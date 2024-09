Ucrania reconoce el ataque a un almacén de municiones rusas en Volgogrado

Ucrania supuestamente atacó un depósito de armas ruso en la región de Volgogrado utilizando más de 100 drones. El ejército ucraniano anunció en Telegram que el depósito militar en Kotluban fue el objetivo, con observaciones de incendios y detonaciones de municiones en la escena. Un representante del sector de defensa ucraniano afirmó que 120 drones recorrieron más de 600 kilómetros para atacar el depósito de armas, lo que causará escasez de municiones para las fuerzas de ocupación rusas. Rusia aún no ha confirmado el ataque.

A las 17:42, Baerbock aboga por el uso de Ucrania de armas de largo alcance

La canciller alemana Annalena Baerbock cree que Ucrania debería utilizar armas de largo alcance para su defensa, especialmente para superar el campo de minas en el este de Ucrania. Declaró a ARD: "Siempre he dicho que juegan un papel importante... para superar este campo de minas". Cuando se le preguntó si Alemania suministraría diferentes armas en el futuro, respondió que había expresado sus opiniones, pero el canciller Olaf Scholz tiene una opinión diferente. En una coalición democrática, no pueden apoyar algo en lo que no están de acuerdo, por lo que otros países como EE. UU., Reino Unido y Francia proporcionarán las armas necesarias. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está presionando para que se utilicen armas occidentales, incluidas las bombarderas, más allá de la frontera rusa. Quiere que EE. UU. apruebe el uso de misiles ATACMS y que el Reino Unido apruebe los misiles de crucero Storm Shadow. Los misiles de crucero Taurus de Alemania podrían llegar incluso a Moscú.

Alrededor de 500 científicos afectados por la suspensión de CERN con Rusia

CERN ha confirmado que alrededor de 500 investigadores con vínculos con instituciones rusas serán afectados por la próxima suspensión de la cooperación con Rusia. Estos científicos tendrán que detener sus colaboraciones cuando el contrato termine el 30 de noviembre. CERN decidió terminating its collaboration with Russia and Belarus following Russia's invasion of Ukraine in June 2022, and it confirmed this decision in December 2023. The current agreement with Belarus will expire at the end of June 2024, and 15 scientists from Belarus are already affected. La contribución de Rusia al presupuesto de CERN, alrededor del 4.5%, también se perderá, pero otros estados miembros compensarán esta pérdida.

Informe sugiere muerte de Navalny por envenenamiento

Según las autoridades rusas, Alexei Navalny murió de causas naturales en febrero de este año. Los partidarios de Navalny y numerosos políticos occidentales responsabilizan a la liderazgo ruso y al presidente Vladimir Putin por la muerte del crítico del Kremlin. Un informe ahora da crédito a esta teoría: Según "The Insider", citando documentos oficiales, las autoridades rusas habrían eliminado indicios de síntomas que Navalny sufrió poco antes de su muerte en prisión. Según esto, Navalny se quejó de dolor abdominal severo y vomitó refleivamente. También sufrió espasmos y finalmente perdió el conocimiento. El medio escribe que la causa oficial de la muerte - un trastorno del ritmo cardíaco - no explica estos síntomas descritos. Médicos consultados indicaron que estos eran signos típicos de envenenamiento. Navalny ya había sido envenenado con el agente nervioso Novichok en 2020 y casi muere.

Tropas rusas repelen seis intentos de incursión ucranianos en Kursk

Las fuerzas rusas habrían repelido seis nuevos intentos ucranianos de entrar en la región occidental de Kursk, según el Ministerio de Defensa de Moscú. Según la agencia de noticias Reuters, el ministerio afirma en un mensaje de Telegram que sus fuerzas, con el apoyo de aviones y artillería, han repelido intentos de entrar en la región cerca del pueblo de Novy Put, a unos 79 kilómetros al oeste de Sudzha. Según Moscú, murieron y resultaron heridos 50 soldados ucranianos, y se destruyeron un tanque y cuatro vehículos de combate blindados, así como un automóvil. No se puede verificar independientemente estas afirmaciones.

Saporischschja bombardeada con 13 ataques aéreos

La ciudad ucraniana de Saporischschja está siendo atacada por ataques aéreos. Al menos 13 personas resultaron heridas y edificios residenciales están colapsando en algunas áreas. Hay incendios en numerosos edificios. El servicio de emergencia ucraniano informa que diez casas privadas han resultado dañadas.

El ejército alemán practica el peor escenario posible

Después de completar el ejercicio "Red Storm Alpha", el ejército alemán ha anunciado una continuación el próximo año, que se llamará "Red Storm Bravo". El ejercicio de tres días, que terminó el sábado en el puerto de Hamburgo, fue considerado exitoso por el Landeskommando. "Se han logrado los objetivos de entrenamiento, tanto en el puesto de mando como con la 2.ª Compañía de Protección del Territorio", explicó el jefe de estado mayor, el teniente coronel Jörn Plischke. El objetivo del ejercicio fue proteger la infraestructura importante, mantener la misma conciencia situacional en todos los niveles y comunicarse rápidamente y de forma segura con todos los participantes del ejercicio. Dado el ataque de Rusia a Ucrania, se considera posible una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años. La alianza de la OTAN quiere contrarrestarla conjuntamente. Para ello, es necesaria una Deployment rápido de tropas aliadas de oeste a este. "Alemania, debido a su ubicación geostratégica, tiene la función de un hub. Por lo tanto, se debe practicar la organización de transportes militares por ferrocarril, carretera o aire, el suministro de alimentos, camas o materiales operativos, o la seguridad de columnas de vehículos enteras para tener un efecto disuasorio creíble", explica el ejército alemán.

14:27 Londres: Rusia sufre las mayores pérdidas de municiones desde el inicio del conflicto debido a ataques con drones Las evaluaciones británicas sugieren que los ataques con drones ucranianos han infligido las mayores pérdidas de municiones a Rusia desde el inicio del conflicto. Alrededor de 30,000 toneladas métricas de municiones probablemente fueron destruidas en un ataque a un depósito cerca de Tver en el centro de Rusia el 18 de septiembre, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, como se mencionó en su informe diario de inteligencia. Hubo más ataques ucranianos a depósitos en Tikhoretsk en el sur de Rusia y otros lugares en Tver durante la noche del 21 de septiembre, según el ministerio. La destrucción combinada de municiones en estos tres sitios representa la mayor pérdida de municiones rusas y norcoreanas a lo largo de todo el conflicto.

13:57 Moscú apoya el ensanchamiento de la doctrina nuclear Rusia, que posee capacidades nucleares, ha justificado los cambios en su estrategia de despliegue de armas nucleares frente a la crítica. Los nuevos estándares de disuasión nuclear son cruciales a medida que la infraestructura de la OTAN invade las fronteras de Rusia y los poderes occidentales buscan defeat a Moscú mediante la ayuda militar entregada a Ucrania, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en la televisión estatal rusa. La decisión ultimate de utilizar armas nucleares recae en el ejército.

13:19 Médicos voluntarios luchan contra los cohetes del Kremlin Cada vez que los cohetes rusos impactan en cualquier edificio en Kharkiv, Serhii entra en acción. Como parte de una comunidad de primeros auxilios voluntarios, proporciona asistencia médica y trata de rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Ha elegido deliberadamente desempeñar este papel.

12:42 Saporizhzhia informa 16 muertos tras ataque con bombas volantes rusas La cifra de muertos en Saporizhzhia ascendió a 16, incluidos un menor de 17 años, tras un ataque con bombas volantes rusas, según informó la administración militar de la ciudad a través de Telegram. Las fuerzas rusas atacaron Saporizhzhia con 13 bombas volantes durante las primeras horas de la mañana. Todos los fallecidos han sido rescatados y asistidos.

11:50 "Terrible recordatorio" - Zelenskyy reflexiona sobre la masacre de Babyn Yar El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy conmemora hoy la masacre de Babyn Yar, 83 años después de que más de 33,000 judíos fueran asesinados por la Wehrmacht alemana en un barranco en Kyiv. Babyn Yar es un "terrible recordatorio" de las consecuencias cuando el mundo ignora, permanece en silencio o se muestra indiferente en lugar de oponerse al mal, según Zelenskyy, quien es judío. Babyn Yar representa un ejemplo claro de las atrocidades que los gobiernos pueden cometer cuando sus líderes optan por la intimidación y la violencia, dijo Zelenskyy, aparentemente refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin.

11:16 Ucrania: Muertes por bombardeo de clínica en Sumy aumentan a diez El número de muertos en el ataque ruso a una clínica en la ciudad ucraniana de Sumy en la frontera ha ascendido a diez. El lugar fue atacado dos veces por Rusia el sábado, con el segundo ataque produciéndose mientras los trabajadores de rescate trataban de recuperar a los heridos y muertos y evacuar a los pacientes. Las fuerzas rusas lanzaron 31 ataques en la zona fronteriza durante la noche y por la mañana.

10:42 Medios rusos mencionan explosión en depósito de armas en Volgogrado Blogueros militares rusos y, posteriormente, fuentes de los medios informan sobre explosiones en bases militares rusas. Explosiones tuvieron lugar cerca de la base naval en Baltiysk, en la región de Krasnodar, desde donde Rusia lanza drones kamikaze contra Ucrania. La agencia de noticias Astra informa que un depósito de municiones importante en Kotluban, en la región de Volgogrado, ha sido atacado. Se produjeron explosiones seguidas de un gran incendio y detonaciones. Según el lado ucraniano, misiles balísticos de Irán y lanzadores estaban almacenados en el depósito de Kotluban.

09:57 Estado Mayor Ucraniano Registra 165 Incidentes Desde Ayer Desde ayer, el Estado Mayor Ucraniano ha documentado hasta 165 incidentes, con más de un cuarto de ellos en el Donbass alrededor de la ciudad altamente disputada de Pokrovsk. Según el informe, las tropas rusas realizaron 73 ataques aéreos contra objetivos y centros poblados, utilizando 124 bombas aéreas guiadas. También lanzaron siete misiles. Además, los invasores realizaron más de 4.700 ataques, incluidos 179 ataques con lanzacohetes múltiples, y utilizaron más de 1.700 drones kamikaze. La aviación ucraniana, junto con las fuerzas de cohetes y artillería, supuestamente realizaron seis ataques contra lugares que congregaban soldados, armas y equipo militar enemigo.

09:17 Ucrania: Juez de alto rango muerto en ataque ruso a vehículo civil Un juez del Tribunal Supremo de Ucrania que estaba facilitando ayuda humanitaria a los residentes de un pueblo en la región de Kharkiv fue asesinado en un ataque con drone a un vehículo civil. El sitio de noticias ucraniano Ukrinform informó esta información, transmitida por la oficina del fiscal regional. El día anterior, un drone de primera persona atacó el SUV en el que el juez Leonid Loboyko viajaba de camino al pueblo para entregar ayuda humanitaria. Murió instantáneamente. Tres pasajeras mujeres en el coche resultaron heridas. Ucrania está investigando posibles crímenes de guerra y asesinato.

08:55 Ucrania Informa Daños y Lesiones tras Ataques en Zaporizhzhia Las autoridades ucranianas informan daños significativos a la infraestructura civil en la ciudad industrial de Zaporizhzhia en el sur de Ucrania después de recientes raids aéreos rusos masivos. Al menos siete personas resultaron heridas, según confirmó el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, a través de Telegram. Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Hubo más de diez raids aéreos y se produjeron varios incendios.

08:27 Rusia: 125 Drones Enemigos Derribados la Pasada NocheRusia afirma haber derribado 125 drones enemigos la noche anterior. El Ministerio de Defensa informes que estos UAVs fueron interceptados y eliminados por los sistemas de defensa aérea rusa. Los gobernadores de diversas regiones informaron daños por estos ataques, pero no hay informes de fallecidos. El Ministerio indica que 67 drones fueron derribados sobre el área de Volgogrado, 17 cada uno sobre Belgorod y Vorónezh, y 18 sobre Rostov.

07:42 Ucrania: 1170 baixas en el lado ruso en las últimas 24 horasEl Estado Mayor ucraniano revela 1170 bajas en el lado ruso en las últimas 24 horas. Esto eleva el recuento de soldados heridos y muertos a aproximadamente 652,000. Además, los ucranianos informan la destrucción de nueve tanques rusos, 62 sistemas de artillería y 38 vehículos blindados desde el día anterior. Se informan 93 drones derribados y un sistema de defensa aérea alcanzado, según el informe.

07:22 Blogueros militares: ataques ucranianos a depósitos de municiones rusosLos blogueros militares en la plataforma X informan que los ataques con drones ucranianos alcanzaron un arsenal ruso en Kotluban durante la noche. Las fuentes locales mencionan incendios cerca de un importante depósito de municiones ruso en la región de Volgogrado. El sistema de información de incendios de NASA también reporta incendios en el flanco norte del depósito. Ni el Kremlin ni el Estado Mayor ucraniano han comentado sobre este asunto hasta ahora.

06:54 Klingbeil espera solidaridad europea con UcraniaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, espera que la próxima cumbre de Ucrania con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Ramstein envíe un mensaje claro de unidad con Ucrania, atacada por Rusia. "La conferencia debe enfatizar que todos, incluyendo EE. UU. después de las elecciones, deben seguir apoyando a Ucrania mientras sea necesario", dice Klingbeil. La conferencia también debe considerar "cómo se podrían ampliar las futuras conversaciones de paz, permitiendo una discusión sobre la paz en interés de los ucranianos", agrega Klingbeil. Biden está programado para visitar Alemania el 10 de octubre, y una conferencia para los 50 estados que brindan apoyo militar a Ucrania tendrá lugar en la base aérea de EE. UU. en Ramstein el 12 de octubre, con la asistencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

05:42 Portavoz de Zelenskyy: No hay decisión final sobre armas occidentales en suelo rusoSegún el portavoz del presidente ucraniano, no hay una decisión final sobre el despliegue de armas occidentales en suelo ruso. Serhiy Nykyforov explica en el programa de noticias ucraniano 24/7 que no hay "ninguna decisión final y decisiva" sobre este tema. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha negociado con todas las partes involucradas en este asunto, incluidas Italia, Francia, Reino Unido y EE. UU. El portavoz de Zelenskyy agrega: "Debemos comprender que los rusos serán los primeros en saber si se concede permiso para incursiones profundas en su territorio. Luego seguirá un anuncio oficial".

04:45 Suiza respalda la iniciativa de paz de China, Ucrania decepcionadaEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza ha expresado su apoyo a un plan de paz liderado por China para poner fin al conflicto de Ucrania. La postura de Suiza sobre tales iniciativas de paz ha experimentado un cambio, explica el ministerio en Berna. Los ucranianos expresan su decepción con la postura de Suiza, ya que planean una segunda cumbre de paz para noviembre. En junio, 50 estados sin Rusia y China participaron en una primera reunión en Suiza.

03:29 Lituania ayuda a Kyiv con ayuda militarLituania está enviando un paquete de ayuda militar a Ucrania, que incluye municiones, equipos informáticos y suministros logísticos. El alivio está previsto que llegue a Ucrania más tarde esta semana, según el gobierno lituano. Desde principios de año, Lituania ya ha compartido municiones de 155 mm, vehículos blindados M577 y M113, sistemas antidrones, armas antitank, sistemas de control remoto y otros equipos con Ucrania.

02:29 Muertes crecen después del ataque a la región de JárkovTres personas han muerto y otras seis resultaron heridas en los ataques aéreos rusos en el pueblo de Slatyne en la región de Járkov, según las autoridades locales. El ataque apuntó a la infraestructura civil y golpeó instalaciones educativas y comerciales mientras había personas en las calles, informó Oleh Syniehubov, gobernador de la óblast de Járkov.

01:29 Corea del Norte critica la ayuda militar de EE. UU. a UcraniaCorea del Norte, acusada de enviar armas ilegales a Rusia, considera que la ayuda militar de EE. UU. de 8.000 millones de dólares a Ucrania es "un error colosal" y "un juego peligroso" contra el poder nuclear de Rusia. El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció la nueva ayuda durante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a Washington. La ayuda tiene como objetivo apoyar la autodefensa de Kyiv y incluye armas de largo alcance para permitir que Ucrania ataque a Rusia desde una distancia segura.

00:25 El recuento de muertos en el ataque a Sumy aumenta a diezEl recuento de muertos en el ataque ruso a un hospital en la ciudad ucraniana fronteriza de Sumy ha aumentado a diez. Previously, one person died in the initial attack on the clinic, explained Ukrainian Interior Minister Igor Klymenko. The hospital was bombarded again during the patient evacuation, and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy accused Russia of waging a "war against hospitals."

