Ucrania solicita apoyo financiero de sus aliados para una estrategia de drones de tres años.

Ukraine ha delineado una estrategia de tres años para producir drones, sistemas de guerra electrónica y robótica terrestre, según ha declarado el Ministro de Defensa Rustem Umjerow. Este plan se discutió durante las visitas de Umjerow a EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania y la reunión de Ramstein a principios de este mes. El ministro mencionó la evaluación de la cantidad necesaria y el uso de estos sistemas a nivel estratégico, operativo y táctico. La estrategia también especifica la cantidad de armas que Ucrania puede fabricar y los recursos necesarios. Actualmente, varios países han expresado interés en financiar la producción de drones y misiles de Ucrania, según Umjerow. El año pasado, Ucrania utilizó tecnología de drones en enjambre para dañar o destruir más de 200 instalaciones militares rusas, incluyendo un depósito de municiones en Toropez. A pesar de tener la capacidad de producir más de 3 millones de drones al año, Ucrania depende del financiamiento externo.

El presidente brasileño Lula da Silva está impulsando un plan de paz formulado en colaboración con China en las Naciones Unidas, a pesar de que Ucrania lo ha rechazado como "perjudicial". Lula critica la "invasión del territorio ucraniano", pero ahora considera crucial fomentar condiciones para diálogos de paz entre Kiev y Moscú. China y Brasil han presentado un plan de seis puntos desde mayo, con el asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, reunido con representantes de 20 países el viernes para buscar más apoyo. Los aliados de Ucrania no participarán en estas discusiones. El plan chino-brasileño se refiere al conflicto como una "crisis" y aboga por una conferencia de paz, acordada por Rusia y Ucrania, que involucraría un "debate justo" sobre todas las propuestas de paz. No menciona la integridad territorial de Ucrania ni la retirada de tropas rusas.

Según fuentes de inteligencia europeas, Rusia está colaborando con China para desarrollar drones de largo alcance para su uso en Ucrania. Este sería el primer caso de drones diseñados y producidos para su uso en Ucrania. Dos oficiales de inteligencia informaron a Reuters sobre este desarrollo y compartieron documentos relacionados. La filial de la corporación de defensa rusa Almas-Antej, IEMZ Kupol, desarrolló y probó un drone Garpija-3 en China con la ayuda de especialistas chinos. El G3 se informa que tiene un alcance de alrededor de 2000 kilómetros y puede llevar 50 kilograms de explosivos. La entrega de estos drones se ve como la primera prueba concreta de que se están suministrando drones producidos en China a Rusia desde el inicio de la guerra, aunque sigue sin estar claro dónde se están produciendo o si se ha autorizado la producción en serie. China continúa negando haber proporcionado armas a Rusia para su uso en Ucrania.

El presidente ruso Vladimir Putin presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia hoy para discutir la disuasión nuclear. La sesión tiene lugar en respuesta a las demandas de Ucrania de que se desplieguen misiles occidentales contra objetivos rusos. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, describió la reunión como significativa. Peskov declaró: "Habrá un discurso del Presidente. Lo demás se clasificará como altamente confidencial por razones obvias".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticó la aparición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. "La posición basada en intentos de forzar a Rusia a negociaciones de paz es un error absolutamente catastrófico", dijo Peskov. Afirma que Rusia es "el campeón de la paz", pero solo si su seguridad está garantizada. Los objetivos logrados a través de la "operación militar" en Ucrania son un requisito previo para Rusia, según Peskov. Rusia evita referirse a su ataque a Ucrania como una guerra. Moscú exige que Ucrania recupere territorio, abandone su intención de unirse a la OTAN y sufra una "denazificación", lo que probablemente se refiere a la instalación de un gobierno dependiente de Rusia.

Soldados ucranianos están siendo entrenados en un moderno sistema de defensa aérea Skynex suministrado por Alemania, según se muestra en un video del Ministerio de Defensa. Dos de estos sistemas ya están desplegados en Ucrania, con otros dos previstos para llegar desde Alemania. Skynex es efectivo para defender objetivos de corto alcance, principalmente drones. "Apreciamos los esfuerzos de Alemania en fortalecer las capacidades de defensa aérea de Ucrania. Más defensa aérea para Ucrania significa más vidas inocentes salvadas", escribió el Ministerio de Defensa en el clip.

Vehículos blindados con sistemas de defensa contra drones están siendo desplegados en Ucrania, según Munz. Munz, un corresponsal de ntv, sugiere que el apoyo de China a Rusia es extenso, superando la compartición de información estratégica. El alcance completo de la ayuda militar de China a Rusia en Ucrania sigue sin conocerse.

12:01 Politico: Ucrania se apoya en Modi como mediador de paz en el conflicto Ucrania-Rusia

Según Politico, Ucrania ha identificado al primer ministro indio Narendra Modi como su mediador preferido para facilitar el fin del conflicto con Rusia. Un alto funcionario ucraniano reveló a la publicación que Kiev ve a Modi como un aliado clave en la negociación de un tratado de paz que el país puede aceptar. El funcionario mencionó que Modi estuvo claro en sus discusiones con Ucrania durante el verano, enfatizando la necesidad de algunos compromisos, pero que cualquier resolución no debería implicar la cesión de territorio a Rusia. India mantiene relaciones amistosas con Moscú.

11:35 Informan de bajas en el ataque ucraniano a la zona rusa de Belgorod

En un ataque a la ciudad rusa de Belgorod, ubicada cerca de la frontera con Ucrania, resultaron heridos cinco individuos, según las autoridades. Cuatro fueron trasladados a hospitales, anunció el gobernador regional Vyacheslav Gladkov a través de Telegram. Un edificio de gran altura y 75 estructuras residenciales más pequeñas, así como numerosos vehículos, tuberías de agua y gas, resultaron dañados en el amplio ataque. El asalto de artillería ucraniano se ve como una represalia a un ataque aéreo ruso sobre la ciudad ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico ucraniano utiliza una bicicleta eléctrica en tareas de batallaEn un vídeo difundido por United24media y el Ministerio de Defensa de Ucrania, se muestra a un médico del ejército ucraniano utilizando una bicicleta eléctrica en el campo de batalla. El pie de foto dice: "Revolucionando la movilidad en el campo de batalla". El médico explica los beneficios de transportar rápidamente y en silencio suministros esenciales, como municiones, agua, radios y baterías, a los soldados, utilizando ambas manos.

10:18 Líder del SPD Klingbeil critica a la BSW por ceder a las demandas de PutinDespués de las elecciones estatales de Brandeburgo, el líder del SPD, Lars Klingbeil, exige claridad sobre los objetivos de la Alianza por el Futuro de Alemania (Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW) en las negociaciones subsiguientes. "Ahora, al igual que en Turingia y Sajonia, se están carrying out negotiations, and we first have to determine: What is the primary demand of the BSW? In which direction does this alliance intend to move?" he stated on RBB InfoRadio. "Many people are unaware of this," he adds. "It's about examining the election results and now figuring out how a stable government can be formed." Klingbeil también acusa a la BSW de apaciguar a Putin, stating, "We won't continue delivering weapons to Ukraine tomorrow, and then peace will emerge the following day. I don't consider that an effort towards peace; I consider it surrendering to Putin." He characterizes the BSW as a party populista.

09:39 "El herramienta de propaganda más exitosa de Putin" - economista critica a los mediosEl economista Rüdiger Bachmann critica la "normalización de los esbirros de Putin en y a través de los medios" en X, etiquetándola como "la herramienta de propaganda más exitosa de Putin hasta la fecha". "Pregunta: ¿Por qué podemos dialogar con los rusofascistas, pero no con los germano-rusofascistas? Para los demócratas, tanto los sociales como los cristianos, ambos deberían ser inaceptables", dice. Bachmann recibe apoyo para esta opinión del experto militar Gustav Gressel, quien comparte la publicación.

08:55 El Reino Unido envía un mensaje inequívoco a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONUEl secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, pronunció un discurso contundente en el Consejo de Seguridad de la ONU, dirigiéndose directamente a la liderazgo ruso, sin dejar lugar a malentendidos: "Vladimir Putin, si lanzas misiles contra hospitales ucranianos, sabemos quién eres. Si despliegas mercenarios en países africanos, sabemos quién eres. Si asesinas a oponentes en ciudades europeas, sabemos quién eres. Tu invasión es sobre tus propios intereses. Los tuyos solos. Buscas expandir tu estado mafioso en un imperio mafioso, basado en la corrupción que drena tanto al pueblo ruso como a Ucrania".

08:28 Ucrania reporta ataques rusos con drones y misilesLa fuerza aérea de Ucrania reporta haber sido atacada por Rusia con 32 drones y 8 misiles durante la noche. De estos, 28 drones y 4 misiles fueron interceptados. No hay informes iniciales de bajas o daños.

07:48 ISW: Tropas rusas se acercan a los límites de Vuhledar; ventaja estratégica inciertaSegún el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las tropas rusas han alcanzado los límites de Vuhledar y han intensificado su ofensiva cerca del asentamiento. La organización de investigación de EE. UU. no ve una ventaja estratégica significativa para ofensivas adicionales en la región occidental de Donbass si la ciudad es capturada. El canal ucraniano Deepstate informó ayer que la 72.ª Brigada Mecanizada continuó defendiendo la ciudad. Aunque Vuhledar sea capturada, la ofensiva rusa no aseguraría de inmediato ventajas tácticas significativas, dadas las dificultades del terreno y la ausencia de importantes rutas logísticas, según ISW.

07:06 "Operación altamente compleja y exitosa" - Ucrania reporta liberaciones en la región de JárkovEl servicio de inteligencia militar de Ucrania reporta la liberación de la planta de energía en Vovchansk en la región de Járkov, cerca de la frontera con Rusia, como resultado de "una operación altamente compleja y exitosa". En un comunicado acompañado de un video, se indica que el Servicio de Inteligencia de Defensa de Ucrania limpió sistemáticamente la planta, enfrentando al enemigo en combate cuerpo a cuerpo en algunos casos. La planta de energía servía como un fuerte propagandístico y estaba protegida por unidades rusas altamente capacitadas.

06:31 Diputados rusos sugieren prohibición de "promoción de la deliberate childlessness"Los diputados rusos están considerando una propuesta que prohibiría la "promoción de la deliberate childlessness". Según el presidente de la Duma de Estado, Vyacheslav Volodin, a través de medios digitales, "hemos comenzado a considerar un proyecto de ley que prohibiría la promoción de la deliberate childlessness". Esencialmente, esto constituiría una prohibición de la filosofía de la childlessness. Volodin explica además, "Una gran familia amorosa serve como la base de una nación fuerte". Rusia actualmente lucha contra una población envejecida y tasas de natalidad en disminución, una situación que ha sido exacerbada por el conflicto militar en Ucrania.

06:05 Próximo comandante de la brigada alemana en Lituania llegó para asumir el cargo en Europa OrientalEl brigadier general Christoph Huber, quien comandará la brigada de Lituania, ha llegado al país de la OTAN en el Báltico para su nuevo cargo. El ejército alemán ha anunciado esto a través de X. El objetivo es establecer una brigada completamente preparada que contribuya significativamente a la disuasión y la defensa del país y la alianza. En respuesta al comportamiento agresivo de Rusia, el gobierno alemán había prometido stationar permanentemente una unidad militar completamente equipada en Lituania. El plan prevé la presencia de hasta 5,000 soldados.

05:44 Lübeck Transfiere Camiones de Bomberos Usados a UcraniaRepresentantes de Ucrania han recibido varios camiones de bomberos usados para su uso posterior de la ciudad de Lübeck. La ciudad entregó cuatro camiones de bomberos y una ambulancia, que anteriormente fueron utilizados por el departamento de bomberos voluntario. "Por lo general, estos vehículos se venderían en una subasta. Pero después de una solicitud de la organización de ayuda ucraniana, los hemos reparado y ahora podemos contribuir con ellos a Ucrania con la conciencia tranquila para su uso allí", dice Henning Witten, el jefe de tecnología de la brigada de bomberos profesional de Lübeck.

04:45 Pistorius Advierte sobre la Necesidad de Modernizar Urgentemente el Ejército Alemán para 2029El ministro de Defensa Boris Pistorius destaca la urgencia de equipar al ejército alemán. Para 2029, se debe tener en cuenta que Rusia puede haber completado su modernización militar y podría lanzar un ataque militar en territorio de la OTAN, explica el político del SPD en el contexto de la ofensiva rusa contra Ucrania. "Por eso es esencial que nos adaptemos a esta amenaza lo antes posible", explica durante una visita al 36º Regimiento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" del Ejército Alemán en Fritzlar, en el norte de Hesse.

03:13 Rusia Se Apoya en Altos Ingresos de Petróleo y Gas para Gastos Militares a Gran EscalaA pesar de las sanciones occidentales, Rusia planea basar su presupuesto de 2025 en altos ingresos de petróleo y gas. El primer ministro ruso Mikhail Mishustin anunció en una reunión del gobierno en Moscú que los ingresos estatales deberían aumentar en un 12 por ciento a 40,3 billones de rublos (aproximadamente 390.000 millones de euros). La participación del sector energético en los ingresos aumentará a casi tres cuartas partes. Según informes de los medios, el presupuesto futuro también se centrará en el conflicto en Ucrania y en una producción militar sustancial. El sector militar recibirá una financiación de 13,2 billones de rublos, según informó la agencia de noticias financieras Bloomberg desde Moscú. Más del 40 por ciento del presupuesto se destinará a la defensa y la seguridad interior, superando la financiación para la educación, la salud, lo social y lo económico combinados.

02:10 Parlamento Ruso Facilita el Reclutamiento de Sospechosos de Delitos para el Conflicto en UcraniaEl parlamento ruso ha aprobado una legislación que permite al ejército reclutar a sospechosos de delitos para el conflicto en Ucrania. Según el proyecto de ley aprobado por la Duma de Estado, incluso aquellos actualmente bajo sospecha pero aún no condenados pueden unirse al ejército. En el caso de que sean condecorados o resulten heridos en combate, se les perdonarán los cargos. La ley aún necesita la aprobación de la cámara alta y la firma del presidente Vladímir Putin.

01:05 Baerbock Especifica los Principios para un Posible Plan de Paz para Poner Fin al Conflicto de UcraniaLa ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock ha especificado los principios para posibles negociaciones para poner fin al conflicto de Rusia en Ucrania. "La paz significa que la existencia misma de Ucrania como nación libre e independiente está garantizada. Significa garantías de seguridad", dice la política verde durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. "Cuando hablamos de paz, queremos decir que debe ser justa y duradera", enfatiza Baerbock. Además, dijo: "Cuando hablamos de paz, significa que Ucrania puede estar segura de que el fin de los combates no significa otra ronda de preparativos en Rusia". Este principio se aplica tanto a Ucrania como a Moldavia o Polonia. La paz debe ser justa y duradera.

00:21 Blinken Acusa a China e Irán de Ser Cómplices de la Agresión de Rusia en UcraniaEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, pide medidas más contundentes contra los partidarios de Rusia en la ONU. "La forma más rápida de avanzar es dejar de apoyar la agresión de Putin", dice Blinken durante una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. También destaca la necesidad de una paz justa que respete los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En particular, Blinken destaca el apoyo de Rusia de Corea del Norte e Irán.

23:45 China: "No Estamos Involucrados en el Conflicto de Ucrania"El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, aboga por mayores esfuerzos para lograr negociaciones de paz en Ucrania desde el Consejo de Seguridad de la ONU. "Nuestra prioridad número uno es adherirse a tres principios: no ampliar el área de guerra, no intensificar los combates y no provocar a ninguna de las partes", dice Wang durante una reunión de alto nivel a la que asistió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. También enfatiza la neutralidad de China en el asunto. "China no causó la crisis de Ucrania y no forma parte de ella", dice. El Oeste acusa a Beijing de respaldar el conflicto de Rusia contra Ucrania mediante componentes de armas, entre otras cosas.

23:09 Zelenskyy al Consejo de Seguridad: "La Guerra No Va a Desaparecer así Sin Más"El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy muestra una gran duda sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz con Rusia para poner fin al conflicto en curso contra su nación. Zelenskyy califica las acciones de Rusia como una transgresión global, mirando directamente al presidente ruso Vladímir Putin durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. "Amigos, esta guerra no va a desaparecer así sin más. Esta guerra no puede ser aplacada con conversaciones", argumenta Zelenskyy. Además, afirmó: "Algo debe hacerse".

22:00 Trump: "Es Hora de que Salgamos de la Guerra de Ucrania"El aspirante a la presidencia de EE. UU. Donald Trump aboga por la retirada de Estados Unidos de la guerra de Ucrania. Según Trump, el actual presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han involucrado a EE. UU. en el conflicto durante la campaña electoral. Hablando en un mitin en Georgia, Trump dijo: "Prometieron que nos sacarían, pero no pueden. Solo conmigo al mando podemos salir. Negociaré, hablaré, saldremos. Es hora de que salgamos de aquí".

21:30 Rumores: EE.UU. envía nueva ayuda militar a Ucrania

Se informa que EE.UU. está enviando nueva ayuda militar por un valor de casi $375 millones a Ucrania. Este paquete incluye municiones de racimo de alcance medio, diversos cohetes, artillería y vehículos blindados, según fuentes del gobierno de EE.UU. no identificadas. Se espera un anuncio oficial al día siguiente. Este último paquete es uno de los más grandes aprobados recientemente. Las armas serán extraídas de las reservas militares de EE.UU. para una entrega más rápida. Esta nueva asistencia eleva el total de ayuda militar de EE.UU. a Ucrania a más de $56.2 mil millones desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

