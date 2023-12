Ucrania confía en que su selección juegue "en primera línea" en el Mundial para levantar el ánimo

A medida que aumenta la presión rusa en la ciudad estratégicamente clave del este de Ucrania, donde dos tercios de las propiedades han sido declaradas destruidas, un partido de fútbol internacional en la ciudad escocesa parecería algo irrelevante.

El ucraniano Taras Berezovets, que trabajaba como analista político antes de que comenzara la invasión rusa el 24 de febrero, pero que desde entonces se ha unido a las fuerzas especiales de Ucrania, no estaría de acuerdo.

Como muchos otros de sus "hermanos de armas" -dado que el fútbol siempre ha sido el deporte número uno en Ucrania-, Berezovets hará todo lo posible por mantenerse al tanto de los acontecimientos en la eliminatoria de repesca de la Copa Mundial que su país disputará el miércoles contra Escocia.

Si Ucrania supera a Escocia en Hampden Park y luego vence a Gales en Cardiff el domingo, el país se habrá asegurado notablemente la clasificación para el Mundial de Qatar a finales de este año.

Según Berezovets, se está trabajando para encontrar una retransmisión del partido. Pero aunque eso sea imposible para los que están en primera línea, dice que los que luchan seguirán reuniéndose y escuchando por la radio si pueden.

"Cuando juega el equipo de fútbol, todo el país está pendiente. El fútbol es el deporte número uno en Ucrania, es extremadamente popular", explica Berezovets a CNN Sport por teléfono desde el asediado sur del país.

"Especialmente en tiempos de guerra, creo que todo el país apoyará a nuestra selección. La gente espera con impaciencia este partido contra Escocia. La importancia de este partido es muy alta, especialmente para las fuerzas armadas.

"Será un momento crucial, especialmente para el ejército. Sería muy importante para nuestro espíritu en estos tiempos difíciles".

Hacer frente a la presión

Tanta expectación y apoyo podrían parecer una pesada carga para los jugadores ucranianos, pero el equipo parece estar utilizándolo como motivación extra.

Un día antes del saque inicial en Escocia, los jugadores y el cuerpo técnico se arremolinaban en torno a su hotel de Glasgow, con las deslizaderas puestas y un café en la mano.

Es un marcado contraste con la realidad que se vive en Ucrania, y es una sensación incómoda para algunos de los integrantes de la plantilla.

Como para subrayar las diferentes realidades, el partido en Escocia comienza cuando empieza el toque de queda en algunas regiones de Ucrania.

Aunque a primera vista todo parece tranquilo, es difícil imaginar los pensamientos que deben estar rondando por la cabeza de los jugadores, todos ellos testigos de las terribles escenas que se han vivido en su país.

Muchos aún tienen familia en Ucrania, pero el gobierno ucraniano les ha instado a competir para representar al país en la escena mundial, un poderoso símbolo para un país atacado.

"Es una ventaja y una desventaja. Duplica tu motivación, pero te hace pensar que no tienes derecho a equivocarte", declaró a CNN Sport Oleksandr Glyvynskyy, representante del equipo ucraniano ante los medios de comunicación, desde el hotel del equipo en Glasgow.

"Es más importante ganar en tu país, lograr la mayor victoria de la independencia, pero el fútbol es importante, por supuesto".

"Aquí tenemos nuestra primera línea. La primera línea del fútbol. El Mundial es un gran objetivo".

Preparación de la concentración

Dado que permanecer en Ucrania era demasiado peligroso, la selección se encuentra desde el 1 de mayo en un campo de entrenamiento en Eslovenia.

Los primeros en llegar fueron los cuatro jugadores que aún viven en Ucrania, junto con gran parte del personal de apoyo. Muchos de ellos regresarán al país cuando terminen sus obligaciones con la selección.

Los jugadores de los clubes ucranianos Shakhtar Donetsk y Dynamo Kyiv, que habían estado disputando amistosos de exhibición por toda Europa, fueron los siguientes en incorporarse, antes de que llegaran los que juegan en otras ligas europeas, una vez concluidas sus temporadas nacionales.

El guardameta Andriy Lunin fue el último en incorporarse al equipo el lunes, después de haber sido suplente en la victoria del Real Madrid sobre el Liverpool en la final de la Liga de Campeones.

"Las condiciones [en Eslovenia] eran muy buenas. La gente fue muy amable, nos apoyaron mucho", declaró Glyvynskyy.

"Las instalaciones eran perfectas. El entorno era estupendo, porque había montañas y un parque, así que el paisaje era como de cuento de hadas".

"Pero no es fácil cuando no estás en casa. A todos nos gustaría estar en casa, pero por otro lado, sabemos que no estarían seguros".

Ucrania había querido jugar más partidos de competición durante la concentración, pero sólo pudo disputar tres amistosos no oficiales.

A pesar de ello, los seleccionadores se mostraron satisfechos con el duro trabajo realizado por los jugadores, y el equipo confía en causar problemas a Escocia.

"El ambiente está bien. Todos los días tenemos noticias, hablan con sus familiares, pero [...] los jugadores son profesionales. Saben que tienen que centrarse en el partido", añadió Glyvynskyy.

"Las expectativas son muy altas en Ucrania, así que quieren de todo corazón que sea un gran logro para Ucrania, para elevar el espíritu del país".

En una emotiva rueda de prensa celebrada el martes por la tarde, el jugador estrella de Ucrania, Oleksandr Zinchenko, lloró cuando se le pidió que reflexionara sobre las últimas semanas, pero afirmó que el equipo tenía "ganas de luchar."

"Es imposible describir estos sentimientos si no se está en esta situación. Las cosas que están ocurriendo ahora en nuestro país no son aceptables. Es algo que ni siquiera puedo describir", declaró a los periodistas.

"Por eso tenemos que detener esta agresión. Tenemos que ganar. Ucrania es un país de libertad. Ucrania nunca se va a rendir".

Fútbol y política

Los jugadores ucranianos formaban parte de la mayoría de los equipos de la Unión Soviética antes de su disolución en 1991, y los clubes Dinamo de Kiev y Shajtar Donetsk han luchado siempre por encima de sus posibilidades en las principales competiciones europeas.

"En momentos críticos de nuestra historia, el fútbol fue el juego que dio espíritu a muchos ucranianos", dijo Berezovets, señalando la anexión rusa de Crimea en 2014 como otra ocasión en la que la selección nacional dio esperanza a Ucrania jugando partidos internacionales.

Esos héroes del pasado han inspirado a la generación actual para aportar algo de luz en los tiempos más oscuros, pero nadie espera un toque blando de su rival del miércoles.

El capitán de Escocia, Andy Robertson, afirma que su equipo está igual de decidido a llegar a un Mundial y necesita olvidar el telón de fondo durante el partido.

"Sentimos una enorme simpatía por la gente de Ucrania, por supuesto que sí", declaró Robertson a la prensa.

"Creo que es justo decir que todo el mundo en la Asociación Escocesa de Fútbol y en este equipo les ha apoyado desde el principio. Lo que hemos visto allí es horrible".

"Durante 90 minutos o 120 minutos, tenemos que separar nuestros pensamientos. Queremos llegar al Mundial, tenemos que estar preparados para el desafío y la emoción que nos proporcionará Ucrania".

Se espera que unos 2.000 aficionados ucranianos acudan al estadio para ver el partido, y muchos han recibido ayuda de grupos como la Asociación de Ucranianos en Gran Bretaña (AUGB).

Yevgen Chub es el tesorero de la organización en Glasgow y ha ayudado a muchos ucranianos con la logística para conseguir entradas.

Dice que el partido promete ser emotivo, se gane o se pierda.

"Ucrania demuestra que sigue existiendo, que no es algo que alguien quiera borrar. La nación sigue existiendo y sigue luchando en todas partes", declaró a CNN Sport desde el exterior de Hampden Park.

"Todo el mundo está intentando apoyar a Ucrania y al pueblo ucraniano".

