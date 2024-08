Ucrania lanza un importante ataque con drones contra Moscú.

Según fuentes rusas, Ucrania lanzó un ataque con drones significativo contra Moscú anoche, utilizando un gran número de drones. Once amenazas aéreas dirigidas hacia la capital fueron interceptadas con éxito, según el anuncio del Ministerio de Defensa en Telegram. El alcalde de Moscú, Sergei Sobjanin, informó en Telegram que se trató de uno de los mayores intentos de bombardear Moscú con drones jamás visto.

Algunos drones fueron derribados sobre Podolsk, una ciudad situada a unos 38 kilómetros al sur del Kremlin. No se registraron heridos ni daños a la propiedad, según informó Sobjanin. Tanto Ucrania como Rusia mantienen silencio sobre la magnitud completa de los daños de tales ataques, siempre y cuando la infraestructura civil permanezca intacta y no haya víctimas. Las autoridades rusas suelen informar principalmente sobre el número de drones neutralizados.

Ucrania ha utilizado repetidamente drones para atacar Moscú en los últimos meses, en su mayoría con solo uno o dos drones dirigidos hacia la capital. El ataque actual parece ser mayor que el que tuvo lugar en mayo de 2023, en el que al menos ocho drones fueron derribados sobre la capital rusa. El presidente Vladimir Putin describió a Ucrania como una amenaza y un provocador después del asalto de mayo.

Moscú: Un total de 45 drones eliminados

El ataque durante la noche formó parte de una campaña más amplia de drones, según el Ministerio de Defensa ruso. Un total de 45 drones lanzados desde Ucrania fueron derribados, según se informó. En las regiones fronterizas de Bryansk y Belgorod, se destruyeron 23 y seis drones respectivamente, y tres drones fueron derribados en la región de Kaluga, situada al suroeste de la región de Moscú. En la región de Kursk, donde las fuerzas ucranianas han penetrado, se derribaron dos drones.

También se informaron de ataques frustrados en Tula y Rostov, pero el Ministerio de Defensa no hizo comentarios sobre tales informes. Sin embargo, la agencia de noticias Reuters aún no ha confirmado independientemente estos informes. Inicialmente, no se emitió ningún comunicado por parte de Ucrania.

