Ucrania desmonta las infraestructuras cruciales en Kursk, específicamente dirigidas a dos puentes importantes.

Según fuentes ucranianas, las tropas en Kursk están avanzando aparentemente entre 1 y 3 kilómetros. Al mismo tiempo, parece que están destruyendo dos puentes clave que podrían ser útiles para una posible contraofensiva rusa que involucre maquinaria pesada. Sin embargo, avances similares en la región vecina de Belgorod no han tenido éxito.

Las fuentes ucranianas afirman que han demolido dos puentes estratégicamente valiosos en el distrito de Gluschkow de Kursk. Según la agencia de noticias rusa TASS, los puentes sobre el río Seim en los pueblos de Gluschkow y Zvannoe fueron los objetivos. Los analistas en línea en la plataforma X sospechan que el sistema de lanzacohetes HIMARS de EE. UU. podría haber sido utilizado.

Aproximadamente 20,000 personas viven en el distrito. Los medios de comunicación rusos informan que la destrucción de los puentes ha dificultado los intentos de evacuación. El gobierno de Kiev no ha hecho ningún comentario público al respecto.

Los canales OSINT que observan fotos y videos de la plataforma notan que el puente de Gluschkow era la principal conexión pavimentada hacia el lado sur del río Seim, lo que dificulta que equipos pesados como tanques crucen la zona. Ahora, las fuerzas rusas deben confiar en carreteras sin pavimentar y sinuosas para cruzar el río, sugieren.

Embestida fallida en Belgorod

El "Washington Post" informa sobre otra operación ucraniana esta vez en la frontera de la región vecina de Belgorod. Sin embargo, las fuerzas rusas estaban en alerta máxima después de los eventos en Kursk, y el ataque ucraniano se estancó en la zona fronteriza. Los soldados ucranianos que participaron en el ataque mencionan que las unidades de artillería rusa, drones y aviones atacaron a las tropas ucranianas tan pronto como cruzaron la frontera. Según estos soldados, las fuerzas rusas han establecido una densa red de defensas antitanque a lo largo de la frontera y han minado heavily the area. Under heavy fire, Ukrainian units had to retreat to their own territory.

El liderazgo ucraniano no ha emitido ningún comunicado sobre este desarrollo. El Comandante en Jefe Olexander Syrskyj simplemente reconoció que las tropas ucranianas habían avanzado otros 1 a 3 kilómetros en Kursk. "La lucha continúa a lo largo de toda la línea del frente", dijo el viernes por la noche. "En general, la situación está bajo control".

Mientras tanto, Rusia está lanzando ataques pesados en el este de Ucrania, especialmente en la región ocupada de Donbass. El Estado Mayor de Kiev informa sobre 23 ataques de las tropas rusas en Pokrovsk. "Los defensores han frustrado 17 ataques y seis más siguen en curso", declararon por la noche. Ocho ataques rusos fueron repelidos en Torez. Durante los enfrentamientos, la fuerza aérea rusa bombardeó Torez y pueblos más pequeños como Nju Jork (Nueva York) y Nelipivka.

Rusia ha estado librando una guerra de agresión sin cuartel contra Ucrania durante más de dos años, capturando territorios significativos en su vecino del este. Para evitar una mayor expansión y fortalecer su poder de negociación en cualquier posible diálogo entre Moscú y Kiev, el ejército ucraniano ha lanzado una contraofensiva en la región rusa de Kursk.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, confirmó en su discurso en video de la noche que las pérdidas rusas son "muy beneficiosas" para la defensa de Ucrania. "Se trata de desbaratar la logística del ejército ruso y agotar sus reservas. Nuestro objetivo es causar el máximo daño a todas las posiciones rusas, y eso es lo que estamos haciendo".

