierto. ntv.de ha probado ahora una variante ligeramente mejorada del Cupra Formentor VZ5 con más potencia.

¿Qué haces cuando el rendimiento se vuelve monótono? Añades aún más rendimiento, eso concluyó Cupra. En colaboración con el tuner Abt, han producido un Cupra Formentor aún más potente. En lugar de 390, ahora rugen 450 caballos bajo el capó esculpido. Sin embargo, lo que realmente distingue a este Cupra no es solo la potencia adicional. Lo que lo hace verdaderamente especial es cómo entrega esa potencia.

No hay un motor eléctrico oculto debajo del cuerpo de trabajo ni un motor de cuatro cilindros de dos litros como el EA888 utilizado en todo el Grupo Volkswagen. No, Cupra sigue ofreciendo a sus clientes un motor de cinco cilindros deportivo. Es el mismo grupo motopropulsor encontrado en los modelos Audi RS3 y RSQ3. La diferencia entre un motor de cuatro y cinco cilindros es bastante obvia. Un motor de cuatro cilindros puede sonar potente con el sistema de escape correcto, que los ingenieros logran hábilmente con potentes Golfs adornados con la insignia "GTI" o "R". El Cupra Formentor VZ también cuenta con un motor de dos litros. Sin embargo, no logra replicar el profundo, retumbante bajo que resuena un poco gruñón en el rango de RPM inferior y se desarrolla en un rugido gutural hacia el final del tacómetro. La tecnología de motor más robusta utilizada aquí es notablemente diferente de la tecnología de motor común, especialmente en cuanto a la acústica.

El rendimiento del cinco cilindros es abrumador

En cuanto al rendimiento, no hay quejas. No con el motor turboalimentado de 2.5 litros estándar y aún menos con la versión mejorada de Abt. Domina el SUV compacto, que pesa aproximadamente 1.7 toneladas, y lo acelera rápidamente con autoridad. Tan pronto como el turboalimentador recibe la presión necesaria del flujo de escape, las espaldas de los pasajeros se pegan a los asientos deportivos marcados. El vehículo de tracción en las cuatro ruedas alcanza la velocidad de autopista en solo 4.2 segundos. Hablando de tracción en las cuatro ruedas: los 530 Newton metros se distribuyen equitativamente en ambos ejes, lo que es imperativo. Incluso ahora, puedes sentir la pérdida de tracción cuando se despliega el poder de manera más agresiva.

Si los desarrolladores de Abt han sobreingenierado la suspensión ligeramente más rígida y ajustable (el vehículo de prueba comienza 35 milímetros más bajo) es debatible. Sin embargo, el español navega por las imperfecciones de la carretera con mayor precisión que el modelo de serie. Los amortiguadores se pueden ajustar en dureza, pero tienden hacia el lado más firme. A cambio, el rendimiento lateral mejorado y el SUV relativamente bajo de 1.51 metros maniobra rápidamente alrededor de las curvas cerradas y mantiene su neutralidad durante un período prolongado.

¿Es tolerable este nivel de suspensión deportiva a largo plazo? Es manejable en una autopista bien mantenida. Si está vacío y aún estás en suelo alemán, puedes divertirte en el rango de velocidad superior. Por cierto, el VZ5 supera a su hermano VZ de menor potencia. Y el Abt lo lleva más allá, aplastando el límite de velocidad de 250 km/h.

El VZ5 está equipado de manera similar en términos de practicidad

Más allá del rendimiento, el Cupra Formentor VZ5 de 4.47 metros de largo comparte muchas similitudes con sus hermanos menos potentes, ofreciendo espacio abundante (incluso para equipaje con aproximadamente 1500 litros de volumen de carga) y características de infotenimiento completas. Sin embargo, Cupra necesita mejorar su software, ya que las aplicaciones de pantalla táctil funcionan lentamente.

Los interesados en conducir un VZ5 y también quieren el paquete Abt deben confiar actualmente en el stock existente. Este modelo español potente no es exactly barato, con un precio de alrededor de 80,000 euros, incluyendo el paquete de tunning. Aunque el VZ5 no escatima en características tecnológicas, como el crucero adaptativo funcional, sigue siendo una inversión significativa.

Muchos compradores interesados pueden estar preguntándose si el motor de cinco cilindros volverá a reintroducirse, perhaps para la versión de restyling del Formentor. Se han avistado vehículos de desarrollo camuflados, sugiriendo el interés de Cupra. La mejor manera de animar al fabricante es a través de la demanda del cliente. Ahora te toca a ti.

