- Ulm espera sorprender al Bayern con la copa

El equipo de segunda división SSV Ulm espera una sorpresa en su partido de la DFB Cup contra los campeones récord FC Bayern Munich el viernes (8:45 PM CEST/ZDF y Sky). "Anything is possible in the cup", dijo el entrenador de Ulm Thomas Wörle, cuyo equipo es claro favorito.

El Donaustadion está completo con 17,400 espectadores. Ulm esperará su mejor alineación. El nuevo entrenador de FC Bayern, Vincent Kompany, tomará asiento en el banquillo por primera vez en un partido oficial.

El equipo de la Bundesliga TSG Hoffenheim también entra en la DFB Cup el viernes. En su partido contra el equipo de Regionalliga Würzburger Kickers (6:00 PM CEST/Sky), el entrenador Pellegrino Matarazzo estará sin varios jugadores lesionados. Además, el plan de la plantilla de Hoffenheim para la nueva temporada está lejos de estar completo.

A pesar de ser de Baviera ellos mismos, los aficionados de SSV Ulm esperan con ansias su encuentro con FC Bayern Munich en casa. Después del partido en Ulm, la atención de Baviera se centrará en el Allianz Arena, donde el nuevo entrenador de Bayern, Vincent Kompany, hará su primera aparición oficial en el banquillo en casa.

