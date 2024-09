Turingia: Höcke podría enfrentarse a preocupaciones por asegurar un escaño electoral directo

En las elecciones de Turingia, la entrada directa del líder de la facción de AfD, Björn Höcke, al parlamento regional está en grave peligro. Con el 68% de los distritos contados, el candidato de la CDU, Christian Tischner, lidera con el 42,3% de los votos, mientras que Höcke le sigue de cerca con el 40,4%. Si Tischner logra obtener una mayoría de votos en el distrito de Greiz II, Höcke no podrá obtener un mandato directo y tendrá que confiar en un escaño en el parlamento a través de la lista estatal, que lidera. Sin embargo, si numerosos candidatos de AfD logran desempeñarse bien como candidatos directos, nadie logrará entrar al parlamento a través de la lista estatal.

19:50 Höcke sobre el éxito de AfD: "La política del firewall ha fallado" La AfD está ganando terreno en el parlamento regional de Turingia, convirtiéndose en la fuerza dominante. "La política del firewall ha fallado", dijo el candidato principal Björn Höcke. En una entrevista con ntv, describió el resultado electoral como un "logro histórico" y habló sobre la formación de la coalición inminente.

19:42 Ramelow: El partido de la izquierda está "cannibalizado" El ministro-presidente saliente de Turingia, Bodo Ramelow, atribuye la "cannibalización" de su partido de la izquierda a dos razones principales: "Por un lado, la CDU ha equiparado consistentemente a la AfD y a la izquierda, ha utilizado constantemente la 'retórica de exclusión' hacia nosotros a pesar de que hemos colaborado en dar forma al país durante cinco años", dijo Ramelow en una entrevista con ntv. Como otro factor para la caída de la izquierda, Ramelow señaló el BSW, que había prometido llevar a la AfD el 17% de los votos pero, en realidad, "han entregado nuestros votos en su lugar". Ramelow aún pudo celebrar la alta participación electoral.

19:26 Nouripour sobre el éxito de AfD: "Mis pensamientos están con aquellos que tienen miedo" La AfD está ganando más del 30% en las elecciones estatales de Sajonia y Turingia, dejando atrás a los partidos de la luz de tráfico. El líder del partido verde, Omid Nouripour, ve el resultado electoral de la AfD como un "punto de inflexión" y un llamado a defender juntos la democracia.

19:13 Proyección para Sajonia: La victoria de la CDU se está estrechando La última proyección de ZDF en Sajonia muestra que la AfD está acortando la brecha con la CDU: los cristianos demócratas están apenas adelante con el 31,7%, justo por delante de la AfD con el 31,4% de los votos emitidos. El BSW está en el 11,4%, el SPD en el 7,8% y los Verdes estarían más seguros en el parlamento estatal con el 5,5%. La izquierda no alcanzaría el umbral del 5% con el 4,3%.

19:08 Wagenknecht quiere formar una coalición con la CDU y potencialmente el SPD en Turingia La líder del BSW, Sahra Wagenknecht, busca una coalición con la CDU y potencialmente también con el SPD en Turingia. "Esperamos muy mucho poder formar un buen gobierno juntos con la CDU al final - probablemente también con el SPD", dijo Wagenknecht en ARD. Después de cinco años de gobierno minoritario, la gente estaba esperando un gobierno de mayoría estable que abordara problemas concretos como las "masivas carencias de enseñanza" en Turingia. Al mismo tiempo, la gente estaba buscando un gobierno estatal que hiciera oír su voz en la política nacional - un gobierno, según Wagenknecht, que "lucharía por la paz, por la diplomacia" y en contra de la estación de misiles estadounidenses en Alemania. Wagenknecht descartó coaliciones con la AfD para Turingia.

19:02 Proyección para Turingia: El éxito de la AfD continúa creciendo Una proyección de ZDF para el resultado electoral en Turingia predice que la AfD tendrá un éxito aún mayor que las estimaciones iniciales. Según esto, el partido de ultraderecha está previsto que reciba el 33,1% de los votos en el estado. La CDU está en el 24,3%, la alianza de Sahra Wagenknecht logra el 15% desde cero. La izquierda, que actualmente tiene a Bodo Ramelow como el popular ministro-presidente, pierde casi 8 puntos porcentuales y está en el 11,7%. El SPD obtiene el 6,6% y los Verdes el 4% de los votos.

18:56 Göring-Eckardt: El éxito de la AfD es un 'golpe' democrático en Alemania Los políticos del partido verde están más alterados por el éxito de la AfD en Turingia que por su propia derrota electoral. Katrin Göring-Eckardt, copresidenta del partido verde, ve el éxito del partido de ultraderecha como un 'golpe' para Alemania. El líder del partido, Omid Nouripour, siente que el dolor de la derrota de su partido es 'secundario' en comparación con el hecho de que la AfD se ha convertido en la fuerza más fuerte en un parlamento regional.

18:39 Proyecciones de ZDF para Sajonia: La Liderazgo del CDU sobre AfD se DisminuyeLas proyecciones iniciales de ZDF indican una carrera ajustada entre el CDU y AfD en las elecciones estatales de Sajonia. El CDU mantiene una ventaja estrecha con el 31,9% de los votos, en comparación con el 31,3% de AfD. El BSW y el SPD quedan atrás con el 11,6% y el 7,8% respectivamente. Los Verdes y el partido de la Izquierda luchan por entrar en el parlamento estatal, con el 5,2% y el 4,5% de los votos respectivamente.

18:33 Alice Weidel Aboga por la Participación del AfD en el GobiernoLa jefa federal del partido AfD, Alice Weidel, aboga por la participación de su partido en la formación del gobierno tanto en Turingia como en Sajonia. Utilizando los "normas" del país, ella enfatiza que, como el partido más fuerte, el AfD debe iniciar las conversaciones. Según Weidel, los votantes de ambos estados apoyan la participación del AfD y no se puede establecer un gobierno estable sin ellos.

18:30 Kevin Kühnert Acepta los Resultados de Turingia y SajoniaEl secretario general del SPD, Kevin Kühnert, aceptó el mal desempeño de su partido en las elecciones de Turingia y Sajonia. Él afirmó que esta no era una noche para celebrar para el SPD, y aunque han enfrentado desafíos durante años, han logrado mantener una presencia en los parlamentos estatales. Él enfatizó su compromiso con el cambio y reconoció la necesidad de más diálogo y comprensión con los votantes.

18:23 Björn Höcke Declara el Resultado de Turingia una "Victoria Histórica" para AfDEl líder del grupo parlamentario AfD, Björn Höcke, celebró los resultados de Turingia como una "victoria histórica". Él sugirió que la estrategia de separación ridícula debería terminar y que solo se puede lograr el cambio con la influencia del AfD.

18:21 Tino Chrupalla Cambia Rápidamente la Posición del AfD en TuringiaEl líder del partido AfD, Tino Chrupalla, aclamó los resultados de Turingia como un gran cambio político, señalando la apertura a colaboraciones con todos los partidos. Él remarked que en Sajonia, están en pie de igualdad con el CDU y buscan gobernar para el bienestar de Sajonia.

18:17 Carsten Linnemann Rechaza una Coalición con AfD en Turingia o SajoniaEl secretario general del CDU, Carsten Linnemann, rechazó categóricamente cualquier coalición con el AfD en Turingia o Sajonia. Él afirmó que el CDU negocia un gobierno desde el centro del parlamento y expresó confianza en su capacidad para formar gobiernos exitosos. Él caracterizó al CDU como el último partido fuerte del pueblo y que los partidos de la luz de tráfico han sufrido como resultado.

18:13 Proyección de Sajonia: CDU Liderando, AfD Acercándose, BSW en 12%Las proyecciones iniciales para las elecciones estatales de Sajonia colocan al CDU como el partido líder, con el 31,5% de los votos. El AfD está firmemente en segundo lugar, obteniendo el 30% de los votos. El BSW es la tercera fuerza más prominente, con el 12% de los votos, mientras que el SPD apenas mantiene su presencia en el parlamento estatal con el 8,5% de los votos. Los Verdes, al borde, obtuvieron el 5,5% de los votos.

18:10 Proyección de Turingia: AfD Encabeza a CDU, BSW Garantiza un EscañoLos resultados iniciales de las elecciones estatales de Turingia proyectan al AfD como la fuerza dominante, con el 30,5%, seguida del CDU con el 24,5% y la Izquierda con el 12,5%. El SPD logra superar el obstáculo del 5%, mientras que el BSW obtiene un escaño con el 16%. Lamentablemente, los Verdes y el FDP no logran obtener el 5% necesario para asegurar un escaño en el nuevo parlamento.

18:01 Turingia: AfD Emerge como el Partido más Prominente, BSW Rompe la Barrera del 10% en SajoniaSegún los resultados iniciales de las elecciones estatales de Turingia, el AfD se convierte en el partido más destacado. El SPD supera el obstáculo del 5%, pero los Verdes y el FDP no lo logran. En cambio, en Sajonia, el BSW logra un resultado de dos dígitos por primera vez. El CDU mantiene una ventaja estrecha sobre el AfD en Sajonia. La Izquierda y el FDP no se espera que obtengan representación en el parlamento estatal, mientras que los Verdes se proyectan para permanecer.

17:18 Posibilidad de que Björn Höcke No Consiga un Escaño en el Parlamento EstatalEl líder de la fracción AfD en Turingia, Björn Höcke, podría no asegurar un escaño en el próximo parlamento estatal. Ironicamente, sus exitosos compañeros de partido podrían representar un peligro para él. Muchos candidatos AfD que corren en circunscripciones tienen fuertes posibilidades de ganar mandatos directos. Sin embargo, Höcke no tiene la misma suerte. Está enfrentando una fuerte competencia del candidato CDU, Christian Tischner, en su circunscripción de Greiz II. Si Tischner gana y el AfD obtiene más mandatos directos de los que les corresponde según su resultado de segundo voto, nadie puede entrar en el parlamento estatal a través de la lista estatal, incluso desde el primer lugar que ocupa Höcke. En esta situación, el AfD podría persuadir a un candidato exitoso de renunciar a su escaño en el parlamento estatal, lo que permitiría a Höcke asegurar su mandato.

16:48 Exclusión de Medios en el Evento de AfD de Turingia Es muy probable que el evento de celebración de la elección de AfD en Turingia no sea cubierto por los medios. Clasificada como extrema derecha por la agencia de protección constitucional, el partido intentó excluir a varios medios del evento. Sin embargo, un tribunal lo prohibió, lo que llevó al partido estatal a prohibir a todos los medios de comunicación en el evento. El partido citó problemas organizativos como razón: no había suficiente espacio en el lugar del evento para todos los representantes de los medios que habían solicitado la acreditación.

16:29 Voto por Correo en Sajonia En la elección descrita como "decisiva" para Sajonia por su ministro presidente de la CDU, Michael Kretschmer, casi un cuarto de los votantes han ejercido su derecho al voto por correo. El supervisor electoral del estado espera que el 24,6 por ciento de los votantes hayan votado por correo. La participación electoral hoy ha sido ligeramente superior a la del 2019 en la tarde.

15:52 Höcke Vota en Lada - Ramelow con Esposa El líder del estado de Turingia y candidato principal de AfD, Björn Höcke, y el ministro presidente del estado libre, Bodo Ramelow, votaron en sus respectivas áreas. Höcke votó en Bornhagen en el distrito de Eichsfeld, mientras que Ramelow votó en Erfurt con su esposa Germana Alberti vom Hofe. Habiendo liderado una coalición minoritaria desde el 2014, este es el tercer mandato de Ramelow como jefe del gobierno.

15:40 Mayor Participación Electoral que en la Elección Anterior En Turingia, el 44,4 por ciento de los votantes habían ejercido su derecho al voto a las 2:00 PM, lo que marca un aumento significativo de más de dos puntos en comparación con la elección anterior de hace cinco años. Esto indica una alta participación. Los votantes por correo aún no se incluyen en esta cifra, según el supervisor electoral del estado. En Sajonia, la participación también ha sido ligeramente superior a la de la elección anterior. Sin embargo, el supervisor electoral espera un número significativamente mayor de votantes por correo que en el 2019. Las estaciones de votación en ambos estados cerrarán a las 6:00 PM.

15:13 Kretschmer Espera la Entrada de los Partidos del Semáforo en el Parlamento Estatal

14:13 Höcke Sale Rápidamente de la Estación de Votación En la elección del estado de Turingia, el candidato principal de AfD, Björn Höcke, ejerció su derecho al voto alrededor del mediodía. La figura de la extrema derecha dejó rápidamente la estación de votación de Bornhagen y se negó a hablar con los periodistas en el lugar. Habiendo perdido ante el candidato de la CDU en su circunscripción de Eichsfeld en elecciones anteriores, Höcke cambió a la circunscripción de Greiz en esta ocasión. Sin embargo, enfrenta la posibilidad de ser derrotado allí también.

13:50 Participación Electoral Similar a la de 2019 en Turingia En Turingia, la participación electoral parece ser similar a la de la elección parlamentaria anterior. Según el comisionado electoral del estado, alrededor del 32 por ciento de los votantes habían ejercido su derecho al voto en las estaciones de votación a las 12:00 PM. Los votantes por correo no se incluyen en estos números. En el 2019, la participación electoral fue del 31,2 por ciento a esa hora. Parece haber más interés en la elección del estado que en las elecciones europeas y locales anteriores, celebradas este año. En junio, la participación electoral fue del 24,3 por ciento a la misma hora.

13:29 Se Espera una Alta Participación Electoral en Sajonia En la elección del estado de Sajonia, se espera una alta participación electoral. Para el mediodía, el 25,8 por ciento de los votantes habían ejercido su derecho al voto, según la Oficina Estatal de Estadísticas en Kamenz. En la elección anterior del 2019, la cifra fue del 26,2 por ciento a esa hora. Los votantes por correo aún no se incluyen en los números preliminares. Se espera que el 24,6 por ciento de los votantes ejerzan su derecho al voto por correo, en comparación con el 16,9 por ciento en el 2019. La oficina electoral del estado informes que las elecciones han transcurrido sin interrupciones.

13:11 Posible Impacto de los Resultados Electorales en la Coalición de Berlín Los resultados de las elecciones en Sajonia y Turingia aún están pendientes. Si el SPD no ingresa al parlamento estatal, el político Albrecht von Lucke de ntv afirma que casi constituiría "un terremoto". En una entrevista, habla sobre la elección y sus posibles consecuencias.

12:44 Policía Investiga Amenaza en Estación de Votación Después de una amenaza en una estación de votación en Gera, la policía está investigando. Un hombre con una camisa de AfD entró a la estación de votación para votar por la mañana. El gerente de la estación de votación le pidió que se quitara la camisa ya que estaba prohibida la publicidad partidaria en la estación de votación. Aunque accedió, amenazó con volver a visitarla ya que estaba molesto por el trato recibido al salir de la estación de votación. La policía registró su declaración y lo reprendió. Mientras tanto, la policía en Erfurt investiga pintadas políticas ("Höcke es un nazi") cerca de las estaciones de votación como posibles actos de vandalismo.

12:15 Correctiv Denuncia Historias Falsas Circulantes La red de investigación Correctiv alerta sobre una historia falsa que circula. Afirma que tinta en la papeleta protege contra el fraude electoral. Sin embargo, la oficina del presidente electoral federal aclaró a Correctiv: "No se puede tinta la papeleta. Tinta la papeleta por parte del votante pone en peligro el secreto del voto, lo que hace que toda la papeleta sea nula".

11:51 Voigt Desea "Lazos de Mayoría Estables" El candidato principal de la CDU de Turingia, Mario Voigt, ha votado. Expresa su esperanza de que "muchos turingianos utilicen su derecho a dar forma al futuro de nuestra tierra", dice en su voto en Jena. También desea "lazos de mayoría estables" para impulsar el país hacia adelante.

11:25 Aumentan los ataques de extrema derecha en SonnebergSonneberg es el primer distrito en Alemania liderado por una figura política de AfD. Sin embargo, los activistas se quejan de estar siendo sometidos a amenazas intimidantes - muchos han renunciado a sus empleos. El número de ataques de extrema derecha ha aumentado cinco veces en un año. Los expertos relacionan esto con el administrador del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer habla en una reunión en el centro de votaciónEl líder del estado de Sajonia, Michael Kretschmer, describe las elecciones estatales como "posiblemente las más significativas en 34 años". En su voto en Dresde, expresa gratitud a muchos que "votan de manera diferente" en el pasado pero ahora han optado por la "fuerza poderosa en el centro burgués", es decir, la Unión Sajona. "Esta comprensión facilitará la formación de un gobierno que sirva a esta tierra", continúa Kretschmer. Las últimas encuestas indican que su CDU está en una carrera pareja con la AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "no está en la papeleta"Para el líder del estado de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones es "una celebración de la democracia" - a pesar del riesgo de no ser reelegido. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda explica por qué no aboga por un gobierno de minoría y por qué cuestiona la competencia de la BSW.

09:59 "Sin buena sensación histórica" - Historiador decepcionado con la fecha de las eleccionesEl historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia en el 85.º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. "Cualquiera que pensara que era apropiado celebrar elecciones el 1 de septiembre carecía de comprensión histórica", señala Loew a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). En cuanto a la AfD, que se considera "firmemente de extrema derecha" por la protección constitucional en ambos estados, Loew explicó: "Eso podría resultar en asociaciones tremendamente inquietantes si una partido triunfa en Dresde y Erfurtwhose connection to the Nazi era is anything but clear."

09:30 "Elección crucial": Todos los detalles sobre las elecciones estatales de SajoniaCasi 3,3 millones de electores en Sajonia tienen hoy la opción de elegir quién dará forma a la dirección política en el futuro parlamento estatal de Dresde. La CDU podría perder su posición como partido dominante en el estado por primera vez desde 1990. El líder del estado de Sajonia, Michael Kretschmer, lo describe como una "elección crucial". "Este es el momento decisivo".

09:05 Kretschmer acusa a la coalición de semáforo de "maniobras precipitadas antes de las elecciones"Es día de elecciones en Sajonia, y la pregunta es: ¿Continuará el líder del estado Michael Kretschmer la racha ganadora de la CDU en el estado? En una entrevista con ntv, habla sobre su postura en el debate sobre los refugiados, el gobierno de la coalición de semáforo y la guerra de Ucrania.

08:24 ¿La AfD podría socavar la democracia?

Las encuestas indican: La AfD podría ampliar significativamente su influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Esto representa un riesgo para las instituciones democráticas, según ha destacado un grupo de investigación. Porque el estado de derecho no es tan sólido como muchos creen.

08:00 Se abren los colegios electorales en Turingia y Sajonia

Hoy se eligen nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. En las encuestas, la AfD está claramente líder en Turingia. En Sajonia, el CDU del líder del estado Michael Kretschmer y la AfD están firmemente empatados en una batalla. Se esperan las primeras proyecciones con el cierre de los colegios electorales a las 6 pm. Las elecciones en los dos estados alemanes del este también son una prueba de temperatura para la coalición de semáforo en Berlín.

En la situación actual, la alianza roja-roja-verde dominante liderada por el ministro presidente Bodo Ramelow (del partido de la izquierda) en Turingia no parece tener el apoyo de la mayoría en las encuestas. Un posible gobierno compuesto por el CDU, el BSW de Sahra Wagenknecht y el SPD podría emerger después de las elecciones. En cuanto a Sajonia, sigue sin estar claro si la coalición existente de CDU, SPD y Verdes aún tendrá una mayoría. Kretschmer no descarta del todo la posibilidad de una alianza con el BSW. El partido de la izquierda en Sajonia podría enfrentar la expulsión del parlamento. La misma oscuridad puede acechar a los Verdes y FDP en Turingia.

