- Ucrania establece el mando militar en Rusia por primera vez

Después de su avance en el territorio ruso de Kursk, Ucrania aumenta la presión sobre Moscú estableciendo un cuartel general militar. Dirigido por el Mayor General ucraniano Eduard Moskalyov, el cuartel general será responsable de mantener el orden y abordar las necesidades urgentes de la población, dijo el Comandante en Jefe Oleksandr Syrskyi durante una reunión con el Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyi. Ucrania ha enfatizado su adhesión al derecho internacional humanitario durante su ofensiva terrestre, que ha estado en curso desde el 6 de agosto.

Después de que Rusia perdiera el control de parte de la región de Kursk y dejara a personas atrás, mantener los suministros es crucial, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania en Kyiv. Los defensores ucranianos están asegurando la seguridad de aquellos que quedaron atrás por Rusia, agregó el ministerio.

Kyiv: 82 ubicaciones bajo control ucraniano

El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Syrskyi, afirmó además que el ejército ucraniano ha tomado el control de 82 ubicaciones y 1.150 kilómetros cuadrados de territorio desde el inicio de la ofensiva. Según informes no verificados del ejército ucraniano, las tropas de Kyiv avanzaron entre 500 metros y 1,5 kilómetros. Este es el primer avance de este tipo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Informe no verificado de Rusia afirma que alrededor de 12.000 soldados ucranianos han ingresado a la región de Kursk y avanzado 35 kilómetros en territorio ruso. Sin embargo, el portal de noticias ruso independiente "Meduza" y otros expertos consideran estas afirmaciones ucranianas exageradas. Según Meduza, Kyiv controla 45 a 50 asentamientos en un área de entre 500 y 700 metros cuadrados. La situación en la región disputada es altamente dinámica, con relaciones de fuerza que cambian constantemente.

Moscú anuncia más tropas para las regiones fronterizas

El Ministro de Defensa ruso Andrei Belousov convocó a representantes del Estado Mayor General y otros oficiales en Moscú para una reunión de emergencia. Anunció el despliegue de tropas y recursos adicionales en las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk que limitan con Ucrania. El Estado Mayor ha preparado un plan con medidas adicionales, dijo Belousov. "El objetivo principal es mejorar la eficiencia del sistema de gestión de las tropas en cooperación con otras agencias de seguridad", dijo en la reunión sobre la protección de las regiones fronterizas de Rusia.

Él supervisará personalmente la implementación del plan, dijo Belousov. El objetivo es proteger la integridad territorial de Rusia, la población y la infraestructura en las regiones fronterizas. Según el plan, el Ministerio de Defensa, el FSB, la Guardia Nacional y otras agencias de seguridad coordinarán sus actividades de manera más efectiva.

El avance de tropas enemigas con tanques y artillería pesada ha causado asombro generalizado entre la población rusa sobre el estado de sus fronteras. El FSB, responsable de la seguridad fronteriza, informa casi a diario sobre arrestos de sospechosos y saboteadores reales supuestamente trabajando para Ucrania y oponentes de la guerra. Sin embargo, no notaron que un contingente completo de tropas de Kyiv se estaba-forming en la región ucraniana de Sumy antes de cruzar a territorio ruso.

El Ministerio de Defensa en Moscú anunció que el ejército ruso en la región de Kursk ha recuperado el control del pueblo de Krupez y ha repelido con éxito los ataques ucranianos en ciertas áreas. Blogueros militares rusos, anteriormente criticados por el ministerio por declaraciones falsas, también lo confirmaron. En la región de Belgorod, se frustró un intento de soldados ucranianos de tomar territorio ruso, se informó.

Russia evacua otro distrito en la región de Kursk

Mientras tanto, las autoridades en la región de Kursk ordenaron la evacuación de otro distrito. Las personas en el distrito de Glushkovsky, a unos diez kilómetros de la frontera ucraniana, están siendo trasladadas a un lugar seguro, anunció el gobernador Alexei Smirnov. Antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, se registraron más de 17.500 residentes en este distrito. Smirnov también informó sobre otra alerta aérea en la región de Kursk debido a amenazas de ataques de cohetes desde el lado ucraniano.

Smirnov se reunió con el subjefe de la Administración Presidential, Sergei Kiriyenko, en la Central Nuclear de Kursk. Kiriyenko, un asociado cercano del jefe del Kremlin, Vladimir Putin, inspeccionó la situación después de que se reforzaran las medidas de seguridad allí. Después de visitar el sitio de construcción de la NPP Kursk-2, Smirnov dijo que el trabajo en el nuevo reactor estaba avanzando según lo planeado y se espera que se complete en diciembre. Recently, there have been fears of fighting around the NPP and a possible nuclear threat.

Hasta ahora, más de 120.000 personas han sido trasladadas a un lugar seguro. Rusia ha declarado sus regiones fronterizas de Kursk, Belgorod y Bryansk como zonas de operaciones antiterroristas, por lo que se despliegan más personal y recursos. En la región de Belgorod, Moscú ha declarado un estado de emergencia de importancia nacional, como se hizo anteriormente en el área de Kursk.

Según las declaraciones de Zelensky, Ucrania busca aumentar la presión sobre Rusia en guerra a través de su ofensiva para poner fin al conflicto y comenzar negociaciones de paz. Mientras tanto, las tropas rusas en la región ucraniana de Donetsk informaron la captura de más asentamientos.

