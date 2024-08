Ucrania dice que se apoderó de tanta tierra en una semana como Rusia lo ha hecho hasta ahora este año.

Miles de rusos han sido obligados a huir de sus hogares mientras las tropas ucranianas seguían avanzando en territorio ruso durante el fin de semana y el lunes.

La incursión -la primera vez que tropas extranjeras entraron en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial- es un gran desaire para el Kremlin. El presidente ruso Vladimir Putin juró "expulsar al enemigo" de Rusia, pero sus tropas aún no han detenido el avance ucraniano.

Aquí está lo que sabemos.

¿Qué sucedió?

Los primeros informes de tropas ucranianas cruzando la región de Kursk de Rusia, justo al norte de la frontera ucraniana, comenzaron a surgir tarde el martes pasado. Pero no fue hasta varios días después que Kiev reconoció oficialmente que su ejército operaba dentro de Rusia.

La incursión marcó un cambio notable en la táctica de Kiev. El ejército ucraniano ha atacado regularmente objetivos dentro de Rusia con drones y misiles en el pasado, y ha habido ataques limitados a lo largo de la frontera por parte de saboteadores rusos afines a Ucrania, pero hasta la semana pasada no había lanzado ninguna incursión terrestre oficial a través de la frontera.

Para el lunes, Kiev afirmaba controlar unos 1.000 kilómetros cuadrados (386 millas cuadradas) de territorio ruso. En términos de su tamaño, es similar a la cantidad de territorio ucraniano que Rusia ha logrado seizure hasta ahora este año, estimado por el Instituto de Estudios de Guerra (ISW) de EE. UU. en 1.175 kilómetros cuadrados (453 millas cuadradas).

Aún así, el área es insignificante en comparación con los más de 100.000 kilómetros cuadrados, o el 18% del territorio ucraniano total, tomados por Rusia desde que comenzó el conflicto en 2014.

¿Por qué Kiev está haciendo esto?

El objetivo de la incursión sigue siendo un misterio.

Kiev probablemente está tratando de lograr varios objetivos: recuperar la iniciativa y mejorar la moral de sus soldados mientras distrae la atención de Rusia y avergüenza a Putin.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el fin de semana que la incursión era una forma de "ejercer presión sobre el agresor".

El lunes, agregó que era "solo justo" y beneficioso destruir las posiciones rusas que se utilizan para lanzar ataques contra Ucrania, diciendo que miles habían sido lanzados desde la región de Kursk desde principios de junio.

"Rusia debe ser obligada a la paz si Putin quiere continuar la guerra con tanto ahínco", dijo.

Ucrania ha estado bajo presión creciente a lo largo de la línea de 600 millas mientras Moscú, incluso mientras la ayuda militar de EE. UU. tan esperada comenzaba a llegar al frente.

La lenta y constante ofensiva de Moscú a lo largo de toda la línea del frente ha obligado a Ucrania a comprometerse con operaciones defensivas en lugar de prepararse para una contraofensiva.

Si bien los avances de Rusia han sido en su mayoría incrementales, Recently has managed to inch towards several strategically important towns and roads in eastern Ukraine.

¿Cómo ha reaccionado Putin?

Con furia. La magnitud de la crisis se hizo clara el lunes, cuando Putin celebró una reunión tensa con los principales funcionarios de seguridad y gobierno y los chiefs de las regiones fronterizas, jurando "expulsar al enemigo".

Un video de la reunión publicado por el Kremlin muestra a Putin reprendiendo a sus subordinados, en un momento interrumpiendo al gobernador interino de la región de Kursk, Alexei Smirnov, mientras intenta delimitar la escala de la invasión.

Smirnov estaba diciendo a Putin que los ucranianos estaban a unos 11 kilómetros de profundidad en territorio ruso cuando Putin lo interrumpió diciendo que podía obtener esa información del ejército y ordenó que se centrara en cuestiones sociales y económicas en su lugar.

Putin no está acostumbrado a que lo desafíen su autoridad y poder y la incursión es la segunda gran humillación para el presidente en poco más de un año, después de la revuelta de Wagner el pasado junio.

Si bien el jefe del grupo mercenario privado, Yevgeny Prigozhin, finalmente fracasó y terminó muerto después de intentar desafiar a Putin, el episodio causó una gran grieta en la imagen que el presidente ha cultivado durante décadas.

¿Qué significa esto para Rusia?

La magnitud de la crisis no puede subestimarse. Durante más de una década, desde que Rusia encendió el conflicto en el este de Ucrania y annexó Crimea en 2014, la guerra que Moscú ha estado librando contra Ucrania apenas ha tocado al pueblo ruso.

Las sanciones generalizadas impuestas por el Oeste a Rusia hicieron que los viajes internacionales fueran difíciles y los bienes extranjeros caros o inaccesibles, pero la sensación de seguridad frente a los ataques extranjeros ha remained more or less intact.

Eso cambió una vez que Ucrania comenzó a utilizar drones y misiles para atacar regularmente más adentro de Rusia este año, especialmente después de que Kyiv obtuvo el permiso de algunos de sus aliados para usar sus armas para ataques transfronterizos. La incursión terrestre lo hace aún más evidente.

Moscú ha estado luchando para contener el ataque. Las autoridades rusas impusieron una operación contra el terrorismo en tres regiones fronterizas -Bélgorod, Bryansk y Kursk-, pero se detuvieron corto de declarar la incursión como un acto de guerra.

El ISW dijo que esto fue probablemente un intento del Kremlin de minimizar deliberadamente el asalto para evitar el pánico o la represalia doméstica por el hecho de que Rusia no pudo defender sus propias fronteras.

¿Qué están diciendo los aliados de Ucrania?

Putin ha arremetido contra los aliados de Ucrania el lunes, afirmando que "el Oeste nos está combatiendo con las manos de los ucranianos".

Sin embargo, todo parece indicar que la incursión tomó por sorpresa no solo a Rusia, sino también a algunos de los aliados más cercanos de Ucrania.

La administración de Biden dijo la semana pasada que no había sido informada de los planes de Kiev con anticipación, pero reiteró su apoyo a Ucrania.

Hablando con los periodistas el lunes, el asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo: "No hay duda de que esta es la guerra de Putin contra Rusia. Y si no le gusta, si lo está haciendo un poco incómodo, entonces hay una solución fácil: solo tiene que salir de Ucrania y punto".

De manera similar, la Unión Europea, Alemania, el Reino Unido y otros países occidentales expresaron su apoyo a Ucrania.

¿Qué pasa después?

Los analistas no esperan que Ucrania intente avanzar mucho más en territorio ruso. El éxito de la incursión se debió en gran medida al factor sorpresa, con Moscú movilizando recursos para tratar de defender sus fronteras.

Una vez que las fuerzas de refuerzo rusas estén en su lugar, es poco probable que Ucrania pueda mantener el territorio que logró capturar.

Ucrania ha pasado los últimos meses tratando de contener los avances rusos, primero mientras esperaba la entrega retrasada de armas de EE. UU. y ahora mientras espera a los soldados recién reclutados que se entrenen y lleguen al frente.

La incursión podría haberle dado el impulso que tanto necesitaba.

Europa ha expresado su apoyo a Ucrania en el conflicto en curso con Rusia, considerando la incursión en territorio ruso como una violación del derecho internacional. El mundo está siguiendo de cerca la situación, ya que tiene el potencial de escalar aún más y afectar la seguridad global.

Lea también: