- Ucrania desactiva cuatro reactores de la central nuclear mediante ataque aéreo

A causa de un ataque aéreo ruso, Ucrania se vio obligada a suspender temporalmente las operaciones en cuatro de sus reactores nucleares, según anuncios oficiales. La administración ucraniana hizo estas declaraciones en un comunicado dirigido a la Agencia Internacional de Energía Atómica con sede en Viena. La IAEA publicó este comunicado de un país contribuyente, pero aún no ha expresado su postura al respecto.

En las primeras horas del intenso ataque aéreo ruso del pasado lunes, los reactores 1, 3 y 4 de la Central Nuclear de Rivne tuvieron que ser desactivados temporalmente. La Central Nuclear del Sur aumentó su producción de energía para compensar esta pérdida. Más tarde, por la tarde, debido a fluctuaciones en la tensión de la red, el tercer bloque de reactores de esta instalación también tuvo que ser desconectado.

La carta indicó: "La Federación Rusa está atacando estratégicamente la infraestructura energética de Ucrania con el objetivo de desestabilizar el funcionamiento de las centrales nucleares, que suministran la mayoría de la electricidad de Ucrania". No se emitieron afirmaciones separadas en relación con este incidente.

Rusia había bombardeado o dañado previamente numerous plantas de energía eléctrica, gas y hidroeléctricas mediante ataques aéreos. Aunque las NPP controladas por Ucrania no han sufrido ataques directos, han sido afectadas por inconsistencias en la red eléctrica. La mayor NPP de Ucrania, Zaporizhzhia, actualmente bajo control ruso, está actualmente inactiva. La IAEA ha instado a ambas partes a garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares.

