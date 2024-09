Turquía tiene la intención de presentar una solicitud de adhesión a los BRICS.

Parece que la alianza BRICS está expandiéndose aún más, con informes que indican que Turquía está interesada en unirse al grupo. Según un informe de Bloomberg, citando fuentes anónimas, Turquía ha presentado una solicitud para unirse a BRICS con el objetivo de aumentar su influencia global y fortalecer los lazos más allá de las alianzas occidentales. Turquía presentó su solicitud hace algún tiempo, creyendo que la membresíaWould boost its economic cooperation with Russia and China, and position it as a hub for East-West trade.

El presidente Erdogan ha expresado su apoyo a este movimiento, stating that Turkey could become a powerful, respected, efficient country by improving its relations with both the East and the West. He added that any other approach would only harm Turkey.

El ministro de Relaciones Exteriores Hakan Fidan también destacó los beneficios de la alianza, refiriéndose a BRICS como una organización que mejora la diversidad en el sistema económico global.

Hasta ahora, BRICS ha incluido a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este año, Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Egipto se han unido a la alianza, con Arabia Saudita también invitada pero sin haber dado pasos concretos aún. BRICS se ve a sí mismo como una alternativa a las instituciones dominadas por el Occidente como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Se podría tomar una decisión sobre la posible membresía de Turquía en la próxima reunión de octubre en Rusia. Además de Turquía, Malasia, Tailandia y Azerbaiyán también se consideran candidatos potenciales.

Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, ha expresado abiertamente su apoyo a la solicitud de Turquía para unirse a la alianza BRICS, creyendo que podría elevar el estatus de Turquía a una nación poderosa y respetada. El ministro de Relaciones Exteriores Hakan Fidan también aboga por la membresía de Turquía en BRICS, viéndola como una organización que promueve la diversidad en el sistema económico global.

Lea también: