Udo Jürgens no tenía ambición de convertirse en una estrella del pop.

A lo largo de su carrera musical, las canciones de Udo Jürgens fueron con frecuencia etiquetadas como Schlager. Sin embargo, su amplio catálogo de éxitos desmintió esta clasificación, mostrando una amplia gama de estilos musicales. Solo se puede imaginar qué territorio musical adicional podría haber explorado si aún estuviera entre nosotros hoy, celebrando su 90º cumpleaños.

Las inclinaciones musicales de Jürgens traspasaban el ámbito de la mera entretenimiento. A lo largo de las décadas, moldeó la industria musical de habla alemana, tejiendo temas políticos contemporáneos y tendencias de la música popular en sus canciones de éxito. John y Jenny Jürgens, sus hijos, atestiguan esto. El 30 de septiembre habría sido su 90º cumpleaños.

"Él no quería estar pasado de moda o anticuado", dice John Jürgens a sus 60 años. "Papá nos presentó a música más progresista - bandas de rock y cosas locas", recuerda con cariño. Su hermana menor, Jenny, coincide en esto, añadiendo: "Todos éramos muy desinhibidos".

Jürgens nació como Jürgen Udo Bockelmann en Klagenfurt, Austria. Falleció en su ciudad adoptiva suiza en diciembre de 2014. Su legado incluye más de 1000 canciones compuestas, numerosos éxitos y más de 100 millones de discos vendidos.

Single de Debut en 1956

Su sencillo debut, "Es waren weiße Chrysanthemen" de 1956, permaneció firmemente dentro del género Schlager. Sin embargo, a finales de la década de 1960, Jürgens logró la independencia como compositor con éxitos como "Siebzehn Jahr, blondes Haar" y, en el Festival de la Canción de Eurovisión, "Merci Chérie".

" Siempre quiso diferenciarse más de la imagen del cantante de Schlager ", dice Jenny Jürgens. La etiqueta a menudo lo molestaba.

En conmemoración de su 90º cumpleaños, se lanzará un álbum recopilatorio titulado "Udo 90", que incluirá canciones que sugieren influencias contemporáneas. "Immer wieder geht die Sonne auf" (1967) tiene un sorprendente parecido con el sonido popular de los Beach Boys, mientras que "Deine Einsamkeit" (1970) recuerda a los tonos de un reciente álbum de Simon y Garfunkel.

Experimento Pop que Falló

No obstante, la audacia musical del cantante tenía sus límites. En 1981, Jürgens produjo el álbum en inglés "Leave A Little Love" en Estados Unidos, buscando un público de pop. Sus hijos lo encontraron intrigante. "Pero no salió como estaba planeado", comparte Jenny Jürgens sobre la recepción decepcionante del álbum.

La composición de Jürgens también iba más allá de las letras superficiales de Schlager. En "Lieb Vaterland", abordó temas sociales, incluyendo la situación de los desfavorecidos socialmente. Trató sutilmente la contaminación ambiental, el asesinato político, el alcoholismo y la migración en otras canciones a través del humor o la sentimentalidad.

"Papá tenía un don para tratar delicadamente temas sensibles en su música ligera, a menudo con un guiño", dice Jenny Jürgens.

Controversia de "Aber bitte mit Sahne"

La música de Jürgens se caracterizó por la crítica y la autocrítica, especialmente en lo que respecta a su imagen como mujeriego. "Él sabía exactly who was, and his unwavering creed was to push forward", dice Jenny Jürgens, choosing not to delve into her father's relationships with women.

Los hermanos parecen no preocuparse por el revuelo que rodea el clásico de Jürgens "But please with cream". El año pasado, la palabra "Mohrenkopf" en las letras fue reemplazada por "Schokokuss" para el "Giovanni Zarrella Show" en ZDF, lo que provocó críticas en los comentarios en línea.

"Supongo que se puede cambiar", dice John Jürgens. "No entiendo qué es todo el alboroto - no es una obra maestra, solo un texto satírico de Eckart Hachfeld". Jenny Jürgens habría preferido conservar el texto original, pero está de acuerdo con su hermano en que el término "Mohrenkopf" ahora se considera inapropiado.

Udo Jürgens Vive Postumamente

