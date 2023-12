UConn jugará contra Carolina del Sur en el campeonato de baloncesto femenino de la NCAA

La victoria por 63-58 da a Geno Auriemma, entrenador de los Huskies, la oportunidad de conseguir su 12º título.

"Afortunadamente para nosotros, Stanford no estaba en su mejor momento, y nosotros hicimos un par de grandes jugadas, y por algún milagro desconocido, estamos jugando el domingo por la noche", dijo después del partido.

El primer título de Auriemma fue en 1995. El último fue en 2016.

UConn llegó a la noche fresca después de su emocionante victoria 91-87 sobre el sembrado No. 1 North Carolina State en doble tiempo extra en el Elite Eight. Fue la primera vez en la historia del torneo femenino de la NCAA que un partido en el Elite Eight o más allá necesitó doble prórroga.

El viernes por la noche, los Huskies lograron su 14ª aparición consecutiva en la Final Four, una competición en la que participaron dos de los entrenadores de baloncesto universitario con más éxito de la NCAA.

De nuevo, UConn se enfrentó a un cabeza de serie número 1. Esta vez fue Stanford. Esta vez fue Stanford.

"No jugamos muy bien esta noche, y creo que nos costó mucho ejecutar nuestro ataque", dijo la entrenadora de Stanford, Tara VanDerveer. "Creo que nos hemos autoinfligido algunas heridas por lo que hemos hecho, y ha sido decepcionante", añadió.

VanDerveer, de 68 años, ha entrenado a nivel universitario durante más de 40 años. Sus dos primeros títulos con Stanford llegaron a principios de la década de 1990. El tercero llegó el año pasado contra Arizona, cabeza de serie número 3, poniendo fin a 29 años de espera.

Haley Jones, la mejor tiradora de Stanford con 20 puntos, se hizo eco de la opinión de su entrenador.

"Creo que podríamos haber cortado más fuerte, proyectado mejor. ... Pero creo que nos dejamos muchas cosas en el tintero, y por eso es difícil tragarse esa píldora de que te vas del partido sintiendo que como equipo no diste lo mejor de ti", dijo Jones. "Pero hay que reconocer el mérito de Connecticut. Son un gran equipo, un gran entrenador, tenían un gran plan de juego, y creo que lo ejecutaron muy bien."

Los Huskies, 29-5 en la temporada hasta el partido del viernes, han tenido 11 alineaciones titulares diferentes esta temporada debido a una mezcla de enfermedades y lesiones. Aún así, entraron en el torneo de la NCAA como cabeza de serie nº 2.

"Sabía que iba a ser un partido muy competido y flojo", dijo Paige Bueckers, máxima anotadora de UConn con 14 puntos. "Ambos equipos están intentando ganar un campeonato nacional. Es un partido de la Final Four, así que todo el mundo va a jugársela".

Boston lidera a los Gamecocks con 23 puntos y 18 rebotes

En el primer partido de semifinales disputado el viernes en el Target Center de Minneapolis, Carolina del Sur, cabeza de serie nº 1, derrotó a Louisville, también cabeza de serie nº 1, por 72-59.

Carolina del Sur llegó a su cuarta aparición en la Final Four en los últimos siete torneos de la NCAA. Antes del viernes por la noche, el equipo sólo había permitido 41,2 puntos por partido en este torneo de la NCAA, según Gamecocksonline.com.

La alero junior Aliyah Boston -jugadora nacional del año que ha sido la máxima anotadora y reboteadora de las Gamecocks esta temporada, promediando un doble-doble- terminó el partido del viernes con 23 puntos y 18 rebotes.

Los Gamecocks, que vencieron tanto a Stanford como a UConn esta temporada, ganaron el título nacional en 2017.

El entrenador en jefe de Carolina del Sur, Dawn Staley, ha llevado al equipo a tres Final Fours de la NCAA en los últimos seis torneos antes del viernes - y un campeonato nacional en 2017.

"Cuando estás jugando por un campeonato nacional, es el equipo que puede llegar a sus hábitos rápidamente y permanecer allí", dijo Staley el viernes. "Así que sea quien sea, tienes que pasar por un equipo de calidad para ganar un campeonato nacional".

El entrenador de los Louisville Cardinals, Jeff Walz, en su 15ª temporada, había llegado tres veces a la Final Four antes del viernes y dos a partidos por el título nacional. Tenía un balance de 33-12 en partidos del Torneo de la NCAA.

Jill Martin, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

Fuente: edition.cnn.com