- Ucrania está presionando a Rusia con ataques masivos

Rusia debe soportar los más duros contraataques de Kiev en su propio territorio en su guerra agresiva contra Ucrania. No solo en la región de Kursk, sino en todos los combates en curso entre soldados rusos y ucranianos, prevalece una situación excepcional con muchas bajas. Ucrania también está atacando a Rusia con drones, causando explosiones, destrucción y muchas lesiones. Después de estar a la defensiva en su propio país, Ucrania ahora busca escalar la guerra en Rusia para fortalecer su posición en posibles negociaciones. Aquí hay algunas preguntas y respuestas sobre la situación y las perspectivas:

¿Cuál es el objetivo de Ucrania con sus ataques a Rusia?

"Ucrania busca tomar la iniciativa a través de un movimiento sorpresa y dominio del espacio informativo. Ha logrado estos objetivos tácticos", dijo el experto militar Nico Lange a Deutsche Presse-Agentur. Queda incierto si se pueden realizar objetivos operativos adicionales en la región de Kursk. "Ucrania también ha obligado a las unidades rusas a moverse hacia Kursk, haciéndolas vulnerables durante la marcha", dijo Lange. Trabaja para la Conferencia de Seguridad de Múnich y anteriormente fue jefe del estado mayor de la Ministerio de Defensa de Alemania. Ucrania ha infligido graves pérdidas a las unidades rusas en emboscadas.

Un posible objetivo es crear una zona de seguridad próxima a la frontera para minimizar el bombardeo ruso de su territorio, como sugirió el político ucraniano Wolodymyr Fessenko en Facebook. Militarmente, Ucrania podría atar a las fuerzas rusas y aliviar otras secciones del frente, como se ha visto en la región de Charkiv o el frente de Donetsk en disputa.

Sin embargo, Fessenko también cree que se trata de demostrar algo a los aliados: "El avance ucraniano en la región de Kursk también es una demostración a los estadounidenses de que los ataques en territorio ruso no deben temerse". Esto podría llevar a la aprobación del uso de sus armas en suelo ruso.

¿Cuáles son las perspectivas de éxito para el avance en Kursk?

Expertos del Instituto de Estudios de la Guerra de EE. UU. (ISW) escriben que los soldados ucranianos han avanzado hasta 35 kilómetros más allá de su frontera, sin controlar toda el área. Otros expertos militares argumentan que debido a las fuerzas limitadas de unos pocos cientos de hombres con tecnología blindada ligera, es poco probable que las tropas ucranianas se establezcan permanentemente en una zona más grande.

También es poco probable que haya avances hacia la central nuclear de Kursk en Kurtschatov, a unos 60 kilómetros de la frontera, debido a la constante amenaza de ataques aéreos y de artillería rusos, y la necesidad de soldados combatientes motivados, tecnología blindada y artillería en otras secciones del frente, como muchos observadores, especialmente ucranianos, han notado críticamente.

El éxito de la operación, whose full extent will likely become apparent in the coming days, is also tied to the career of army commander-in-chief Olexander Syrskyj, as military journalist Mychajlo Schyrochow in Kyiv pointed out. Syrskyj took command in February and has faced increasing criticism due to constant territorial losses in eastern Ukraine.

¿Cómo está reaccionando el Oeste?

En mayo, el canciller alemán Olaf Scholz (SPD) y el presidente de EE. UU. Joe Biden orquestaron un cambio en la política hacia Ucrania, permitiendo el uso de armas suministradas contra objetivos en Rusia. Sin embargo, el gobierno alemán no había evaluado el posterior avance ucraniano hasta el viernes por la tarde. Marcus Faber (FDP), presidente del Comité de Defensa en el Bundestag, no vio problema en el despliegue de armas alemanas, stating, "Una vez entregadas a Ucrania, se convierten en armas ucranianas. Esto se aplica a todo el material, including the Leopard 2." Argumentó que con el ataque ruso a Ucrania, el territorio de ambos estados se ha convertido en una zona de guerra, y el uso de armas está regido por el derecho internacional, dando a Ucrania el derecho a atacar el territorio del agresor en su lucha defensiva.

¿Qué significa el contraataque para el apoyo occidental?

Parece poco probable que el uso de la fuerza en la frontera pueda cambiar el rumbo, pero ata a las fuerzas rusas y puede desviar la atención de otros frentes. Para Ucrania, es un hito con un resultado incierto, mientras que para la liderazgo de Moscú, es una humillación. El Oeste ha enfatizado consistentemente su apoyo a las decisiones de Ucrania en su lucha defensiva contra la invasión.

¿Cómo está reaccionando Rusia?

La defensa aérea de Rusia ahora está en constante operación debido a los ataques con drones y misiles ucranianos, including en la península anexada de Crimea. El Ministerio de Defensa está reforzando significativamente sus tropas en la región de Kursk debido a los intensos combates. El estado de emergencia se ha elevado a un estado de emergencia a nivel nacional. Mientras tanto, se lanzan ataques aéreos contra la región vecina de Sumy, que Ucrania está utilizando como base para su avance. Además de contraatacar a países vecinos, Moscú continúa sus ofensivas en las regiones anexadas de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk y Luhansk, con el Ministerio de Defensa informando sobre nuevos avances.

¿Qué significa este avance para la guerra de agresión de Rusia?

Rusia enfrenta una presión intensa como nunca antes. El presidente Vladimir Putin comenzó la guerra contra Ucrania, en parte, para asegurar la seguridad y estabilidad de su país, citando amenazas de una posible membresía de Ucrania en la OTAN. Una vez más, las regiones fronterizas están soportando el peso, con muchas personas perdiendo sus pertenencias y sintiéndose sorprendidas y desilusionadas, incluso según las autoridades. La gente debe volver a ver cómo la guerra de Putin amenaza sus vidas, haciendo vulnerable la central nuclear a pesar de las garantías del Kremlin.

Observadores en Rusia creen que los nuevos desafíos pueden movilizar aún más voluntarios para el servicio en la línea de frente. Recientemente, las regiones y Putin han aumentado significativamente los incentivos financieros para firmar contratos para el servicio militar.

¿Qué significa la situación para posibles negociaciones de paz?

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha declarado que el país busca negociaciones para lograr una paz justa. Su asesor, Mychajlo Podoljak, ha sugerido que los éxitos en Kursk podrían fortalecer la posición negociadora. Moscú solo estará más abierto a las conversaciones si el costo de la guerra aumenta en términos de "pérdidas en personal, equipo militar y territorios de la Federación Rusa", dijo en televisión ucraniana.

Desde la perspectiva rusa, las negociaciones parecen estar cada vez más lejos. El país se está preparando para un conflicto muy prolongado. El vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional y ex presidente Dmitri Medvedev ha declarado que Ucrania debe prepararse para más pérdidas territoriales, incluyendo las regiones de Járkov, Dnipro, Odesa e incluso Kiev.

