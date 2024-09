Trump y sus partidarios han invertido una suma significativa de $38 millones para asegurar que los votantes vean el único comentario de Harris.

"La economía de Biden está prosperando," declaró la vicepresidenta, presumiendo sobre las últimas cifras de empleo. "Esa es la economía de Biden, y estamos muy orgullosos de ella."

Este tema ha sido un punto de discordia para Harris desde que asumió como la candidata demócrata principal, con el objetivo de liderar el cambio en las elecciones presidenciales de 2024.

La campaña republicana y sus aliados han invertido más de $38 millones en reproducir esta declaración más de 70,000 veces en sus anuncios publicitarios desde que Harris se convirtió en la candidata demócrata. Buscan explotar las preocupaciones de los votantes sobre la economía y socavar el intento de Harris de avanzar del pasado al asociarla con el récord del presidente Joe Biden.

Uno de estos anuncios, financiado con más de $13 millones, simplemente juxtapone a Harris en su campaña de 2024, discutiendo los precios en alza, con la declaración de 2023, sin ningún comentario adicional.

Otro anuncio similar, respaldado por más de $13 millones, enfrenta la cobertura periodística de la inflación contra la declaración de 2023, manteniendo el mismo enfoque minimalista, una vez más sin ninguna narrativa adicional.

Un tercer anuncio de la campaña republicana, lanzado recientemente y ya respaldado por más de $3 millones, comienza con Harris afirmando "La economía de Biden funciona", seguido de una voz en off que dice "No es así", y menciona más cobertura periodística desfavorable sobre la inflación. El anuncio termina con "Sin embargo, Harris sigue diciendo 'La economía de Biden funciona'. No, no es así", sugiriendo que Harris está desconectada de la realidad económica. Un cuarto anuncio que utiliza este sonido se lanzó al día siguiente.

A lo largo de la campaña, los republicanos y sus aliados han utilizado una estrategia de dos puntas contra Harris - por un lado, vinculando inmigración y crimen y amplificando las preocupaciones de seguridad; mientras tanto, criticando el récord económico de Biden-Harris, con un enfoque particular en la inflación.

La frecuencia de los anuncios que reproducen el respaldo de Harris a "La economía de Biden" destaca esta estrategia, y esta parte del mensaje a favor de los republicanos ha aumentado en las últimas semanas a medida que la campaña refina su estrategia publicitaria para las últimas etapas de la carrera.

Los anuncios buscan capitalizar la ventaja que indican las encuestas que tienen los candidatos republicanos en temas económicos y intensificar las preocupaciones persistentes sobre la inflación y una posible recesión - incluso si la inflación ha disminuido en la economía real y ha habido un crecimiento de empleos.

Harris y sus seguidores, mientras tanto, han hecho un esfuerzo consciente para contrarrestar estas críticas, también centrando su mensaje publicitario en la economía. La semana pasada, la campaña de Harris lanzó una serie de anuncios destacando su agenda económica, específicamente diseñada para estados clave.

"La vida asequible será una prioridad principal de mi presidencia. Rebajaré el costo de la insulina y los medicamentos recetados para todos. Y trabajaré para aprobar la primera prohibición nacional de la especulación de precios de los alimentos. Más de 100 millones de estadounidenses recibirán una reducción de impuestos. Abordaremos el problema de la vivienda en Estados Unidos construyendo 3 millones de nuevas viviendas y alquileres para la clase media", dice Harris en los anuncios.

Además, su campaña ha gastado más de $10 millones en transmitir un anuncio en el que Harris dice: "Ustedes quieren costos y impuestos más bajos. Creo que quieren progresar, no solo sobrevivir, quieren prosperar. Por eso promuevo una 'economía de oportunidades'".

Por último, uno de los anuncios principales de Harris contrasta su enfoque con el de Trump. "Los planes de Trump aumentarán los costos y los impuestos para la mayoría de los estadounidenses. Debemos centrarnos en el futuro y en mejorarlo para las familias como la suya", dice Harris en el anuncio.

Los demócratas, incluidas Biden y Harris, han abandonado la etiqueta de "La economía de Biden" en su mensaje económico hace algún tiempo. Para la vicepresidenta, su posición en este tema refleja el delicado equilibrio que ha enfrentado a la hora de respaldar el récord de la administración, incluido en su primera entrevista como candidata el mes pasado con CNN.

"Entonces, ¿mantiene que la economía de Biden es exitosa?", preguntó CNN's Dana Bash durante una discusión sobre los planes económicos de Harris.

"I maintain that when we make progress," respondió Harris antes de enumerar los logros de la administración. "I'll say that's good progress. There's more to be done, but that's good progress."

La batalla por quien puede mejorar mejor la situación financiera de los votantes es el telón de fondo de este intercambio. A pesar de que la economía de EE. UU. ha registrado datos sólidos, los precios siguen siendo más altos que hace cuatro años y las tasas de interés están elevadas. La inflación ha disminuido significativamente desde su pico en 2022 y la economía de EE. UU. creó 142,000 empleos en agosto, lo que indica un crecimiento más fuerte que el preocupantemente bajo número de julio.

Sin embargo, los anuncios lanzados por la campaña republicana también iluminan un desafío al que se enfrentan todos los políticos: pasan incontables horas tratando de persuadir al público, comprometiendo posiciones y haciendo declaraciones, mientras los estrategas políticos y publicitarios observan y esperan el momento oportuno para capitalizar. Harris, pronunciando un discurso en el sureste de DC en agosto de 2023, no podría haber anticipado el mensaje contrastante que tendría que presentar a los votantes solo un año después.

En respuesta a los ataques republicanos, Harris ha cambiado su mensaje económico, centrando su atención en su propia agenda, como rebajar los costos de la insulina y los medicamentos recetados, prohibir la especulación de precios de los alimentos y promover una "economía de oportunidades". (Esta oración contiene la palabra 'política')

A pesar de la disminución de las tasas de inflación y el crecimiento de empleos, la campaña republicana continúa explotando el respaldo pasado de Harris a "La economía de Biden", capitalizando la ventaja que tienen sus candidatos en temas económicos en las encuestas. (Esta oración contiene la palabra 'política')

Lea también: