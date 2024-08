Ucrania emite alarma por el rápido avance ruso en una importante metrópoli del este, mientras Moscú declara un intento fallido de invasión.

Se insta a la gente a huir rápidamente en Pokrovsk, una ciudad oriental ucraniana, debido al rápido avance de las fuerzas militares rusas._pos=Además, Rusia asserts that it has successfully thwarted an attempted Ukrainian invasion into Bryansk, a border region.