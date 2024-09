Twiggy desafía las convenciones del envejecimiento

Antes de que figuras como Claudia Schiffer, Naomi Campbell o Heidi Klum adornaran las revistas de moda, una certain Lesley Hornby causaba revuelo. Conocida como Twiggy, su apariencia andrógina la convirtió en la primera supermodelo de los años 60, estableciendo nuevas tendencias y desafiando los estándares de belleza tradicionales. A sus 75 años, Twiggy sigue imperturbable ante el paso del tiempo.

Cuando se piensa en los "Swinging Sixties" en Londres, se imaginan a los Beatles, los Rolling Stones, Carnaby Street, minifaldas y amor libre - y Twiggy. Su look andrógino, grandes ojos de cierva, pestañas largas y corte de pelo pixie dejaron una huella duradera en el mundo de la moda. Este 19 de septiembre, Twiggy cumplirá 75 años.

El interés del público británico por la ex Lesley Lawson (de soltera Hornby) sigue siendo alto. En octubre, se estrenará un documental sobre ella dirigido por Sadie Frost en el London Film Festival. "Estoy emocionadísima", anunció Twiggy en Instagram. "Fue un placer absoluto trabajar con Sadie".

Twiggy nació el 19 de septiembre de 1949 en Neasden, norte de Londres, en el seno de una familia trabajadora. Descubierta a los 16 años, soñaba con estudiar moda en una academia de arte. "Porque estaba obsesionada con la ropa", explicó. "Aprender a coser muy joven y quería ser diseñadora".

La cara de 1966

Su carrera como modelo comenzó gracias a una serie de encuentros afortunados. Como adolescente, voluntario como modelo para nuevos peinados del famoso peluquero Leonard Lewis. "Su pelo era largo, enmarañado y sucio", recordó Lewis. "Hablamos durante mucho tiempo sobre qué hacer con ella". Le cortó el pelo corto y se lo tiñó de rubio.

Después del radical cambio de imagen, se tomaron fotos. "Leonard puso una en el vestíbulo de su salón y volví al colegio", contó Twiggy al "Daily Mail". La foto llamó la atención de una periodista de moda, que organizó otra sesión de fotos con la joven de 16 años y publicó un artículo titulado: "La cara del '66".

La joven Lesley ganó rápidamente fama internacional, apareciendo en las portadas de importantes revistas de moda como "Vogue" y "Elle". Con su encanto inocente y su aspecto poco convencional, encarnó un nuevo ideal de belleza, distanciándose de las curvilíneas estrellas de cine de los años 50. También obtuvo su apodo, Twiggy, debido a su figura esbelta.

Colección de moda y actuación

La influencia de Twiggy iba más allá de la moda. Se convirtió en un símbolo del cambio cultural de los años 60, representando la cultura juvenil y la rebelión contra las normas tradicionales. La icono de 1,68 metros representaba no solo un nuevo look, sino también la emancipación, el progreso y una generación que redefinió la moda y la autoexpresión.

Modelar no fue suficiente para ella. Twiggy, inspirada por su madre, que le enseñó a coser de niña, diseñó su propia línea de moda llamada "Vestidos de Twiggy". La colección fue un éxito comercial.

En los años 70, se retiró del modelaje y se adentró en la actuación. En 1971, hizo su debut cinematográfico en la colorida comedia musical "El novio", donde también cantó. Fue nominada a dos Globos de Oro - a la mejor actriz y a la mejor nueva actriz.

Insatisfacción como cantante

El incursión de Twiggy en la música no tuvo el mismo éxito. En 1976, lanzó su primer álbum "Twiggy" lleno de canciones pop y country, mostrando su talento vocal. Sin embargo, el álbum recibió poca atención. A pesar de eso, continuó lanzando álbumes. Su último, "Románticamente tuya", se lanzó en 2011.

Además de su carrera musical, la versátil Twiggy trabajó como presentadora de televisión y apareció en producciones teatrales y musicales en el West End de Londres. Durante la pandemia, lanzó la serie de podcasts "Té con Twiggy", donde conversa con colegas como Joanna Lumley sobre el pasado. En 2019, Twiggy recibió una condecoración de la reina Isabel II por sus servicios. En Instagram, se hace llamar Dame Twiggy Lawson.

En entrevistas, Twiggy suele lamentarse de que su carrera de modelo es el único aspecto que la gente recuerda, aunque solo fue una breve parte de su vida. Sin embargo, su exitoso regreso al modelaje en los 90 también puede ser la razón por la que la mayoría de la gente la asocia principalmente con esa época.

Imperturbable ante el envejecimiento

Hasta el día de hoy, Twiggy es una figura querida en su país, no solo por su aspecto, sino también por su encanto y ingenio. Después de que se representó un musical sobre su vida en el West End de Londres, ahora se está preparando un documental sobre ella que se estrenará en los cines. Durante su tiempo libre, disfruta de su vida privada en casa, cocinando y leyendo.

El envejecimiento no disuade a la bisabuela, que se opone a la cirugía estética. "No he hecho nada, principalmente porque tengo miedo", le dijo a la revista "Yours". "No puedes detener el envejecimiento. Entonces, ¿por qué preocuparte por eso? No lo entiendo".

En el documental de la directora Sadie Frost, Twiggy expresa su emoción por la próxima película, diciendo: "Estoy emocionadísima, fue un placer absoluto trabajar con Sadie". Mientras cumple 75 años el 19 de septiembre, Twiggy sigue siendo una presencia poderosa en el mundo de la moda, continuando

