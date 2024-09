"Ucrania no parece prometedora en estas circunstancias"

El presidente ucraniano Zelensky podría haber imaginado una situación menos complicada: las fuerzas ucranianas capturan territorio ruso, los países occidentales permiten el uso de armas occidentales en Rusia, y todo sería pan comido. Sin embargo, Zelensky podría haber llevado su suerte demasiado lejos. El experto militar Carlo Masala analiza el estado actual del conflicto de Ucrania en el programa "Maischberger" de ARD un martes por la noche.

Progreso ruso en Donbass

"En la actualidad, el ejército ruso tiene una clara ventaja en Donbass", dice Masala. Las fuerzas rusas avanzan rápidamente, pero a un alto costo. Las fuerzas ucranianas en esa región están solo al 25 al 30 por ciento ocupadas, principalmente por soldados mayores de 40 años que llevan mucho tiempo en primera línea y están cansados.

Actualmente, Rusia está intentando capturar la ciudad de Pokrovsk, según Masala. "Pokrovsk sirve como centro logístico. Desde allí, hay una carretera que lleva a la ciudad más grande cercana. Y desde allí, Ucrania gestiona la logística de los ucranianos en el sudeste de Donbass". Si el ejército ruso captura esta carretera, Ucrania se enfrentará a un grave problema logístico que podría socavar el poder de combate de las unidades en el sudeste de Donbass. Masala: "Si las cosas no cambian drásticamente, asumo que Pokrovsk caerá".

La situación también parece sombría en la región rusa de Kursk, que anteriormente estaba ocupada por Ucrania. Al ocupar la región, el presidente ucraniano Zelensky buscó modificar la "narrativa estratégica". Lo logró. Masala: "thus demonstrated that offensive operations can be conducted, and Kursk remains under Ukrainian control. It was hoped and still is hoped that one day, Russian forces will retreat their units from the Donbass". Pero eso aún no ha ocurrido. Mientras tanto, el presidente ruso Putin se ha fijado como objetivo recuperar la región para octubre. Si eso no ocurre, el ejército ruso podría verse obligado a retirar unidades del Donbass.

Sin embargo, Ucrania tenía otro objetivo con la ocupación de la región: el permiso de los países europeos para utilizar armas occidentales en Rusia. Esto aún no se ha concedido, excepto por los Países Bajos, señala Masala. Pero podría haber un cambio inminente. Parece que el secretario de Estado de EE. UU., Blinken, desea negociar con su homólogo ucraniano en Kyiv el miércoles sobre el despliegue de los misiles estadounidenses ATACMS, de corto alcance y con un alcance de hasta 300 km. La razón es la entrega de misiles balísticos de Irán al ejército ruso. Esto podría cambiar potencialmente la operación de Kursk, que Masala se refiere como una "operación de alto riesgo". Pero si los rumores de entregas de armas no se materializan, Masala se preocupa: "Si se pierde Kursk, si el avance continúa en Donbass, entonces Ucrania finalmente se verá obligada a admitir que nos sentamos a la mesa de negociaciones y aceptamos que Ucrania perderá permanentemente las regiones ocupadas por Rusia".

El canciller alemán Scholz habló sobre negociaciones de paz que involucran a Rusia en una entrevista del domingo. Masala sospecha que Scholz está tratando de ganar puntos para las elecciones estatales en Brandeburgo con esto. Pero hay más: el resultado de la conferencia de paz en Suiza podría llevar a otra conferencia con la participación de Rusia, possibly in India. "But that doesn't mean we will stop delivering weapons to Ukraine now", dice Masala. "Scholz is demanding a ceasefire, which he repeated on Monday. And Andrij Melnyk, now ambassador to Brazil, is calling for an expansion of military aid, including the controversial Taurus".

Masala no está seguro de lo que las conversaciones de paz

Lea también: