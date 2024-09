"Tu actuación es sólo para el beneficio de la cámara!"

El episodio 7 de "Die Bachelorette" comienza con una decisión importante. La ceremonia de la última rosa se acerca rápidamente, y Schmitti, Ferry y Markus están nerviosos, luchando por el último puesto. La voz de Stella vacila, pero debe tomar su elección. Ferry recibe finalmente el protagonismo. El viaje de Schmitti y Markus llega a su fin a la sombra.

Esta decisión causa un gran revuelo y acaloradas discusiones en la villa, especialmente entre los hombres dominantes Martin y Jan. "Personas que avanzan sin haber logrado mucho en sus vidas todavía", se queja Jan con decepción.

Musty también está agitado. El DJ aficionado desea una cita individual con la Bachelorette: "Boicotearé todas las citas grupales hasta que finalmente consiga mi cita individual", se queja el broker de seguros de 30 años. La frustración alcanza su punto máximo junto a la piscina. Ahí, Aysun y Ferry se encuentran. En resumen, Aysun se preocupa por los constantes latidos de Emma y Ferry.

"¡Actúas como un niño!"

Ferry, sin embargo, interpreta la "intervención" de Aysun como un "ataque falta de respeto". Así, la situación se convierte en una acalorada discusión. "Solo quiero ayudar, y actúas como un niño", le grita Aysun a Ferry. Ferry contraataca: "Estás entrometiéndote donde no te corresponde, causando drama innecesario y siendo falta de respeto. ¡Estás creando drama innecesario para la cámara!", replica el rapero aficionado.

La tensión solo se disipa cuando la Bachelorette entra sigilosamente en la villa de solteros y revela los planes de la cita grupal de Aku, Erik y Ferry. En el escenario de un teatro de arte pop, Ferry, Aku y Erik representarán a Romeo de Shakespeare. Tres momentos después, los tres candidatos ya están en el escenario, impresionando a la Bachelorette con tartamudeos, jerga berlinesa y actuaciones dramáticas. Aku recibe un cálido abrazo, y los dos hombres reciben un beso cada uno como recompensa.

Stella no puede descifrar a Ferry

El viaje de Ferry continúa. Elparty animal ("¡Quiero conquistar el mundo con mi esposa!") recibe algo más de tiempo, pero no lo aprovecha efectivamente: "Me gusta su estilo, pero no estoy segura de si será demasiado para mí", concluye Stella, dejando una gran interrogación en el aire.

Tan pronto como Ferry, Aku y Erik vuelven a la villa, los siguientes tres candidatos son recibidos para la cita grupal. Esta vez, Devin, Martin, Emma y Jan son los afortunados.

En un ejercicio de compatibilidad, se determina qué opiniones y valores se alinean mejor con los de la Bachelorette. Erik lanza un cohete de risas ("¿Luna, prefieres los senos o las tetas?"), y luego los tres candidatos de la cita grupal elegidos se van. Las reglas son sencillas: quien gane el juego podrá disfrutar de una cita individual en un vuelo en helicóptero. Por supuesto, la posibilidad de una cita en helicóptero hace sonreír a todos. Pero, por supuesto, la pregunta sigue siendo: ¿qué pasa con el perdedor?

Después del anuncio de la cita grupal, el tema de conversación en la villa cambia. RTLplus, conocido por emitir el popular

