Ucrania está experimentando actualmente las represalias de Putin durante sus celebraciones del Día de la Independencia.

Con el anuncio de Putin de retaliación por la incursión de Ucrania en el territorio ruso de Kursk, Kiev espera ataques aéreos intensificados durante sus celebraciones del Día de la Independencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y la Embajada de EE. UU. han emitido alertas correspondientes. Al mismo tiempo, persisten intensos enfrentamientos en el este de Ucrania.

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán advierte de posibles ataques rusos intensificados en Ucrania. Durante el período del Día de la Independencia, han actualizado su asesoramiento de viaje para el país, advirtiendo de un aumento de la posibilidad de ataques con cohetes y aéreos en áreas críticas, en particular la capital Kiev, según se indica en su sitio web oficial.

La Embajada de EE. UU. en Kiev alertó el jueves sobre un mayor riesgo de ataques aéreos ucranianos. En el futuro próximo y durante el fin de semana, hay una mayor probabilidad de que Rusia ataque Ucrania con drones y misiles, según informó su sitio web.

Ucrania conmemora su 33º aniversario de independencia de la Unión Soviética el 24 de agosto. Esta festividad tiene un mayor significado para los ucranianos desde el inicio del conflicto en Ucrania hace dos años y medio.

Las tropas ucranianas Recently breached Russian territory in the border region of Kursk. Russian President Vladimir Putin denounced it as a provocation and pledged an "appropriate response."

Los analistas predicen la venganza de Putin

Russia allegedly has control over 92 settlements and beyond 1,000 square kilometers in the western Russian region of Kursk, according to their own statements. However, the Russian General Staff failed to disclose the current status of the Ukrainian advance. It was reported that the Russian air force conducted multiple airstrikes with around 20 guided bombs in the area.

Experts believe that the Kremlin is currently evaluating the possibilities for a counterattack. In such a decision, the Russian president usually takes his time. "Sooner or later, we will learn how Putin will retaliate," cautions Alexander Gabuev, director of the Carnegie Russia-Eurasia Center in Berlin.

Nuevas sanciones contra Moscú y ayuda para Kiev

El gobierno de EE. UU. ha anunciado un paquete completo para fortalecer a Ucrania en su lucha defensiva contra Rusia en su Día de la Independencia. Se impondrán sanciones a aproximadamente 400 organizaciones e individuos "que apoyan la guerra ilegal de Rusia", según declaró el presidente de EE. UU., Joe Biden. Además, se extenderá más ayuda militar a Kiev.

El nuevo paquete de ayuda, valorado en aproximadamente $125 millones (alrededor de €111 millones), incluye, entre otros, municiones para lanzadores múltiples HIMARS, proyectiles de artillería y municiones de armas pequeñas, así como ambulancias y otros equipos médicos, según anunció el Departamento de Estado de EE. UU.

Foco de atención en el borde de Donbass

Persisten intensos enfrentamientos en el este de Ucrania. Las fuerzas ucranianas han repelido numerosos ataques rusos. Se informaron un total de 79 ataques rusos, algunos con apoyo de artillería y aire, en los frentes del este de Ucrania a lo largo del día, según el Estado Mayor en Kiev.

La zona alrededor de Pokrovsk en el borde de Donbass fue nuevamente el epicentro. Allí, las unidades rusas intentaron fortalecerse y ampliar las ganancias territoriales que habían obtenido el día anterior. Los defensores ucranianos en esta región enfrentaron 20 ataques durante varias horas.

Luchas intensas similares se informaron desde las inmediaciones de Torez. Se repelieron varios ataques de las fuerzas terrestres rusas. Los aviones de combate rusos atacaron las posiciones y asentamientos ucranianos con cohetes. El objetivo de los ataques rusos es obtener el control completo de la zona alrededor de Donbass.

Ucrania repele a las tropas rusas

Zelensky declaró que las tropas rusas están siendo gradualmente expulsadas de la región alrededor de la metrópolis oriental ucraniana de Kharkiv. "Estamos expulsando al ejército ruso, pulgada a pulgada", dijo Zelensky. "El ocupante no someterá a Kharkiv, no someterá a Ucrania".

Las tropas rusas lanzaron una ofensiva hacia Kharkiv a través de la frontera estatal en mayo, inicialmente proclamando el objetivo de establecer una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera para prevenir incursiones ucranianas. La ofensiva rusa ahora se considera un fracaso, con las unidades ucranianas habiendo recuperado el control de áreas más grandes desde entonces.

La posible retaliación del Kremlin contra las acciones de Ucrania en la región de Kursk es una preocupación, especialmente para áreas como Donbass. Los recientes intensos enfrentamientos en el este de Ucrania han demostrado que las fuerzas rusas están intentando obtener el control completo de la zona alrededor de Donbass, utilizando ataques aéreos y terrestres.

Lea también: