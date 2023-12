Tua Tagovailoa admite que se plantea la retirada tras sufrir múltiples conmociones cerebrales

"Lo consideré durante un tiempo, después de sentarme con mi familia, con mi mujer y tener ese tipo de conversaciones, pero será difícil para mí alejarme de este juego con la edad que tengo", dijo el jugador de 25 años a los periodistas.

"Siempre soñé con jugar todo el tiempo que pudiera, hasta el punto de que mi hijo supiera exactamente lo que estaba viendo hacer a su padre. Es mi salud. Es mi cuerpo. Siento que esto es lo mejor para mí y para mi familia. Me encanta el fútbol, si no, lo habría dejado hace mucho tiempo".

Tagovailoa sufrió múltiples conmociones cerebrales la temporada pasada que le hicieron perderse cinco partidos, incluidos los playoffs.

Esta temporada baja, Tagovailoa está entrenando jiu-jitsu para aprender a caer con cuidado.

"Crees que [aprender a caer] es fácil, pero no te caigas y te golpees la cabeza, pero es mucho más que eso", dijo. "Me han lanzado por los aires. Me han puesto en muchas posiciones incómodas para que aprenda cómo caer y tratar de reaccionar a lo largo de esas posiciones que estoy recibiendo, lanzado alrededor ".

Tagovailoa dijo que no fue difícil ver sus lesiones de esta última temporada para sus sesiones de entrenamiento.

"Quiero mejorar en todo lo que pueda hacer para ayudar al equipo a ganar partidos. Sé que el más grande es mi salud, permanecer en el campo", dijo.

"Pude verlo con mi entrenador de jiu-jitsu y pudimos revivir cómo me placaron, cómo caí... y no fue sólo en un partido en concreto. Fueron múltiples formas en las que me derribaron y cómo podría haberlo evitado".

Tagovailoa dijo que los neurólogos le dijeron que la Encefalopatía Traumática Crónica (CTE) no iba a ser un problema para él y esa es una razón por la que se siente cómodo volviendo al campo.

"Es sólo cuando te golpeas constantemente la cabeza contra algo", dijo Tagovailoa. "Creo que eso se adapta más a los linebackers, linieros (ofensivos), linieros (defensivos), tipos que están constantemente golpeándose así que eso también jugó en el factor de mi toma de decisión y de querer volver y jugar".

Los Dolphins ejercieron la opción de quinto año de Tagovailoa en su contrato de novato en marzo. Tiene contrato con el equipo hasta la temporada 2024.

Tagovailoa ganará 23,17 millones de dólares totalmente garantizados para la temporada 2024, según la NFL.

Fuente: edition.cnn.com