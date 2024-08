Ucrania rechaza la supuesta acusación de ataque nuclear: Rusia tiene potencial para iniciar "provocación nuclear" de forma independiente

15:46 Almacenamiento de Gas de la UE Llega al 90% de Capacidad, Dos Meses Antes de lo Programado

Las instalaciones de almacenamiento de gas de la Unión Europea han alcanzado una capacidad del 90%, superando la fecha objetivo del 1 de noviembre en dos meses. La Comisión Europea celebra la preparación de la UE para el invierno próximo. Tras la invasión rusa de Ucrania, los 27 estados miembros acordaron en verano de 2022 llenar sus instalaciones de almacenamiento de gas a un promedio del 90% para el 1 de noviembre. Según los datos del portal Gas Infrastructure Europe, existen algunas variaciones entre los países: España lidera con el 100%, mientras que Letonia apenas alcanza el 69%. Alemania actualmente se encuentra en el 93,6%. La UE busca minimizar su dependencia del gas natural ruso, optando por importar más gas natural licuado (GNL) de EE. UU. y gas de Noruega en su lugar.

15:21 Putin Acusa a Ucrania de Intentar Atacar la Planta Nuclear de Kursk

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha acusado a Ucrania de intentar atacar la central nuclear de Kursk. "El enemigo hizo un intento de atacar la instalación nuclear anoche", declara Putin, sin presentar pruebas. "Hemos informado a la Agencia Internacional de Energía Atómica", añade durante una reunión del gobierno transmitida por televisión. Anteriormente, la AIEA había expresado sus preocupaciones sobre los posibles efectos de los combates en la central nuclear y había instado a "todas las partes a ejercer la máxima precaución". Lee más aquí.

14:50 Director General de la AIEA Visitará la Planta Nuclear de Kursk la Próxima Semana

El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, tiene previsto visitar la central nuclear rusa en Kursk la próxima semana. Un portavoz de la AIEA confirmó la visita para "la próxima semana". A principios de agosto, las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque sorpresa en la región rusa de Kursk. La corporación estatal de energía nuclear de Rusia, Rosatom, entonces advirtió sobre la amenaza que suponían los ataques ucranianos para la central nuclear, ubicada a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania.

14:21 Rusia: 115.000 Personas Evacuadas de Áreas Fronterizas Amenazadas

Rusia ha evacuado a 115.000 personas de las regiones peligrosas cerca de la frontera con Ucrania, según el viceprimer ministro ruso, Denis Manturov. Lo compartió durante una reunión con el presidente Vladimir Putin y altos cargos. Se está evaluando los daños infligidos a la agricultura y la industria por la ofensiva ucraniana, reveló Manturov. Putin abrió la reunión diciendo: "He convocado esta sesión para discutir la situación actual en las regiones fronterizas de Rusia".

14:00 Tusk: India Podría Mediar en el Conflicto de Ucrania

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ve con buenos ojos la oferta del primer ministro indio, Narendra Modi, para mediar en el conflicto de Ucrania. "Me alegro de que el primer ministro Modi haya expresado su disposición a trabajar personalmente hacia una resolución pacífica, justa y rápida del conflicto", dice Tusk en Varsovia después de reunirse con Modi. La oferta de Modi para mediar es especialmente significativa, destaca Tusk, ya que Modi visitará Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. India ha mantenido la neutralidad en la invasión rusa de Ucrania y ha evitado imponer sanciones occidentales a Moscú. Lee más.

13:40 "En este punto, no parece una 'intrusión limitada' en Kursk"

El canciller alemán, Olaf Scholz, cree que el avance ucraniano en Rusia es "una operación espacial y temporalmente limitada". Sin embargo, según la corresponsal de ntv, Nadja Kriewald, no hay mucho que sugiera que esto sea cierto en este momento. "Por el contrario", señala en su último informe desde Sumy, en el este de Ucrania.

13:20 Varios Aviones Militares Rusos Reportados Destruidos en Ataques a Savasleyka

Varios aviones militares rusos habrían sido destruidos en ataques ucranianos a la base aérea de Savasleyka, según informes del broadcaster estatal ucraniano, Suspilne, citando fuentes de inteligencia. Según estas fuentes, un interceptador supersónico MiG-31K y dos aviones de carga estratégicos Il-76 fueron destruidos el 16 de agosto, y unos cinco aviones (probablemente MiG-31K/I) resultaron dañados. En un ataque del 13 de agosto, un depósito decombustible y lubricante fue alcanzado, y otro MiG-31K/I resultó dañado.

13:06 Servicios de Inteligencia Rusos Investigarán a Periodistas de CNN

El Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) ha iniciado investigaciones penales contra varios periodistas extranjeros, incluyendo a un reportero de CNN y dos periodistas ucranianos, por cubrir eventos en la región controlada por las fuerzas ucranianas en Kursk. El FSB alega que los periodistas cruzaron ilegalmente la frontera para filmar en la ciudad ucraniana de Sochi. El FSB emitirá órdenes de arresto internacionales y los periodistas podrían enfrentar hasta cinco años de prisión en Rusia. Recientemente, el periodista estadounidense Evan Gershkovich fue liberado de la custodia rusa en un canje de prisioneros después de ser sentenciado a 16 años en un campo de trabajo por cargos de espionaje. Lee más aquí.

12:34 Zelenskyy en la Región Fronteriza: "Fondo de Intercambio" Reabastecido

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, visitó la región fronteriza de Sumy, en el noreste de Ucrania, donde las tropas ucranianas han avanzado en Rusia durante dos semanas. Anunció que otra ciudad había sido capturada en la región de Kursk y que el "fondo de intercambio" se había reabastecido. En las palabras de Zelenskyy, esto se refiere a la captura de soldados rusos, con futuros canjes de prisioneros con las fuerzas rusas retenidas por Ucrania en mente. Zelenskyy afirmó que desde la ofensiva de Kursk, los ataques en Sumy y las víctimas civiles allí han disminuido. Publicó un video en el que aparece con el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, quien lo puso al tanto de los refuerzos en el este de Ucrania, donde Rusia continúa su avance.

12:06 Posible Vigilancia de Estructuras Críticas? Informe de Drones Rusos en Brunsbüttel

Se reportan drones rusos que han sido avistados repetidamente volando sobre Brunsbüttel, donde se encuentra el mayor parque industrial de Schleswig-Holstein. Según el periódico "Bild", estos drones han sobrevolado a alta velocidad la central nuclear desactivada y el terminal de GNL. La Fiscalía Pública de Flensburg está investigando debido a presuntos actos de espionaje, potencialmente con intenciones de sabotaje. Internamente, la policía afirma que la zona de vuelo prohibido ha sido violada repetidamente. Un objeto no identificado, presuntamente un drone militar, fue detectado. Según "Bild", estos drones podrían estar relacionados con agentes rusos y podrían ser lanzados desde barcos civiles en el Mar del Norte. Saber más aquí.

11:40 Alerta emitida por la Embajada de EE. UU. en Kyiv por ataques inminentes

La Embajada de EE. UU. en Kyiv ha emitido una alerta debido a un aumento del riesgo de ataques aéreos antes del Día de la Independencia de Ucrania el 24 de agosto. En los días previos a la celebración, hay un mayor riesgo de ataques con drones y misiles desde Rusia, según se indica en el sitio web de la embajada. El Día de la Independencia es de gran importancia para los ucranianos, ya que marca exactly dos años y medio desde el inicio del conflicto en Ucrania. Recientemente, soldados ucranianos ingresaron inesperadamente al territorio ruso en la región fronteriza de Kursk. En respuesta, el presidente ruso Vladimir Putin lo calificó como una provocación y amenazó con represalias.

11:13 Incendio en la Base Militar Rusa en Volgograd

Se reporta un incendio en una base militar cerca de Marinovka en la región sur de Volgograd. Los residentes han informado explosiones. Las autoridades afirman que el incendio fue causado por un ataque con drone ucraniano. Afortunadamente, no se han reportado víctimas.

10:41 Preparativos para Refugios en la Región Fronteriza Rusa de Kursk

Según las autoridades locales, se están instalando refugios prefabricados de concreto para la población en la región fronteriza rusa de Kursk. Como explicó el gobernador regional Alexei Smirnov en Telegram, "se han designado lugares centrales para la instalación de refugios modulares prefabricados", según las instrucciones de Smirnov. Los refugios se están instalando en lugares concurridos como paradas de autobús. Smirnov comparte una foto de un camión entregando uno de estos bloques. También se están instalando refugios en otros dos lugares, incluyendo el lugar de la central nuclear de Kursk, que Rusia acusa a Ucrania de planear atacar. Ucrania niega estas acusaciones.

10:10 Avance ucraniano continúa en la región de Kursk

Ucrania reporta más de 40 ataques por parte de las tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk, la mayoría de los cuales fueron repelidos. El presidente Zelensky promete fortalecer a las tropas en la zona. La ofensiva en la región de Kursk también continúa.

09:42 Fuerza Militar Rusa Rechaza Ataques Aéreos en Varios Regions

Rusia está contraatacando múltiples ataques aéreos ucranianos, según fuentes gubernamentales. Según el gobernador regional de Volgograd Andrei Bocharov en Telegram, "la mayoría de los drones fueron destruidos cerca de Marinovka (ver entrada a las 07:30)" y en la región fronteriza de Kursk, "dos misiles ucranianos y un drone fueron destruidos por la defensa aérea rusa". En la región sur de Rostov, "se repelió un ataque con cinco drones", y también se informaron drones destruidos en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Solicitud de Aprobación para Armas de Largo Alcance Contra Objetivos Rusos en Kyiv

El ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov se reunió con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU. en Kyiv. Las discusiones se centraron en la situación en el frente y en el enfoque de Washington para utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos. Umerov expresó su urgencia por la autorización inmediata para utilizar plenamente las armas de largo alcance para la protección de ciudades y pueblos ucranianos pacíficos.

08:36 Actor de Star Wars Lanza Campaña para Robots Desactivadores de Minas en Ucrania

El famoso actor estadounidense Mark Hamill, conocido por su personaje Luke Skywalker en "Star Wars", ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para robots desactivadores de minas en Ucrania. En colaboración con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, buscan recaudar $441,000 a través de la campaña "Terreno Seguro". Estos robots están diseñados para desactivar minas en áreas de difícil acceso, garantizando la seguridad de los operadores. Snyder destacó que "uno de los mayores crímenes cometidos por Rusia en Ucrania es la dispersión de millones de minas". La limpieza de minas podría tardar décadas sin estos robots avanzados.

08:01 Rusia podría estar preparando a la gente para una "situación cambiada"

El ataque ucraniano a Kursk plantea un problema para la propaganda de Moscú. Aunque las áreas están distantes, una fuente cercana al Kremlin le dijo al portal independiente ruso Meduza, con sede en Riga, "pero incluso la intrusión en el territorio ruso y el control sobre los pueblos es un nuevo y bastante desafortunado evento". Para aliviar el aumento de la inquietud, el Kremlin está tratando de preparar a los rusos para vivir en una "nueva realidad" y una "nueva norma". El mensaje es: el enemigo ha ingresado efectivamente al territorio ruso, están cerca de la derrota - pero recuperar el territorio llevará tiempo, y los rusos deben ser pacientes. Mientras tanto, se anima a los residentes a "convertir la negatividad y el shock en algo positivo" - como recopilar bienes de ayuda para la región de Kursk. Los oficiales entrevistados por Meduza creen que la lucha en la región de Kursk podría durar varios meses. Una fuente cercana al gobierno agrega que esta estimación es "muy optimista - si todo sale bien".

07:30 Incendio reportado en una instalación militar en VolgogradoLas autoridades rusas confirman informes de que una instalación militar en la región sureña de Volgogrado ha sufrido un incendio después de un ataque con drone ucraniano. El gobernador regional Andrei Bocharov anunció en Telegram que el drone impactó en la instalación. No se reportaron bajas. Bocharov no especificó qué instalación militar fue afectada. Sin embargo, informó que el pueblo de Marinovka fue el objetivo del ataque, donde Rusia mantiene una base aérea.

06:56 Putin supuestamente controlaba a Trump con halagosSegún el exasesor de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, el líder ruso Vladimir Putin manipuló al entonces presidente de EE. UU. Donald Trump con halagos. Esta información se encuentra en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según reporta "The Guardian". "Putin, un antiguo agente del KGB sin escrúpulos, halagó el ego y las inseguridades de Trump", dice McMaster. Putin llamó a Trump 'una persona extraordinaria, talentosa, más allá de cualquier duda'. Tuvo una gran influencia en Trump. McMaster, quien sirvió como asesor de seguridad nacional de Trump durante aproximadamente un año, había advertido a Trump en ese momento: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". Sospechaba que Putin estaba confiado en que podía "manipular" a Trump y lograr la relajación de sanciones y la retirada barata de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Informes de incendio en una base aérea en VolgogradoSe escucharon explosiones en la ciudad rusa de Kalach-on-Don en la región de Volgogrado durante la noche, supuestamente debido a un ataque con drone, según varios canales de Telegram rusos. Se informó de un incendio en una base aérea cercana. La región de Volgogrado se encuentra aproximadamente a 900 kilómetros al sureste de Moscú. El objetivo fue probablemente la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach-on-Don. Los testigos en la zona informaron de haber escuchado de seis a diez explosiones fuertes acompañadas del sonido distintivo de drones, según informes de Telegram.

05:44 Alemania puede ofrecer más ayuda a Ucrania si es necesarioEl líder del SPD, Lars Klingbeil, ha prometido más apoyo a Ucrania. Si resulta imposible poner a disposición de Ucrania los miles de millones de activos rusos congelados previstos, Alemania proporcionará fondos adicionales, dijo en un podcast con el codirector adjunto de "Bild", Paul Ronzheimer. "No podemos llegar al punto de decir 'No hay más dinero para Ucrania'", dijo Klingbeil. "En ese caso, por supuesto, estamos obligados a encontrar fondos en Alemania. Tenemos una obligación hacia Ucrania. Se deben encontrar soluciones y las encontraremos".

04:27 Ucrania comenta sobre los ataques con drones en RusiaEl servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha comentado los objetivos de los ataques con drones en Rusia durante la noche. Estaban dirigidos al aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, dijo el jefe de HUR, Kyrylo Budanow, al sitio de noticias militares "The War Zone". Alrededor de 50 drones estuvieron involucrados. Se está evaluando la magnitud de cualquier daño. Las autoridades rusas informaron haber derribado 45 drones sobre territorio ruso por la mañana.

03:09 Trabajadores de las urnas en Kursk recibirán chalecos antibalas para las eleccionesEn la disputada región rusa de Kursk, en la frontera, Rusia planea equipar a los trabajadores de las urnas con chalecos antibalas y cascos para las elecciones regionales anticipadas. Además, se establecerán estaciones de votación adicionales en otras regiones del país para las personas que han huido de la zona, dijo Tatyana Malakhova, presidenta de la comisión electoral regional, según agencias de noticias rusas. La región se encuentra bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas en varias regiones de Rusia del 6 al 8 de septiembre.

01:34 Fico se siente presionado por las opiniones en política exteriorEl primer ministro eslovaco Robert Fico se siente oprimido por las opiniones en las democracias occidentales. Dice que cualquiera que se desvíe del consenso en cuestiones importantes de política exterior es "arbitrariamente sometido a presión y amenazas de aislamiento" por las democracias occidentales. En un comunicado Released on the anniversary of the 1968 Moscow invasion, Fico compares the violent suppression of the "Prague Spring" in 1968 by Warsaw Pact troops to the existing opinion pressure in today's Europe. Fico is opposed to EU arms aid for Ukraine and has faced accusations of being pro-Russian as a result.

00:12 Ucrania reporta 46 ataques rusos cerca de Pokrovsk en un díaUcrania reporta 46 ataques rusos que tuvieron lugar a lo largo de la frontera cerca de Pokrovsk, una ciudad ubicada en la parte oriental del país, durante el día. De estos, 44 fueron manejados adecuadamente, según informó el Estado Mayor. A las 9 pm CET, los conflictos aún continúan en dos secciones más. En total, se informaron 238 soldados rusos heridos o muertos en estos enfrentamientos. No se ha revelado información sobre bajas ucranianas. Rusia aún no ha comentado al respecto.

23:09 Rusia: intento de infiltración ucraniana en Bryansk frustradoEl gobierno ruso afirma haber frustrado con éxito un intento de infiltración de "saboteadores" ucranianos en la región fronteriza de Bryansk, que comparte frontera con Kursk. El supuesto intento de infiltrarse del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue enfrentado con éxito, según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, quien menciona que "el enemigo fue alcanzado por fuego". La situación ha sido controlada.

22:15 Zelensky: Ucrania espera la entrega de los prometidos miles de millones en ayuda El presidente ucraniano Volodímir Zelensky expresa su esperanza de recibir los muy esperados miles de millones en ayuda prometidos por los aliados internacionales. Una parte de esta asistencia financiera provendrá de los ingresos generados por los activos estatales rusos incautados. A pesar de las numerosas declaraciones políticas de los partenaires de Ucrania, se esperan compromisos adicionales, sugiere Zelensky en su discurso en video nocturno. "Pero exigimos una herramienta práctica". Ucrania necesita urgentemente los ingresos de los activos rusos para combatir la hostilidad rusa. "Las negociaciones sobre este asunto han durado demasiado y ahora necesitamos acciones decididas". Los países del G7 acordaron ofrecer nuevo apoyo financiero a Kiev en su cumbre de junio, con un préstamo masivo de 50.000 millones de dólares previsto para obtenerse a través de los ingresos de los activos rusos congelados.

21:52 Putin elogia el fortalecimiento de los lazos comerciales con China El presidente ruso Vladímir Putin elogia el crecimiento de la cooperación con China, stating, "Nuestro intercambio comercial avanza satisfactoriamente (...). La atención que ambos gobiernos prestan al intercambio comercial y económico está produciendo resultados positivos". En una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin, Putin destaca la presencia de "grandes planes y initiatives conjuntos en los sectores económico y humanitario". Li reconoce que las relaciones chino-rusas actualmente se encuentran en un "pico sin precedentes", según el Kremlin. Desde el conflicto ruso-ucraniano, la asociación estratégica entre Rusia y China se ha fortalecido, con China sirviendo como el principal parce comercial de Rusia debido a las sanciones occidentales.

21:20 Solicitud denegada: el antiguo viceministro de Defensa de Rusia remain en prisión El antiguo viceministro de Defensa de Rusia, Dmitri Bulgakov, implicado en cargos de corrupción, remainá en prisión. La petición de Bulgakov de arresto domiciliario bajo supervisión estricta y su apelación contra su detención han sido denegadas, según informó la agencia de noticias rusa TASS. Antes de su despido, Bulgakov se encargaba de la adquisición de materiales para las fuerzas armadas rusas. Además, dos individuos supuestamente asociados con Bulgakov y su empresa, que obtuvo nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, también han sido detenidos por el tribunal de Moscú. Se estima que los daños ascendieron a alrededor de 50 millones de rublos (aproximadamente 500.000 euros) para esta empresa.

21:00 Ucrania refuerza defensas en Pokrovsk En un discurso televisado, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky revela que Ucrania está fortaleciendo su presencia militar en la altamente disputada área de Pokrovsk, una ciudad en el este del país. Menciona que Ucrania tiene conocimiento de los planes operativos de las tropas rusas en la región. Mientras tanto, la ofensiva ucraniana en la región rusa vecina de Kursk continúa. Aunque Zelensky no revela detalles específicos, algunas territorios actualmente están bajo el control de Ucrania.

20:41 Amenaza de desalojo para numerosos ucranianos en refugios húngaros Tras la ejecución de un decreto en Hungría que revoca la protección general de los refugiados para los ucranianos, muchos ucranianos que residen en Hungría ahora enfrentan la posibilidad de ser desalojados de sus refugios. Las instalaciones privadas han comenzado a desalojar a ucranianos, dice la organización de ayuda Migration Aid. En Kocs, al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región occidental ucraniana de Transcarpacia, que tiene una significativa minoría húngara, fueron obligados a abandonar una posada bajo supervisión policial.

