Ucrania Aumenta Producción de Armas, Afirma Datos del Gobierno

Los registros del gobierno muestran que Ucrania ha amplificado significativamente su producción de armas este año. El primer ministro Denys Schmyhal informó en Kyiv que durante los primeros ocho meses de 2024, la nación ha duplicado su producción de armas en comparación con el año anterior. Schmyhal declaró: "Hemos más que duplicado nuestra producción de armas en comparación con 2023". Ucrania busca construir más de un millón de drones antes de que termine el año. Schmyhal explicó: "Estamos progresando. La producción de drones está aumentando".

14:23 Analista de Defensa Elogia "Decisión Sabia" de Scholz

El canciller alemán Olaf Scholz aboga por negociaciones de paz con Rusia, lo que encuentra una considerable disensión en los círculos políticos. Sin embargo, el especialista en defensa Ralph Thiele elogia la iniciativa de Scholz y urge la prontitud. Después del contraataque de Kursk, Ucrania enfrenta el peligro de un breakthrough en sus líneas defensivas.

13:52 Instituto Kiel para la Economía Mundial Advierte: Gastos en Defensa "Críticamente Insuficientes"

Los investigadores del Instituto Kiel para la Economía Mundial afirman que los gastos en defensa de Alemania son "críticamente insuficientes" ante la amenaza de Rusia. "A pesar de las promesas de cambiar la marcha, la brecha entre las capacidades militares de Alemania y Rusia sigue siendo enorme", señala el instituto. Los investigadores abogan por un presupuesto de defensa perpetuo de al menos 100 mil millones de euros. El autor del estudio, Guntram Wolff, afirma: "Rusia está emergiendo como una amenaza cada vez más significativa para la OTAN. Mientras tanto, estamos progresando extraordinariamente lento en la fortificación esencial para la disuasión". Actualmente, el gobierno alemán lucha por reemplazar las armas desplegadas en Ucrania. El depósito de sistemas de defensa aérea y obuses de artillería se ha reducido más de la mitad.

12:25 "Diferencia Notable" Entre Putin y Lavrov

Ucrania insta repetidamente a la UE y a EE. UU. para que autoricen el despliegue de armas en territorio ruso. Ahora, los Países Bajos aprueban esto, incluyendo los aviones de combate prometidos.

12:59 Rusia Anuncia la Captura de Cuatro Poblaciones Más en Donetsk

El ejército ruso afirma haber tomado otras cuatro poblaciones en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El Grupo de Fuerzas del Sur ha capturado Krasnohoriwka y Hryhoriwka, el Grupo del Este reclama Wodiane, y el Grupo Central constriñe Halyzynivka, según informó el Ministerio de Defensa ruso. No se puede verificar definitivamente estas afirmaciones. Los observadores militares ucranianos han marcado al menos tres de las poblaciones (todas excepto Hryhoriwka) como ocupadas. Ucrania enfrenta una presión intensa en su frente oriental.

12:20 Moscú Acepta Solo un Contrincante de Negociaciones

En junio, se llevó a cabo una conferencia de paz en Suiza sin la participación de Rusia. Ahora, el canciller Olaf Scholz indica su disposición a negociar con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, la respuesta del Kremlin? El ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov demuestra esfuerzos diplomáticos, pero no con Europa, según el corresponsal de ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv: Rusia Perpetua el Uso de Armas Químicas

Las autoridades ucranianas advierten sobre el uso recurrente de armas químicas por parte de las fuerzas rusas en Ucrania. El comando militar ucraniano comparte en Facebook que las fuerzas rusas emplearon 447 municiones que contienen sustancias químicas y agentes de armas químicas en agosto solo, y 4,035 instancias entre el 15 de febrero de 2023 y el 24 de agosto de 2024. El comando militar ucraniano también reconoce la entrega de tropas rusas de agentes de armas químicas prohibidos y el uso de compuestos químicos no identificados. Se afirma además que "Rusia está flagrantemente violando los principios de la guerra y descuidando los normes y compromisos bajo la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción".

11:19 Oficina Presidencial en Kyiv: Se Otorga Permiso para Atacar Depósitos Rusos

El jefe de la oficina presidencial ucraniana enfatiza la apelación de su país a sus aliados occidentales para obtener autorización para utilizar sus armas contra objetivos en territorio ruso. Andriy Yermak explica: "Es necesario atacar los depósitos de misiles en Rusia". "La defensa no es una escalada". Se trata de prevenir el terror, escribe Yermak en Telegram. Las naciones occidentales vacilan en validar el uso de Ucrania de sus armas suministradas en territorio ruso, citando preocupaciones de verse envueltas en el conflicto.

10:53 Incendios y Lesiones - Rusia Asalta con Multitudes de Drones y Dos Misiles

En los ataques con drones y misiles de Rusia, al menos tres personas han resultado heridas, según informes oficiales. Se han dañado edificios y se han encendido incendios, informan las autoridades locales. La defensa aérea ha derribado 38 de 46 drones rusos en 13 regiones durante el ataque nocturno, informa la fuerza aérea en Telegram. Rusia también lanzó dos misiles en su ataque. El ataque también apuntó a instalaciones energéticas en ocho regiones ucranianas, informó el ministerio de energía en Kyiv, lo que provocó interrupciones en las líneas de alta tensión y subestaciones.

10:27 La impactante mudanza marital de la defensora rusa de los derechos de los niños: Lvova-Belova abandona a su esposo sacerdote ortodoxo por un oligarca Anteriormente aclamada como la personificación de la mujer rusa, Maria Lvova-Belova, defensora rusa de los derechos de los niños, había estado casada con un sacerdote ortodoxo desde 2003. Los medios de propaganda a menudo presentaban a la pareja discutiendo valores tradicionales, fe cristiana y sus experiencias compartidas criando numerosos hijos. En 2023, fue implicada por la Corte Penal Internacional, junto a Putin, por la deportación ilegal de niños de Ucrania. Sin embargo, recientes informes de Verstka sugieren una historia diferente. Parece que la fe de Lvova-Belova en la tradición y su devoción a su esposo sacerdote no eran tan firmes como parecían. Se ha reportado que se ha casado con el rico oligarca Konstantin Malofeev, conocido por su afiliación con la estación de televisión cristiana afín a la política Tsargrad TV y su acérrima defensa de la monarquía y el conflicto ruso en curso.

09:32 Comienzan los ejercicios "Ocean-2024": La impresionante flota rusa se alza sobre los mares internacionales Según informes de Moscú, la marina rusa está iniciando maniobras a gran escala conocidas como "Ocean-2024". Más de 400 buques de guerra, incluyendo submarinos, y más de 90,000 personal naval de diversas unidades participarán en los ejercicios hasta el 16 de septiembre. Las maniobras se llevarán a cabo en diversas regiones de Rusia, como el Mar Báltico, el Océano Ártico, el Mar Caspio y el Mar Mediterráneo, donde Rusia mantiene una base militar en la ciudad portuaria de Tartus, en Siria.

09:10 Incidentes trágicos en un oleoducto en Orenburg: Dos vidas perdidas en el incendio La agencia de noticias TASS anunció dos fallecidos en un incendio en un oleoducto en la región rusa de Orenburg. La causa del incendio aún se investiga y se desconoce cuándo ocurrió el incidente. Informes no confirmados sobre el incidente habían circulado en algunos canales de Telegram rusos anteriormente el lunes.

08:43 Shoigu confirma la postura de Rusia sobre las negociaciones con Ucrania El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, declaró que Rusia no negociará con Ucrania hasta que las tropas ucranianas se retiren de los territorios rusos. Previamente, el portavoz del Kremlin, Peskov, ya había descartado cualquier negociación.

08:14 Vuelos reanudados en los aeropuertos de Moscú después de un breve interrupción Los vuelos en los aeropuertos de Moscú, incluyendo Domodedovo, Sheremetyevo y Vnukovo, han reanudado, según la autoridad de aviación rusa, Rosaviatsiya. La autoridad de aviación informó la suspensión de los vuelos debido a los ataques con drones ucranianos en la región de Moscú el lunes.

07:43 Scholz establece condiciones previas para la participación de Rusia en una posible conferencia de paz El canciller alemán Olaf Scholz ha establecido condiciones definitivas para la participación de Rusia en una posible conferencia de paz para Ucrania. Durante un discurso en un evento de la SPD el lunes por la noche, Scholz enfatizó la necesidad de explorar métodos para salir del conflicto mientras se brinda apoyo militar a Ucrania contra el agresor, Rusia. Abogó por otra conferencia de paz, como la liderazgo ucraniano, pero con una condición: Rusia debe abstenerse de ataques adicionales. "Las negociaciones son inconcebibles si el que está en la mesa sigue siendo agresivo", dijo Scholz, refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin, quien ha abogando por más territorio ucraniano en nombre de la paz.

07:18 Las acusaciones de Fico sobre el fascismo en el ejército ucraniano son escrutadas El gobierno ucraniano ha expresado confusión y asombro ante las afirmaciones de fascismo dentro de su ejército por el primer ministro eslovaco Robert Fico. Reuters informó sobre la demanda de Fico a Kyiv para que tome medidas para purgar el fascismo de su ejército. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania publicó un comunicado argumentando que los soldados ucranianos luchan por sus familias, hogares y tierras, mientras defienden a Europa y al mundo libre contra la agresión rusa. También mencionó las inmensas pérdidas que los ucranianos sufrieron en su lucha contra el nazismo en el siglo XX. Las acusaciones de Fico sobre el fascismo reflejan la propaganda que a menudo etiqueta a los líderes ucranianos como nazis, aunque solo el 2,4% de los votos fue a partidos de extrema derecha en las elecciones ucranianas de 2019. El historiador Timothy Snyder destaca traits fascistas en el sistema de Putin.

06:56 Vorobyov corrige las cifras de víctimas del ataque con drones ucranianos en Moscú El gobernador Andrei Vorobyov de la región de Moscú actualizó su informe inicial de una víctima infantil en un ataque con drones ucranianos en la capital rusa. En un mensaje de Telegram, aclaró que una mujer había muerto y tres civiles resultaron heridos, citando incertidumbres en el informe inicial. Vorobyov también mencionó que 43 personas fueron alojadas temporalmente como resultado del incidente.

06:25 Greenpeace planea investigar los delitos ambientales cometidos por Rusia en Ucrania Greenpeace está reabriendo su oficina en Kyiv para ayudar en la reconstrucción de Ucrania e investigar los delitos ambientales provocados por la invasión rusa. Greenpeace está colaborando con organizaciones ambientales locales para documentar los daños, que incluyen la persecución de activistas ambientales ucranianos y la contaminación de las fuentes de agua de Ucrania. La organización tiene como objetivo acelerar la recuperación ambiental de Ucrania mediante el uso de energías limpias procedentes del sol y el viento.

06:02 Rusia llora la pérdida de una vida joven en la región de MoscúSegún informes rusos, una vida joven ha sido perdida en un ataque con drone ucraniano en la región de Moscú. El gobernador Andrei Vorobyov informó en Telegram que al menos 14 drones ucranianos fueron derribados en la región de la capital durante la noche. Uno de estos drones provocó un incendio que los bomberos están extinguiendo actualmente. Tristemente, un niño de 9 años fue la desafortunada víctima, mencionó Vorobyov. En la interceptación de otro drone en la región de la capital, al menos una persona resultó herida cuando el proyectil impactó en un edificio residencial. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, había mencionado inicialmente 11 drones interceptados cerca de la capital rusa.

04:36 Escombros de drone derribado por defensa aérea rusa caen en instalaciones energéticasEscombros de un drone derribado por la defensa aérea rusa en la región de Tula han caído en instalaciones energéticas, según informó la agencia de noticias rusa TASS. "Afortunadamente, no hubo pérdidas de vidas", citó TASS a las autoridades de Tula. La operación y el suministro de recursos a los consumidores remainedo sin interrupciones. La situación está bajo control.

03:29 Ucrania lanza ataque aéreo contra MoscúLos servicios de emergencia han sido enviados al lugar tras el derribo de dos drones ucranianos sobre el distrito de Domodedovo en Moscú, según informó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. No se han proporcionado detalles sobre posibles daños o heridos. El distrito de Domodedovo, a unos 50 kilómetros al sur del Kremlin, es el hogar de uno de los mayores aeropuertos de Moscú.

02:17 Defensa aérea rusa frustra ataque de drone contra MoscúLas unidades de defensa aérea rusa han frustrado un ataque de drone contra la capital rusa, según informó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Los informes iniciales indican que no hubo víctimas ni daños donde cayeron los escombros, informó Sobyanin en Telegram. No se ha emitido ningún comentario por parte de Ucrania.

00:12 Zelensky agradece a Suecia por paquete de ayudaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud a Suecia por un paquete de ayuda para la defensa valorado en $445 millones. "Esta ayuda sustancial, que incluye sistemas de defensa aérea, armas antitank y contribuciones financieras para satisfacer las necesidades urgentes de Ucrania, fortalecerá nuestras capacidades de defensa", mencionó Zelensky en X. Según informes suecos, el paquete también incluye partes para aviones de combate Gripen para una posible entrega futura de aeronaves.

22:17 Ministerio de Asuntos Exteriores: Rusia representa una amenaza mayor para la paz en la frontera oriental de la OTANTras la entrada de drones rusos en los territorios de Letonia y Rumanía, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán describió a Rusia bajo la presidencia de Vladimir Putin como "la amenaza más significativa para la paz y la seguridad" directamente en la frontera oriental de la OTAN. "Desafortunadamente, la Rusia de Putin es actualmente la amenaza más significativa para la paz y la seguridad directamente en la frontera oriental de la OTAN", declaró el ministerio en X. "Esto ha sido claramente demostrado por los recientes incidentes con drones en Rumanía y Letonia". El Ministerio informó que está trabajando en coordinación cercana con sus socios de la alianza.

21:42 EE. UU. no puede confirmar informes de entregas de misiles iraníes a RusiaEl gobierno de EE. UU. no puede verificar los informes de que Irán ha suministrado misiles balísticos a Rusia, según John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU.

21:28 Zelensky insta a la rápida ejecución de los acuerdos de ayuda occidentalEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a la rápida implementación de los acuerdos de ayuda con el Occidente. "El curso del conflicto depende directamente de la calidad de la logística para los suministros y del cumplimiento de todas las promesas de nuestros socios", declaró Zelensky en su discurso en video vespertino. Las armas y el equipo deben llegar a tiempo para ser efectivos. "Lo que se necesita en septiembre debe ser entregado a nuestras tropas en septiembre".

20:52 Político de la oposición rusa advierte contra permitir una salida victoriosa a PutinEl político de la oposición rusa Vladimir Kara-Mursa advierte al Occidente contra facilitar una "salida victoriosa" para el presidente ruso Vladimir Putin de la guerra de Ucrania. "Es esencial que Vladimir Putin no emerja victorioso en la guerra contra Ucrania", dice Kara-Mursa. "Es esencial que Vladimir Putin no encuentre una salida de este conflicto en Ucrania que parezca un ganador". Menos de un mes después de su liberación en un canje, Kara-Mursa señala que "el cansancio" con el conflicto es prevalente en las sociedades occidentales. Sin embargo, Putin debe ser derrotado. Él añade: "Si se permite que el régimen de Putin portrayed the outcome of this contest as a victory and remain in power, we will be dealing with another conflict or catastrophe within a year or 18 months."

