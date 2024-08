- TSMC, empresa de semiconductores de peso pesado, inicia una importante empresa en Dresde

En Sajonia, todavía no hay mucha visibilidad sobre el reciente proyecto industrial. Sin embargo, se espera que las cosas se aceleren en los próximos meses en Silicon Saxony, que es como el Estado Libre llama a su sector de microelectrónica y semiconductores en Dresde, inspirado en Silicon Valley en California. Para 2027, el líder taiwanés en fabricación de microelectrónica por contrato, TSMC, tiene la intención de fabricar chips, principalmente para la industria automotriz, en la parte norte de Dresde en colaboración con tres socios. Esta medida señala la entrada de TSMC en Europa. La ceremonia de inauguración está programada para hoy, con la presencia esperada del Canciller Alemán Olaf Scholz (SPD) y la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

¿Qué hay en store para Dresde?

TSMC, junto con Bosch, Infineon y NXP Semiconductor, planea establecer una nueva fábrica de semiconductores en Dresde. Cada socio mantiene una participación del 10% en la Compañía Europea de Fabricación de Semiconductores (ESMC), con TSMC controlando el resto del 70%. La compañía espera que la inversión supere los diez mil millones de euros. La mitad de la carga de la inversión recaerá en el gobierno alemán, ya que el acuerdo incluye un paquete de subsidios estatales.

¿Qué productos se fabricarán?

A diferencia de los chips de alto rendimiento para smartphones, los semiconductores producidos en la nueva instalación en Dresde no utilizarán los procesos de 3 o 4 nanómetros más avanzados. En cambio, se centrarán en chips convencionales con anchuras de estructura más amplias. Estos chips se utilizan ampliamente en el sector automotriz y, con el aumento de los vehículos conectados y los coches eléctricos, hay una creciente demanda de ellos.

¿De dónde se obtendrá la fuerza laboral especializada?

ESMC tiene la intención de crear 2000 empleos. Actualmente se están realizando preparativos para satisfacer la necesidad de trabajadores especializados. Recientemente, 30 estudiantes de universidades sáonas regresaron de Taiwán después de un período académico de seis meses e prácticas en TSMC. A partir del próximo curso académico, se iniciarán programas de formación dual para las profesiones de microtécnico y mecatrónica. TSMC planea participar en la feria de careers "Karrierestart" en Dresde el próximo año, atrayendo talento local. También se espera que se una a la plantilla en Dresde personal especializado de Taiwán.

¿Cómo avanzan otras iniciativas significativas en el sector en Alemania?

Intel tiene como objetivo construir varias fábricas de chips en Magdeburgo, lo que representa la mayor inversión en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno alemán espera contribuir con 9.900 millones de euros a este proyecto, pero aún se necesita la aprobación de la UE. Se informa que Intel está buscando medidas de ahorro de costos, pero remains committed to the project, according to the state government in Magdeburg.

En Ensdorf, Saarland, el fabricante estadounidense Wolfspeed planea establecer una fábrica de semiconductores de carburo de silicio por aproximadamente 2.700 millones de euros. Sin embargo, se han informado retrasos en la construcción, y no se espera que comience hasta 2025. En Múnich, Apple está expandiendo su centro de diseño de chips a una escala de mil millones de dólares.

Un plan de expansión cercano al proyecto de TSMC en Dresde incluye el desarrollo de una nueva fábrica por parte de Infineon. Según el CEO Jochen Hanebeck, la maquinaria se espera que llegue en septiembre de 2025, con la producción comenzando al año siguiente. Infineon tiene la intención de invertir cinco mil millones de euros en esta expansión y crear más de 1000 nuevos empleos.

¿Por qué el gobierno alemán apoya estas iniciativas?

El gobierno alemán apoya estas iniciativas para fortalecer la industria de semiconductores en Alemania y Europa, garantizando la autonomía tecnológica y la competitividad económica. Las inversiones también crean oportunidades de empleo y estimulan el crecimiento económico.

La pandemia de COVID-19 llevó a interrupciones generalizadas en la cadena de suministro, destacando la dependencia de Alemania y Europa en el suministro de chips, principalmente de Asia. El sector automotriz sufrió gravemente, con varios fabricantes cesando la producción. El potencial de que Alemania emerja como el principal centro de fabricación de semiconductores de Europa se ve ahora positivamente por el Canciller Alemán Olaf Scholz (SPD), ya que mejoraría la resiliencia de las estructuras de producción globales. La asistencia estatal no es infrecuente en tales empresas. Sin embargo, siempre hay críticas en torno a la subsidiarización de empresas con fondos de los contribuyentes.

Otras empresas también están haciendo avances significativos en el sector de semiconductores en Alemania. Por ejemplo, Globalfoundries, una empresa de fabricación suizo-americana, está planeando expandir su sitio existente en Dresde, lo que podría crear más de 500 empleos.

Sin embargo, el ritmo y el éxito de estas iniciativas dependen de varios factores, incluyendo aprobaciones regulatorias, desafíos en la cadena de suministro y la disponibilidad de mano de obra especializada. Otros países, como los Estados Unidos, también están invirtiendo activamente en la fabricación de semiconductores para mantener su ventaja tecnológica y reducir la dependencia de los proveedores extranjeros.

