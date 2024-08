TSG expresa su preocupación por la posible intensificación y las posibles implicaciones perturbadoras.

El club de fútbol TSG Hoffenheim, actualmente lidiando con semanas de caos, se prepara para posibles problemas con algunos de sus aficionados antes de su partido inaugural contra Holstein Kiel (15:30 CET/Sky y en vivo en ntv.de). El club es lo suficientemente precavido como para no descartar una salida intencional durante el juego: "Esperamos que el juego continúe, pero no podemos garantizarlo".

Según TSG, dos grupos ultras han declarado la guerra abierta al club después del despido del director de negocios Alexander Rosen a finales de julio, y no están interesados en negociaciones. La tensión ha aumentado desde la partida de Rosen y podría aumentar contra Kiel el sábado, advirtió el club el martes.

El club mantiene que no desea sofocar ninguna opinión disidente, pero no tolerará ataques personales, como los dirigidos al accionista Dietmar Hopp y al CEO Simone Engelhardt: "No queremos que Dietmar Hopp sea atacado en su propio estadio".

"Potencial para la escalada"

Dado esto, TSG ha instado a los aficionados a evacuar la sección de aficionados dentro de las instalaciones del estadio, donde se encuentran pancartas y banderas, antes del partido contra Kiel - lo que podría potencialmente desencadenar más problemas, advirtió el club.

TSG está en contacto con la Liga Alemana de Fútbol (DFL) y la Federación Alemana de Fútbol (DFB). El club espera la intervención de la policía en caso de cualquier delito, como el uso de símbolos nazis, etc.

Desde el despido de Rosen y otros directivos, TSG ha sido objeto de una avalancha de protestas. Algunos aficionados han presionado al multimillonario Hopp para que renuncie al club que lideró a la Bundesliga. El club de aficionados Young Boyz 07 describe la situación como el "mayor desafío" para el club.

