Tusk sugiere a la India como un mediador potencial en el conflicto de Ucrania.

13:40 "De momento, no parece ser una 'invasión restringida' en Kursk según el comunicado de Scholz"El canciller alemán Olaf Scholz ve la avanzada ucraniana en territorio ruso como una operación espacial y temporalmente limitada. Sin embargo, según las observaciones de la corresponsal de ntv en Sumy, en Ucrania oriental, Nadja Kriewald, no hay evidencia que respalde esta afirmación. En cambio, Kriewald señala que la situación parece estar escalando.

13:20 Aviones rusos aparentemente destruidos durante ataques en SawaslejkaSe informan varios aviones rusos destruidos durante los ataques ucranianos en la base aérea de Sawaslejka. Suspilne, el broadcaster público ucraniano, reporta esta información obtenida del servicio de seguridad. El incidente se habría producido el 16 de agosto, con la destrucción de un MiG-31K supersónico y dos Il-76 de transporte estratégico. El 13 de agosto, un depósito de combustibles y lubricantes fue atacado, dañando otro MiG-31K/I. Además, se informes de que otros cinco aviones, presumiblemente MiG-31K/I, resultaron dañados.

13:06 Agencia de inteligencia rusa investiga a periodistas extranjeros en la región de KurskEl Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia ha iniciado procedimientos criminales contra varios periodistas extranjeros por informes sobre la región de Kursk, donde las fuerzas ucranianas controlan varios asentamientos. Según el FSB, se han iniciado procedimientos legales contra un reportero de CNN y dos periodistas ucranianos por supuestamente cruzar ilegalmente la frontera estatal. La filmación en la ciudad de Sudcha, bajo control ucraniano, habría desencadenado la investigación. El FSB ha anunciado que emitirá pronto órdenes de arresto internacionales. Los periodistas podrían enfrentar hasta cinco años de prisión si son encontrados culpables en Rusia. Es notable que el periodista estadounidense Evan Gershkovich recently was recently released from a Russian labor camp as part of a prisoner exchange after being sentenced to 16 years for alleged espionage.

12:34 Zelensky en la región fronteriza: "Fondo de intercambio" reabastecidoEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó la región fronteriza de Sumy, en el noreste de Ucrania, donde las tropas ucranianas han avanzado en territorio ruso hace dos semanas. Anunció la captura de otro lugar en la región de Kursk y el reabastecimiento del "fondo de intercambio", en referencia al intercambio de prisioneros rusos por cautivos ucranianos. Zelensky enfatizó que la frecuencia y el número de víctimas civiles en Sumy han disminuido después de la ofensiva de Kursk. Comparte un video de sí mismo con el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, quien discute el refuerzo de tropas en la parte oriental de Ucrania, donde Rusia está avanzando más.

12:06 Actividad sospechosa de drones rusos sobre infraestructura crítica de Schleswig-HolsteinSe informan drones rusos supuestamente avistados sobre el mayor parque industrial de Schleswig-Holstein. El periódico "Bild" reporta que los drones han seguido volando a alta velocidad sobre la central nuclear desmantelada y la terminal de GNL en Brunsbüttel. La Fiscalía Pública de Flensburg investiga el caso, sospechando de espionaje con el objetivo de sabotear. La policía registra múltiples violaciones de la zona de prohibición de vuelo sobre la central nuclear. Se rumorea que los drones son agentes rusos, potencialmente lanzados desde barcos civiles en el Mar del Norte. Para más detalles, haz clic aquí.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv emite alerta de inminentes ataques aéreosLa Embajada de EE. UU. en Kyiv ha emitido una alerta sobre el aumento del riesgo de ataques aéreos antes del Día de la Independencia de Ucrania el 24 de agosto. La embajada indica que Rusia podría llevar a cabo ataques con drones y misiles en los próximos días y durante el fin de semana. Ucrania conmemora su 33º aniversario de independencia de la Unión Soviética durante esta celebración. Rusia ha denunciado la avanzada no provocada de las tropas ucranianas en la región fronteriza de Kursk como una provocación, amenazando con una respuesta adecuada.

11:13 Base aérea militar en Volgograd en llamasSe ha producido un incendio en un punto de apoyo militar en Marinovka, una ciudad en la región suroeste de Rusia de Volgograd. Los residentes informan de explosiones. Las autoridades acusan a Ucrania de causar el incendio mediante un ataque con drones. No se han reportado bajas.

10:41 Rusia ahora construye refugios en la región de Kursk en respuesta a las amenazas de UcraniaSegún las autoridades locales, se están construyendo refugios prefabricados de concreto en toda la región fronteriza rusa de Kursk para la población. El gobernador regional Alexei Smirnov explica que las autoridades locales han designado lugares centrales para la instalación de módulos prefabricados de refugios. Se están construyendo refugios en parada de autobuses y otros puntos estratégicos, incluido Kursk, donde se encuentra una central nuclear rusa. Rusia alega que Ucrania tiene la intención de atacar la instalación y niega la afirmación.

09:09 Delegación de la Cámara de Representantes de EE. UU. Discute el Uso de Armas de Largo Alcance contra Blancos Rusos con el Ministro de Defensa de UcraniaEl ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, está discutiendo con una delegación bipartidista del Congreso de los Estados Unidos en Kyiv. Según el ministerio, el congresista republicano Rob Wittman y el congresista demócrata David Trone están discutiendo la situación en las líneas del frente y la política de Washington sobre el uso de armas de largo alcance contra blancos rusos. Umerov mencionó: "He enfatizado que necesitamos obtener la aprobación inmediata de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra blancos en Rusia. Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

08:36 Campaña Lanzada para Proporcionar Robots para Desminar a UcraniaEl actor estadounidense Mark Hamill, famoso por su papel como Luke Skywalker en "Star Wars", está recaudando fondos para robots para desminar en Ucrania. En colaboración con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, están tratando de recaudar $441,000 a través de su campaña "Terreno Seguro". Estos robots pueden desminar incluso en áreas desafiantes, permitiendo que los operadores se mantengan a salvo a distancia. Según Snyder, "uno de los peores crímenes que Rusia ha cometido en Ucrania es la dispersión de millones de minas". Además, afirmó que en áreas no ocupadas cerca de las líneas del frente, la gente tiene que correr riesgos para ayudar a otros a volver a sus granjas y hogares. Estos robots permitirían desminar y salvar vidas. Ucrania está muy minada y su desminado podría llevar décadas.

08:01 Rusos Preparados para "Nueva Realidad" debido al Ataque Ucraniano a KurskEl ataque ucraniano a Kursk plantea un desafío para la propaganda de Moscú. Una fuente cercana al Kremlin le dijo a un portal ruso independiente, Meduza, con sede en Riga, "pero incluso la penetración en territorio ruso y el control sobre pueblos es un evento nuevo y muy desagradable". Para calmar la creciente ansiedad entre los rusos, el Kremlin está tratando de prepararlos para una "nueva realidad" y una "nueva normalidad". El mensaje es: el enemigo ha entrado efectivamente en territorio ruso, está al borde de la derrota - pero la recuperación del territorio llevará tiempo, y los rusos deben esperar. Mientras tanto, se anima a los residentes a "convertir la negatividad y el shock en una dirección positiva" - es decir, contribuyendo con suministros de ayuda para la región de Kursk. La mayoría de los funcionarios entrevistados por Meduza cree que la lucha en la región de Kursk podría durar varios meses. Una fuente cercana al gobierno especifica que esta estimación es "bastante optimista - si todo sale bien".

07:30 Instalación Militar Rusa en Volgogrado Sufre Incendio por Ataque de Dron UcranianoLas autoridades rusas han confirmado que una instalación militar en la región sureña de Volgogrado fue incendiada después de un ataque de drones ucranianos. El gobernador regional Andrei Bocharov anunció en Telegram que el dron había impactado en la instalación. No hubo víctimas. Bocharov no especificó qué instalación militar fue afectada. Sin embargo, afirmó que el pueblo de Marinovka fue objetivo durante el ataque, donde Rusia mantiene una base aérea.

06:56 Antiguo Consejero de Seguridad de EE. UU.: Putin Manipuló a TrumpSegún el antiguo consejero de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, el líder ruso Vladimir Putin manipuló con éxito al entonces presidente de EE. UU. Donald Trump. Esto se revela en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según informó "The Guardian". "Putin, un antiguo agente del KGB sin escrúpulos, halagó el ego y las inseguridades de Trump", dijo McMaster, según se reportó. Putin llamó a Trump 'una persona verdaderamente destacada, talentosa, más allá de cualquier duda'. Putin tenía una influencia casi hipnótica en Trump, según McMaster, quien trabajó como asesor de seguridad de Trump durante aproximadamente un año. McMaster, según se reportó, advirtió a Trump: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". Sugirió que Putin estaba confiado en que podía "jugar" con Trump y lograr una relajación de las sanciones y una retirada barata de las fuerzas de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Informe de Incendio en la Base Aérea Rusa de Volgogrado

Se informaron explosiones en la ciudad rusa de Kalach-on-Don en la región de Volgogrado durante la noche. Varios canales de Telegram rusos sugieren que fueron debido a un ataque con drones. Se informó un incendio en una base aérea cercana. La región de Volgogrado está aproximadamente a 900 kilómetros al sureste de Moscú. El objetivo era probable la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach-on-Don. Testigos en la zona informaron haber oído de seis a diez explosiones fuertes acompañadas del sonido distintivo de drones, según informes de Telegram.

El líder del SPD, Lars Klingbeil, ha prometido un apoyo adicional a Ucrania. En caso de que resulte impracticable distribuir los miles de millones planeados de fondos confiscados a Rusia hacia Ucrania, Alemania ofrecerá fondos adicionales, advirtió Klingbeil en un podcast con el deputy editor-in-chief de "Bild", Paul Ronzheimer. "No deberíamos llegar a un punto en el que comentemos: 'No hay más dinero para Ucrania'. En ese caso, por supuesto, estamos obligados a buscar fuentes de dinero en Alemania", dijo Klingbeil. "Tenemos responsabilidad ante Ucrania. Debemos encontrar soluciones, y las encontraremos".

04:27 Ucrania Habla sobre Objetivos de los Ataques con Drones Nocturnos

El servicio de inteligencia militar de Ucrania HUR ha hablado sobre los objetivos de los ataques con drones nocturnos en Rusia. Estaban dirigidos al aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, reveló el jefe de HUR, Kyrylo Budanow, al sitio de noticias militares "The War Zone". Se utilizaron alrededor de 50 drones. La evaluación actual de cualquier daño está en curso. Las autoridades rusas afirmaron haber derribado 45 drones sobre territorio ruso al día siguiente.

03:09 Medidas de Seguridad para las Elecciones de Kursk

1:34 Fico Siente "Presión de Opinión" en la Política ExteriorEl primer ministro eslovaco, Robert Fico, lamenta la "presión de opinión" en las democracias occidentales. Afirma que aquellos que se desvían del consenso en cuestiones importantes de política exterior son "aleatoriamente sometidos a presión y amenazados con aislamiento" por las democracias occidentales. En un comunicado con motivo del aniversario de la invasión de Moscú en 1968, Fico compara la supresión violenta de la "Primavera de Praga" por las tropas del Pacto de Varsovia con lo que considera presión de opinión existente en Europa actual. Fico discrepa de la ayuda militar de la UE a Ucrania y enfrenta acusaciones de ser pro-ruso como resultado.

00:12 Ucrania Informa de 46 Asaltos Rusos Cerca de Pokrovsk en un DíaUcrania informa de 46 ataques rusos a lo largo de la línea del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania a lo largo de un día. De ellos, 44 fueron repelidos, según el Estado Mayor. A las 21:00 CET, el conflicto armado continúa en los otros dos sectores. Aquí, 238 soldados rusos resultaron muertos o heridos en los enfrentamientos. No se proporcionan datos sobre las pérdidas ucranianas. Rusia aún no ha comentado al respecto.

23:09 Rusia Acusa a Ucrania de Infiltrarse en BryanskRusia afirma haber repelido una infiltración de "saboteadores" ucranianos en la región fronteriza rusa de Bryansk, que limita con Kursk. La infiltración del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue frustrada por las fuerzas del servicio de inteligencia ruso FSB y las unidades militares, según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, en una publicación de Telegram. "El enemigo fue atacado con fuego", añade. La situación está actualmente "bajo control".

22:15 Zelensky Cita la Esperanza de los Miles de Millones de Ayuda PrometidosEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresa su esperanza en la pronta distribución de los miles de millones de ayuda prometidos por el Occidente, que serán financiados en parte con los ingresos de los activos estatales rusos confiscados. Si bien se han hecho numerous declaraciones políticas por parte de los aliados de Ucrania, Zelensky dice en su dirección de video nocturna que "necesitamos un mecanismo funcional". Ucrania aboga por que los ingresos de los activos rusos se utilicen para protegerse contra la agresión rusa. "Las negociaciones relevantes han estado durando demasiado tiempo y ahora necesitamos decisiones", enfatiza Zelensky. Los países del G7 acordaron en su cumbre de junio ofrecer nueva ayuda financiera a Kiev, con un préstamo generoso de 50.000 millones de dólares asegurado con pagos de intereses de los activos rusos confiscados.

21:52 Putin Rinde Homenaje a los Lazos Estratégicos con ChinaEl presidente ruso, Vladimir Putin, destaca los lazos en fortalecimiento con China. "Nuestras relaciones comerciales están prosperando (...). Ambos gobiernos dan prioridad a las relaciones comerciales y económicas, lo que está dando resultados positivos", dice en una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en el Kremlin. China y Rusia tienen "planes y proyectos a gran escala conjuntos en los campos económico y humanitario", continúa Putin. Li elogia las relaciones chino-rusas, señalando que están en un "nivel sin precedentes". La asociación estratégica entre Rusia y China se ha profundizado desde la invasión rusa de Ucrania. Para Rusia, China es un importante socio comercial en medio de las sanciones occidentales.

21:20 Solicitud de Fianza de Bulgakov RechazadaEl antiguo deputy ministro de defensa ruso, Dmitri Bulgakov, continuará bajo detención tras su solicitud de arresto domiciliario bajo estrictas condiciones y su apelación contra su encarcelamiento haber sido denegada. El tribunal de Moscú también dictaminó a favor de la detención de dos presuntos cómplices de Bulgakov. Su empresa recibió nueve contratos por parte de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que supuso daños aproximados de 50 millones de rublos (500.000 euros), según intermediarios, según informes de la agencia de noticias estatal TASS.

21:00 Ucrania Fortalece Presencia en PokrovskSegún la declaración del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Ucrania está fortaleciendo su presencia militar en la región disputada de Pokrovsk, situada en la parte oriental del país. Zelensky mencionó en un discurso televisado que están al tanto de las estrategias de las tropas rusas en la zona. Además, Zelensky afirmó que las fuerzas ucranianas siguen avanzando en el territorio ruso de Kursk, con ciertas regiones bajo control ucraniano, aunque no proporcionó detalles adicionales.

20:41 Decreto de Posada: Numerous Ucranianos en Hungría Deben Abandonar los Refugios de RefugiadosDespués de la ejecución de un decreto en Hungría que revoca la protección general para los refugiados ucranianos, numerous ucranianos en Hungría corren el riesgo de perder sus refugios de refugiados. Según informes de la organización Ayuda a la Migración, los refugios privados ya han comenzado a desalojar a ucranianos. En Kocs, al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región occidental ucraniana de Transcarpatia, donde hay una significativa minoría húngara, fueron obligados a abandonar una posada bajo supervisión policial.

La Unión Europea podría imponer sanciones a Rusia debido a sus acciones en Ucrania, ya que la incursión de Rusia en el territorio ucraniano ha levantado preocupaciones entre sus aliados internacionales.

Con la situación en la región de Kursk continuando en escalada, la Unión Europea podría considerar medidas adicionales para apoyar a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa.

